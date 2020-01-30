Джонсон: Ми готові до жорсткого Brexit, якщо ЄС не змінить позицію

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив у п'ятницю, 16 жовтня, що Лондон може вийти з переговорів стосовно майбутньої торговельної угоди з ЄС, якщо Брюссель "фундаментально не змінить" свою позицію.

Читайте також: Новий раунд перемовин між Лондоном і Брюсселем затьмарила суперечка

У телевізійному зверненні британський прем'єр водночас дав зрозуміти, що Лондон готовий продовжити переговори у разі змін у позиції Брюсселя, утім, назвавши сигнали з саміту Євросоюзу "не дуже обнадійливими", повідомляє агентство dpa. За словами Джонсона, якщо угоду все ж не вдасться укласти, то Великобританія повинна готуватися до торговельних відносин з ЄС за правилами Світової організації торгівлі.

Напередодні глави держав та урядів Євросоюзу закликали уряд Великобританії зробити потрібні кроки в напрямку узгодження торговельної угоди між Великобританією та ЄС. Офіційний представник ЄС на переговорах з Великобританією щодо Brexit Мішель Барньє запевнив, що ЄС буде готовим до переговорів "до останнього". При цьому він наголосив, що Євросоюз не готовий до "будь-якої ціни" заради угоди.

До цього британський прем'єр погрожував вийти з переговорного процесу з ЄС, якщо до 15 жовтня не буде жодного прогресу. А перед самітом Джонсон сказав, що дочекається рішення зустрічі.

Читайте також: ЄС розпочав процедуру проти Лондона через порушення угоди про Brexit

Нагадаємо, 1 лютого цього року Сполучене Королівство вийшло зі складу ЄС. Попри це до кінця поточного року Великобританія залишається частиною внутрішнього ринку ЄС та спільного митного союзу. Цей час обидві сторони планували використати для укладення двосторонньої торговельної угоди. Однак уже кілька місяців поспіль переговори так і не просунулися вперед.

Дивитись відео 01:36 Поділитись Європарламент попрощався з Великобританією (30.01.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3X3or Європарламент попрощався з Великобританією (30.01.2020)