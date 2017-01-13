Джо Байден переміг на праймеріз в семи американських штатах

Колишній віцепрезидент США Джо Байден наближається до висування в якості кандидата на посаду президента США від Демократичної партії. У вівторок, 2 червня, він переміг на праймеріз Демократичної партії в семи штатах: Пенсільванії, Меріленді, Індіані, Род-Айленді, Нью-Мексико, Монтані та Південній Дакоті, а також в окрузі Колумбія.

Для здобуття номінації кандидата від Демократичної партії на президентських виборах цього року кандидату треба отримати голоси щонайменше 1991 делегата. За підрахунками газети The New York Times, на цей час Байден має підтримку 1845 делегатів. Очікується, що на праймеріз в Джорджії та Західній Вірджинії наступного тижня він зможе отримати голоси, яких йому зараз бракує.

Як повідомлялось, 8 квітня сенатор від Демократичної партії США Берні Сандерс заявив про припинення своєї передвиборної президентської кампанії. Після цього Байден став основним кандидатом на номінацію від партії демократів на участь у президентських виборах.

З'їзд Демократичної партії, на якому планувалося висунення кандидата у президенти, мав відбутися у липні. Але з огляду на спалах коронавірусної інфекції і критичну ситуацію, що склалася через це в США, захід було вирішено перенести на 17 серпня. Демократи сподівалися, що раннє зібрання дасть партії більше часу для об'єднання навколо кандидата, який може перемогти чинного президента Дональда Трампа. Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.