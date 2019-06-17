Дмитро Разумков припускає можливість коаліції з "Голосом"

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков допускає створення коаліції цієї політичної сили з партією "Голос" Святослава Вакарчука у Верховній Раді нового скликання, інформує в четвер, 20 червня, "Інтерфакс-Україна".

"Питання ж не з ким ти об'єднуватимешся, питання - навіщо ти об'єднуватимешся. Якщо ті завдання і цілі, які вони ставитимуть перед собою, співпадуть із ціннісними базисами партії "Слуга народу", то, теоретично, об'єднання можливе", - заявив Разумков під час прямої лінії у виданні "КП в Україні".

Згідно з результатами опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка і центром "Соціальний моніторинг" 7-10 червня, у рейтингу електоральних симпатій українців лідирує партія "Слуга народу". Її планують підтримати 49,8 відсотка тих, хто має намір голосувати і визначився із своїми симпатіями. Партія "Голос" Святослава Вакарчука має підтримку 5,9 відсотка.

Прохідний бар'єр також долають "Опозиційна платформа - За життя" (10,3 відсотка), "Батьківщина" (9 відсотків), "Європейська солідарність" (8,7 відсотка).