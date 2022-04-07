Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дизайн

Дизайн

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дизайн".

Житло для українських біженців: з комфортом та гідністю (07.04.2022) 07.04.2022

Це не дизайн нового фешенебельного містечка. Так українське архітектурне бюро пропонує тимчасово розміщати українських переселенців та біженців - з комфортом та гідністю. Дивіться самі!
Український дизайнер шокував світ моди

Український дизайнер шокував світ моди 18.03.2022

Такого Берлінський тиждень моди ще не бачив. Колекція, яку Жан Гріцфельдт показав світові, створювалася вже під час війни, розпочатою Росією проти України.

Вітрові тюльпани: стильна "зелена" енергетика (28.07.2021) 28.07.2021

Ці "тюльпани" виробляють відновлювану енергію. Унікальний дизайн у формі квіткових пелюсток робить ці вітряки не лише гарними, але й тихими та ефективнішими.

Нова принада Амстердама: міст-лабораторія, надрукований на 3Д-принтері (20.07.2021) 20.07.2021

В Амстердамі з'явився інноваційний сталевий міст, надрукований на 3Д-принтері за допомогою абсолютно нової технології. Його унікальність ще й в тому, що міст слугуватиме лабораторією, збираючи дані для науковців.

Будівельний матеріал, який люблять німці

Будівельний матеріал, який люблять німці 27.05.2021

Найвищий у світі дерев'яний хмарочос зведуть у Берліні. Крім помешкань, у стінах цього 29-поверхового будинку розмістяться бар, сауна, дитячий садок. Чому попит на дерево зростає?

Чому горять лікарні з "ковідними" пацієнтами в Румунії - "Європа у фокусі" (25.05.2021) 25.05.2021

Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Навіщо шведська дизайнерка переробляє старий одяг. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.
Шанель №5 - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей

"Шанель №5" - найвідоміші в світі парфуми відзначають ювілей 05.05.2021

1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї. 5 травня 100 років тому ці парфуми вперше з'явились у продажу.

Шанель №5 - культові парфуми святкують ювілей

"Шанель №5" - культові парфуми святкують ювілей 05.05.2021

1921 року кутюр'є Коко Шанель замовила парфуми, які б пасували до її виробів. Результат: "Chanel №5" - парфуми, що навіть отримали своє місце в музеї.

Друге життя джинсів (10.03.2021) 10.03.2021

Студент-дизайнер з Нідерландів вигадав спосіб переробляти старі джинси без шкоди для довкілля. За свою ідею він навіть отримав низку премій та нагород. Дивіться, як саме джинси отримують друге життя!

Паперовий тест на вагітність та інші зірки екодизайну

Паперовий тест на вагітність та інші зірки екодизайну 07.02.2021

Тести на вагітність з паперу, мандрівки в майбутнє і посуд із вторсировини. Якими ще новинками здивували екодизайнери?

Тест на вагітність - без шкоди для довкілля (18.01.2021) 18.01.2021

Щороку жінки в Європі використовують щонайменше 5 мільйонів тестів на вагітність. Завдяки винаходу німецької студентки можна уникнути сотень тонн зайвих пластикових відходів. Дивіться, як саме.
Як дівчина з Донецька стала бізнеследі в Німеччині

Як дівчина з Донецька стала бізнеследі в Німеччині 28.08.2020

Бізнестренерка, викладачка ВНЗ, засновниця модного бренду і маркетингового агентства, а тепер - і співвласниця першого в Німеччині безалкогольного бару. І все це - про Славену Корсун.

Винахід, який потребує світ: самоочисна маска з Данії (19.08.2020) 19.08.2020

Студентка-дизайнерка з Данії розробила захисну маску для обличчя з функцією самоочищення. У винаходу є всі шанси на успіх, адже через пандемію COVID-19 носіння маски стало обов'язковим у багатьох країнах світу.

Мармурова плитка з пластикового сміття (14.07.2020) 14.07.2020

Молода дизайнерка з Німеччини перетворює пластикове сміття на міцні кахлі, які виглядають ніби справжній мармур. Використовуючи тепло та тиск, Еніс Акієв відтворює природні процеси утворення каменю.

Надрукований на 3D-принтері будинок - студентський проєкт з Бельгії (13.07.2020) 13.07.2020

Спорудити двоповерховий будинок усього за два тижні та ще й за допомогою 3D-принтера - таке завдання поставили собі студенти Університету Томаса Мора в Бельгії. Дивіться, що з цього вийшло!
Що страшніше - коронавірус чи горілка? - Європа у фокусі (відео)

Що страшніше - коронавірус чи горілка? - "Європа у фокусі" (відео) 08.06.2020

Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу. Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном. Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання?
Інші статті