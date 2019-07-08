Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:

11:37 Сліди Асада в Європі: як європейські слідчі полюють на сирійських воєнних злочинців?

01:13 Дешева нерухомість та інфляція у Туреччині: до чого тут політика?

05:36 Контрабандисти вітають Brexit: кордон між Великобританією та Ірландією може стати чорною дірою

17:20 Море без пластику: чи можливо це хоча б на Балтиці?

22:10 Співи для сиру, щоб він став смачнішим: харчові інновації зі Швейцарії



