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Дизайн
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дизайн".
В Амстердамі з'явився інноваційний сталевий міст, надрукований на 3Д-принтері за допомогою абсолютно нової технології. Його унікальність ще й в тому, що міст слугуватиме лабораторією, збираючи дані для науковців.
Чому в Румунії відбуваються пожежі в лікарнях з коронавірусом. Як у Німеччині полюють на невловимого вовка-одинака. Які проблеми в сирійських біженців у Туреччині. Навіщо шведська дизайнерка переробляє старий одяг. Для чого в Швейцарії науковці закопують труси в землю.