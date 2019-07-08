Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії.
"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:
11:37 Сліди Асада в Європі: як європейські слідчі полюють на сирійських воєнних злочинців?
01:13 Дешева нерухомість та інфляція у Туреччині: до чого тут політика?
05:36 Контрабандисти вітають Brexit: кордон між Великобританією та Ірландією може стати чорною дірою
17:20 Море без пластику: чи можливо це хоча б на Балтиці?
22:10 Співи для сиру, щоб він став смачнішим: харчові інновації зі Швейцарії
Президент Туреччини звільнив главу Центрального банку країни. Причина звільнення не вказана. Раніше Реджеп Таїп Ердоган часто критикував процентну політику банку. (06.07.2019)
На повторних виборах мера Стамбула кандидат від опозиційної НРП Екрем Імамоглу суттєво випереджає представника правлячої ПСР Біналі Їлдирима. Це є важливою перемогою для турецької демократії, впевнений Еркан Арікан. (24.06.2019)