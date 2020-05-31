Джастін Трюдо: Росія не повернеться до Великої сімки

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в понеділок, 1 червня, заявив, що Росія не буде включена до країн-членів Великої сімки (G7). Він нагадав, що РФ була виключена з групи після анексії Криму у 2014 році. "Її неповага та порушення міжнародних правил та норм, що тривають, - причина, через яку вона залишається та буде залишатися за межами G7", - наголосив Трюдо, передає агенція AP.

Трамп обговорив з Путіним приєднання РФ до Великої сімки

Того ж дня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомив Кремль. Він поінформував російського колегу про свою ідею проведення саміту G7 з можливим запрошенням лідерів Росії, Австралії, Індії та Республіки Корея. У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом та Путіним щодо саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США.