Джонсон: Великобританія вийде з ЄС ще у жовтні

Глава уряду Великобританії Борис Джонсон у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном запевнив, що Великобританія має намір повністю завершити процедуру виходу з ЄС (Brexit) до кінця поточного місяця. Про те, що ЄС має залишити марні сподівання на невиконання Лондоном своєї обіцянки вийти з Євросоюзу до 31 жовтня, у неділю, 7 жовтня, заявили в офісі британського прем'єра.

Згідно з повідомленням, Джонсон закликав Макрона докласти зусиль, аби все ж досягти угоди щодо Brexit.

"Сполучене Королівство зробило велику та важливу пропозицію, але прийшов час для Єврокомісії також показати здатність до компромісу, - цитує інформаційна агенція Reuters високопоставленого представника британського уряду. - Якщо цього не станеться, Сполучене Королівство піде без угоди".

Нагадаємо, минулого тижня Джонсон зробив Європейському Союзу "останню пропозицію" щодо виходу Великобританії зі складу спільноти, що не передбачає жодного контролю на кордоні між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії. У відкритому листі до президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера Джонсон заявив, що хоче замінити узгоджений "бекстоп" (тимчасовий режим вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства) альтернативними митними домовленостями.

У Єврокомісії повідомили, що пропозиції Джонсона не дають підстав для завершення переговорів про Brexit. За словами речниці Єврокомісії, ідея Джонсона щодо "бекстопу" не обговорюватиметься, однак Великобританія отримає ще одну можливість презентувати свої пропозиції.

Нагадаємо, Великобританія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великобританії до 31 жовтня.

Німеччина уже втратила 3,5 мільярда євро

Між тим, за словами президента Федерального товариства зовнішньої торгівлі Німеччини Гольґера Бінґманна (Holger Bingmann), Brexit вже наніс значну шкоду зовнішній торгівлі з Великобританією. Так, лише за перше півріччя цього року німецький експорт до цієї країни не дорахувався 3,5 мільярди євро, сказав Бінґманн.

"Великобританія скотилася у рейтингу наших зовнішньополітичних партнерів з п'ятого на 13 місце, і тепер знаходиться за Польщею", - зазначив Бінґманн у інтерв'ю виданню Rheinische Post. Він додав що невпорядкований Brexit матиме "катастрофічні наслідки" для німецької зовнішньої торгівлі.