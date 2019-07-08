 Дешева нерухомість у Туреччині - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії.

Інфляція в Туреччині призвела до кризи на ринку нерухомості

Інфляція в Туреччині призвела до кризи на ринку нерухомості

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка. Сьогодні - з такими темами:

11:37 Сліди Асада в Європі: як європейські слідчі полюють на сирійських воєнних злочинців?

01:13 Дешева нерухомість та інфляція у Туреччині: до чого тут політика?

05:36 Контрабандисти вітають Brexit: кордон між Великобританією та Ірландією може стати чорною дірою

17:20 Море без пластику: чи можливо це хоча б на Балтиці?

22:10 Співи для сиру, щоб він став смачнішим: харчові інновації зі Швейцарії


 

DW.COM

Ердоган звільнив главу Центрального банку Туреччини

Президент Туреччини звільнив главу Центрального банку країни. Причина звільнення не вказана. Раніше Реджеп Таїп Ердоган часто критикував процентну політику банку. (06.07.2019)  

Коментар: Демократія у Туреччині все ще жива

На повторних виборах мера Стамбула кандидат від опозиційної НРП Екрем Імамоглу суттєво випереджає представника правлячої ПСР Біналі Їлдирима. Це є важливою перемогою для турецької демократії, впевнений Еркан Арікан. (24.06.2019)  

Агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Туреччини до "сміттєвого"

Аналітики Moody's знизили кредитний рейтинг Туреччини Ba3 до B1, опустивши його до "сміттєвого". Прогноз для Туреччини залишається негативним. Анкара натомість засумнівалася в об'єктивності оцінки. (15.06.2019)  

Також за темою

Дешева нерухомість та інфляція у Туреччині: до чого тут політика? - "Європа у фокусі" (08.07.2019) 08.07.2019

Сліди Асада в Європі: як європейські слідчі полюють на сирійських воєнних злочинців? Контрабандисти вітають Brexit: кордон між Великобританією та Ірландією може стати чорною дірою. Море без пластику: чи можливо це хоча б на Балтиці? Співи для сиру, щоб він став смачнішим: харчові інновації зі Швейцарії.

Реклама

Докладно

Інфляція в Туреччині призвела до кризи на ринку нерухомості

Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику подій в Європі розслідування з Німеччини, Туреччини, Ірландії та Швейцарії.  

Штаб-квартира Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні

Deutsche Bank скоротить 18 тисяч співробітників

У Deutsche Bank оголосили про скорочення близько 18 тисяч співробітників до 2022 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  