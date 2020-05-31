Джонсон пообіцяв надати громадянство Великобританії жителям Гонконгу

У розпал суперечки навколо ухваленого законодавчим органом Китаю закону про нацбезпеку Гонконгу прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв надати британське громадянство значній частині жителів цього спеціального адміністративного району КНР. Про це він написав у статті, опублікованій у середу, 3 червня, в британському виданні Times та в гонконгській газеті South China Morning Post.

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Джонсон попередив, що якщо цей нормативний акт таки набуде чинності, тоді Великобританія просто "не матиме іншого вибору", крім надання громадянства жителям Гонконгу, внісши відповідні зміни до законодавства.

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За даними Джонсона, 350 тисяч жителів Гонконгу мають паспорти британських громадян за кордоном (BNO), а ще 2,5 мільйона осіб, які народилися до 1 липня 1997 року, можуть отримати такі документи.

Крім того, власникам цих паспортів у майбутньому надаватимуть річний, а не піврічний як зараз, дозвіл на перебування на території Сполученого Королівства, додав Джонсон. Його можна буде продовжувати.

Китай різко критикує плани Лондона

Озвучені плани британського прем'єра викликали різку критику з боку Пекіна. У МЗС КНР пригрозили вдатися до "заходів у відповідь" на такі кроки британської влади, цитує інформагенція dpa.

Натомість Джонсон вказує на те, що ухваленням закону про нацбезпеку Пекін порушив дані під час проведеної 1997 року передачі Гонконгу Китаю гарантії щодо збереження прав і свобод у цій колишній британській колонії за принципом "одна країна - дві системи".

Нагадаємо, Вашингтон і Лондон вважають ухвалення закону про нацбезпеку Гонконгу обмеженням його автономії. Білий дім уже оголосив санкції у відповідь на ці дії, що викликало різку реакцію з боку Пекіна.