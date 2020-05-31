Джонсон пообіцяв надати громадянство Великобританії жителям Гонконгу

У розпал суперечки навколо ухваленого законодавчим органом Китаю закону про нацбезпеку Гонконгу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв надати британське громадянство значній частині жителів цього спеціального адміністративного району КНР. Про це він написав у статті, опублікованій у середу, 3 червня, в британському виданні Times та в гонконгській газеті South China Morning Post.
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Джонсон попередив, що якщо цей нормативний акт таки набуде чинності, тоді Великобританія просто "не матиме іншого вибору", крім надання громадянства жителям Гонконгу, внісши відповідні зміни до законодавства.
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За даними Джонсона, 350 тисяч жителів Гонконгу мають паспорти британських громадян за кордоном (BNO), а ще 2,5 мільйона осіб, які народилися до 1 липня 1997 року, можуть отримати такі документи.
Крім того, власникам цих паспортів у майбутньому надаватимуть річний, а не піврічний як зараз, дозвіл на перебування на території Сполученого Королівства, додав Джонсон. Його можна буде продовжувати.
Китай різко критикує плани Лондона
Озвучені плани британського прем'єра викликали різку критику з боку Пекіна. У МЗС КНР пригрозили вдатися до "заходів у відповідь" на такі кроки британської влади, цитує інформагенція dpa.
Натомість Джонсон вказує на те, що ухваленням закону про нацбезпеку Пекін порушив дані під час проведеної 1997 року передачі Гонконгу Китаю гарантії щодо збереження прав і свобод у цій колишній британській колонії за принципом "одна країна - дві системи".
Нагадаємо, Вашингтон і Лондон вважають ухвалення закону про нацбезпеку Гонконгу обмеженням його автономії. Білий дім уже оголосив санкції у відповідь на ці дії, що викликало різку реакцію з боку Пекіна.
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Найдорожчі міста світу-2019
1 місце: Париж
Місто кохання, місто вогнів - а тепер, разом із Гонконгом і Сінгапуром, ще й найдорожче місто світу. Такими є результати рейтингу, складеного Economist Intelligence Unit, аналітичним центром концерну Economist, до якого належить і однойменний британський економічний тижневик. Те, що перше місце розділили між собою три міста, трапилося уперше за 30 років.
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Найдорожчі міста світу-2019
1 місце: Гонконг
Складаючи рейтинг, його автори проаналізували більше 150 пунктів стосовно 133 міст. Скільки коштує їжа, оренда житла, громадський транспорт або одяг? Як змінювалися ціни за кожним із цих пунктів? У Гонгконзі ціни упродовж минулого року зростали настільки стрімко, що місто опинилося на першій сходинці рейтингу.
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Найдорожчі міста світу-2019
1 місце: Сінгапур
Багато туристів полюбляють робити зупинку в цьому місті, перш ніж вирушити далі у мандрівку Азією. Сінгапур очолює рейтинг найдорожчих міст планети вже багато років. Місто є найважливішим фінансовим центром Азії, а також магнітом світового шопінгу. У настільки привабливому місті, у першу чергу, зростає потреба у квадратних метрах. А попит на житло спричиняє зростання цін.
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Найдорожчі міста світу-2019
4 місце: Цюрих
Ще рік тому це швейцарське місто посідало друге місце рейтингу. У 2019-му ж воно опинилося "лише" на четвертому місці. За даними аналітиків, Цюрих уже багато років є одним із найдорожчих міст планети. Дорожнеча стосується, у першу чергу, дозвілля. Маленька пляшка пива тут коштує в середньому 3,25 долара. Для порівняння, десять років тому вона коштувала 1,68 долара США.
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Найдорожчі міста світу-2019
5 місце: Осака і Женева
Японське місто Осака (на фото) ділить зі швейцарською Женевою п'яте місце рейтингу. У порівнянні до рейтингу минулого року Осака надолужила одразу шість пунктів. Вартість життя тут нині дуже висока. Натомість місто ООН Женева знову і знову потрапляє у топ-десять даного рейтингу. Кілограмова буханка хліба коштує тут у середньому 6,06 долара, а 2018 року - навіть 6,45 долара США.
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Найдорожчі міста світу-2019
7 місце: Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул
Нью-Йорк (на фото), Копенгаген та Сеул цьогоріч розділили сьому сходинку в рейтингу найдорожчих міст світу. Усі вони регулярно потрапляють до першої десятки рейтингу. У Копенгагені, наприклад, висока вартість життя пов'язана з дорожнечею дозвілля і транспорту. Нью-Йорк піднявся у рейтингу на шість сходинок. Це пояснюється, серед іншого, зміцненням курсу долара США, який спричинив зростання цін.
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Найдорожчі міста світу-2019
10 місце: Тель-Авів
Тель-Авів - це єдине місто Близького Сходу, яке потрапило до топ-десять цьогорічного рейтингу найдорожчих міст світу. Однією з найвагоміших статей витрат у цьому ізраїльському місті є автомобілі: купівля, страхування і технічне обслуговування коштують неабияких грошей.
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Найдорожчі міста світу-2019
10 місце: Лос-Анджелес
Лос-Анджелес разом із Тель-Авівом замикає першу десятку цьогорічного рейтингу. Минулого року місто ще займало 14 сходинку. Однак вартість життя у Лос-Анджелесі зросла настільки, що місто, в якому живе багато акторів та митців, опинилося серед найдорожчих у світі.
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Найдорожчі міста світу-2019
133 місце: Каракас
Це місто у Венесуелі посідає останню сходинку рейтингу через те, що у Каракасі, як і у Венесуелі загалом, економічна ситуація за останній рік дуже сильно погіршилася. Гіперінфляція і крах громадської інфраструктури - це лише два чинники, які хоч і роблять життя в місті дешевим, однак ситуацію місцевих мешканців вони дуже ускладнюють.
Автор: Дженніфер Ваґнер