Десять порад, як мислити позитивно в часи пандемії COVID-19

Цей 2020 рік змушує справді нервуватися: постійні новини про жахи COVID-19, обмеження контактів, страх заразитися чи втратити роботу. Жодних подорожей чи поїздок, жодних походів до ресторанів чи барів, жодних концертів чи спортивних змагань - через протиепідемічні заходи наш світ став зовсім маленьким та нудним. І на додачу до цього ще й ця жахлива пора року із браком світла та поганою погодою - все це разом може сильно вдарити по нервах.

І хоча я не є ані психологом, ані тренером з мотивації чи здорового способу життя, після пережитої коронавірусної інфекції я би хотів поділитися із вами декількома порадами, які, можливо, допоможуть дещо покращити ваше самопочуття в такий непростий час.

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1. Живіть поточним моментом

Ситуація є такою, яка вона є. Тому постійно нервувати через неї, постійно боятися зараження, втрати роботи чи усамітнення - все це мало чим допоможе.

Дуже часто ми полюємо на наступну далеку ціль: на нове завдання, нову круту пропозицію, нову можливість чи стосунки. І таким чином ми не помічаємо, що вже маємо. Зрозуміло, що подекуди шлях і є метою. Можливо, ми вже набагато щасливіші, ніж думаємо. Втім ми розуміємо це, лише коли спочатку можемо це усвідомити.

Сконцентруватися на поточному моменті - це може допомогти відчути себе щасливішим

Ми можемо використати нинішнє гальмування суспільних процесів як шанс, аби зробити паузу та знову і знову переживати поточний момент усвідомлено. У нас у всіх зараз є час - тож давайте використаємо його.

2. Думайте позитивно

Постійно можна чути чи бачити поради про те, наскільки важливим позитивне мислення є для здоров'я, і навіть те, що оптимістичне світобачення подовжує життя на 15 відсотків.

Саме зараз позитивно думати дуже непросто. Часто проблеми і занепокоєння псують настрій. Допомогти може простий прийом: впродовж дня чи вечора згадати про три речі, які сьогодні були добрими, - невеликі моменти щастя, що часто тонуть у буднях непоміченими.

Можливо, добра розмова, позитивна новина, щось, що, нарешті, вийшло. Спробуйте усвідомити ці маленькі радощі, подумайте про ці позитивні моменти максимально усвідомлено. Вірогідно, їх навіть варто виписати у блокнот чи щоденник. Позитивні думки роблять наше життя набагато легшим.

3. Дайте собі перепочинок

Немає значення, що ви дивитесь, читаєте чи з ким розмовляєте: все обертається довкола теми коронавірусу. Це легко пояснити, але це мало допомагає. Тому не забувайте давати собі достатні паузи від жахіть у ЗМІ чи запеклих суперечок у соціальних медіа.

Електронна пауза також може принести користь нервам

Тримайте дистанцію від людей, які пригнічують тебе своїм песимізмом чи цинізмом. Тримайтеся ближче тих, хто вас підбадьорює, тих, хто може допомогти вам переключити свої думки. Тих, з ким ви можете сміятися і радіти.

4. Не забувайте про розклад

Пандемія COVID-19 поставила усе наше життя догори дригом. Наш побут перестав бути таким, до якого ми звикли. Раніше ми ненавиділи буденний розклад і бажали собі більше вільного часу. Але без цієї структури багато людей не можуть дати собі ради. Без чіткого часу для пробудження, їжі, покупок та іншого життя може швидко зійти з рейок.

Раптом багато людей почали багато часу проводити вдома. Це може бути добре, адже з'явилося більше часу для себе та родини. Але незвично багато часу разом може стати випробуванням. Саме тому важливо дотримуватися звичного розкладу, який надає вашому дню структуру.

5. Рухайтеся

Брак руху шкодить психіці. Це стосується не лише дуже спортивних людей, які страждають тілом і душею, коли втрачають змогу достатньо рухатися.

Ми всі рухалися у докоронавірусних буднях набагато більше, ніж у ці примарні часи. Ми більше ходили, піднімалися сходами, бігали за автобусами, стояли у чергах, тягли додому сумки з покупками. Цілком звичайні речі, які для багатьох зникли із запровадженням локдауну.

Подолайте свою лінь і рухайтеся, краще - на свіжому повітрі

Те, який вид спорту чи активності йому допомагає, кожен знає для себе найкраще. Головне, аби людина могла подолати власну лінь та давала тілу достатньо руху.

Але передусім - вибирайтеся з полону подушок і ковдр. Забагато сну чи часу у ліжку б'ють по настрою. Зловживання часом у ліжку може навіть спричинити депресію.

6. Відчуйте природу

Спостерігайте за зміною пір року, слухайте пташок та відчувайте вітер на власному обличчі. Кожна прогулянка приносить користь. Півгодини на свіжому повітрі - це добре. Півтори години - краще.

Використовуйте для цього час до заходу сонця. Вам заважає дощ чи вітер? Відомо, що немає поганої погоди, є лише поганий одяг. Навіть коли на вулиці незатишно - нумо на свіже повітря!

Не важливо, якою є погода, - прогулянка завжди є доброю ідеєю

Рух на свіжому повітрі піднімає настрій, збадьорює, зменшує стрес та занепокоєння, адже завдяки активності за межами приміщення у крові зменшується вміст гормону стресу кортизолу. Голова звільняється від зайвого і концентруватися стає легше.

7. Потіште своє тіло та дух

Не шоколадом та чіпсами! Добра спроба, авжеж. Але я хотів сказати про здорову їжу із більшою кількістю овочів, фруктів, зелені та свіжих соків, ніж зазвичай. І говорив про розслаблення, оздоровчі процедури для тіла та духу. Особливо, коли людині погано, вона потребує такі моменти втіхи.

Потрібно небагато, аби перетворити свою ванну кімнату на СПА-салон

Свічки замість ламп під стелею, музика замість звуків пральної машини, ванна із евкаліптом для бадьорості чи лавандою - для заспокоєння, масаж із м'якою щіткою для душу. Просто дайте собі достатньо часу, аби заспокоїтися, затишно витерти себе насухо та змастити тіло кремом. Не треба багато, аби власну ванну перетворити на СПА-салон.

8. Здивуйте самих себе

Наша психіка потребує змін та нових вражень, тож здивуйте себе самі. Знайдіть, наприклад, досі невідомий рецепт чи змініть інгредієнти у вже відомому вам рецепті. Навіть якщо це не буде ідеально смачно, це, все одно, стане новим враженням.

Не важливо, як смакуватиме нова страва, але це будуть нові відчуття

Не слухайте одні й ті самі плейлисти весь час, натомість пошукайте нову музику. Не дивіться постійно одні й ті самі серіали чи програми. Передусім, не одні й ті самі серіали про лікарів чи детективів - їх зараз так багато. У багатьох медіатеках можна знайти справжні скарби, які можуть допомогти змінити хід думок.

9. Наведіть порядок

Багато людей відчувають навесні сильний потяг до прибирання квартири, викидання сміття, пересування меблів чи навіть косметичного ремонту. Це весняне прибирання має не лише практичний зміст, але є своєрідним ритуалом очищення.

У прибраному, чистому чи навіть заново пофарбованому приміщенні людина відчуває себе краще. А упорядковане житло покращує спільний побут. Наведення порядку доведено зменшує стрес, і багато хто вважає велике прибирання своєрідною медитацією.

Передусім, сортування речей стає актом звільнення. У Європі людина в середньому має близько 10 тисяч речей, багато з яких їй не потрібні. Але нам важко викидати ці речі. Багато з них ми зберігаємо як спогад, це стосується, передусім, сувенірів.

Непотрібні речі можна віддати комусь іншому, викидати їх важко, але це може бути корисним

Але, якщо з'являється бажання викинути зайве, можна скористатися трюком - треба працювати не від кімнати до кімнати, а від категорії до категорії. Тобто - від одягу, до книг, дрібного краму, сувенірів. Якщо скласти в одну купу усі речі з окремої категорії, стає швидко зрозуміло, як багато кожен з нас їх має.

Коли все складено разом, людина бере предмет до рук та вирішує, чи приносить він радість або користь. Якщо так, то він має залишитися. Якщо ні, його відсортовують.

10. Почніть щось нове

"Якби в мене був час, я б…!" Найвідоміша у світі відмовка. Що ж, тепер у нас є час. Наприклад, аби оживити старе хобі. Чи знайти собі нове заняття.

Зрештою, можна розпочати щось, що давно прагнув зробити - можливо, вивчити нову мову. Можна малювати, спробувати йогу чи зробити щось соціально корисне: піти на закупи для сусідів похилого віку чи допомогти сусіднім дітям із навчанням. Нині в нас є час для чогось нового.