 Директор ТI Україна: Омелян - один із багатьох у владі, до кого є питання | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.09.2018

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Україна

Директор ТI Україна: Омелян - один із багатьох у владі, до кого є питання

DW поспілкувалась з виконавчим директором TI Україна Ярославом Юрчишиним про звинувачення НАБУ в корупції на адресу міністра інфраcтруктури Володимира Омеляна та перспективу цієї справи.

Виконавчий директор TI Україна Ярослав Юрчишин вважає, що досі невідомо усієї інформації щодо обґрунтованості справи Омеляна

Виконавчий директор TI Україна Ярослав Юрчишин вважає, що досі невідомо усієї інформації щодо обґрунтованості справи Омеляна

Політичне переслідування за боротьбу з корупцією в "Укрзалізниці", початок передвиборчих воєн або атака команди президента на український уряд - такі варіанти оцінок справи Національного антикорупційного бюро України проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна можна було почути від ЗМІ та експертів.  Урядовцю закидають незаконне збагачення й декларування недостовірної інформації. DW поспілкувалась з виконавчим директором неурядодвої організції "Transparency International Україна" Ярославом Юрчишиним про справу Омеляна та обґрунтованість дій НАБУ.

DW: Чому підозра НАБУ щодо Володимира Омеляна з'явилася саме зараз?

Ярослав Юрчишин: Тому що слідчі НАБУ вважають, що зібрали достатньо аргументів і фактів, щоби перевести справу в судову дискусію, тобто щоб отримати в судах дозвіл вже не на збір інформації, а на проведення повноцінного розслідування. Інших аргументів, в принципі, й бути не може, якщо ми виходимо з того, що правоохоронні органи в Україні незалежні та не керуються іншими міркуваннями.

Володимир Омелян обіцяє у суді спростувати обвинувачення на свою адресу

Володимир Омелян обіцяє у суді спростувати обвинувачення на свою адресу

Наскільки серйозні підстави для звинувачень проти Володимира Омеляна?

Я не можу сказати, наскільки аргументовані закиди НАБУ. Фактично йдеться про звинувачення у незаконному збагаченні та наданні неповної інформації в електронних деклараціях, що достатньо серйозно та тягне за собою кримінальну відповідальність. Водночас пан Омелян стверджує протилежне і наполягає, що може пояснити кожну копійку. Ми не можемо зараз сказати, хто правий, зрештою, це не наша з вами робота, це функція судової системи, яка спершу обирає запобіжний захід, а потім надає час, щоб НАБУ підтвердило свої аргументи доказами. Далі буде судовий процес, результатом якого може бути як виправдання, так і винесення вироку. Ми не маємо повної інформації, адже матеріали прес-служби НАБУ та пояснення Омеляна - це не докази, а лише публічні заяви двох сторін, які мають протилежні позиції. Я сподіваюся, що позиція НАБУ є аргументованою, бо якщо справа розвалиться в суді, а така перспектива є, то Омелян вже заявив про готовність боротися за притягнення до відповідальності тих людей, які, за його словами, його обмовили.

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Щодо дуже багатьох політиків тривають не просто розслідування, але й судові процеси. Нагадаємо ситуацію з народними депутатамиБориславом Розенблатом і Максимом Поляковим, екс-головою Державної фіскальної служби України Романом Насіровим, екс-нардепом Миколою Мартиненком. Усі ці справи в судах. Існує низка справ, які просунулися значно далі, ніж справа Омеляна. І в Кабінеті міністрів України, і у Верховній Раді сидить багато людей, до яких є питання. Але це в нас з вами як у громадян можуть бути питання, а у правоохоронних органів повинні бути докази. І поки доказів немає, вони не можуть висувати жодних претензій.

Чи справді звинувачення НАБУ можуть бути переслідуванням Володимира Омеляна за його діяльність на посаді міністра інфраструктури?

Я дуже сподіваюся, що справа буде неполітичною, а ми - за прикладом розвинених демократичних країн з верховенством права - дочекаємося рішення суду. Робити узагальнення на основі однієї окремої справи не зовсім правильно, і я дуже сподіваюся, що НАБУ має достатньо аргументів, щоб довести: ніяких інших підстав, окрім достатньої доказовості, ця підозра не має.

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Виконавчий директор TI Україна Ярослав Юрчишин вважає, що досі невідомо усієї інформації щодо обґрунтованості справи Омеляна

Ярослав Юрчишин: Омелян - один з багатьох, до кого є питання

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