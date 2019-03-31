Десятки тисяч людей у Німеччині приєдналися до акцій на захист клімату

У Німеччині у багатьох містах у п'ятницю, 29 листопада, відбулися протести в рамках глобальної акції, ініційованої рухом "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays For Future). На вулиці Берліна, Гамбурга, Кельна та багатьох інших міст вийшли десятки тисяч людей, котрі вимагали від уряду Німеччини рішучішої політики задля захисту клімату. Організатори акції анонсували протести в більш ніж 500 містах ФРН.

У Берліні поблизу Бранденбурзьких воріт зібралися, за даними поліції, кілька десятків тисяч мітингарів. Дехто з учасників, переважно молодь, скупався неподалік будівлі Бундестагу в річці Шпрее попри температуру повітря в 5 градусів за Цельсієм, передає агенція новин dpa.

Багато мітингарів тримали в руках плакати з закликами негайно відмовитися від вугільної енергетики заради майбутніх поколінь.

У Берліні дехто з учасників скупався в холодній воді, символічно рятуючи урдовий "кліматичний пакет"

Аналогічна акція була проведена і в Гамбурзі. За даними поліції, в цьому місті на вулиці з вимогою захистити клімат вийшло близько 30 тисяч демонстрантів. Організатори заходу розраховували саме на таку кількість учасників.

Схожий мітинг у центрі Кельна зібрав також багатотисячний натовп. У Мюнхені поліція нарахувала близько 17 тисяч учасників на аналогічній акції, повідомляє агенція новин AFP. Марші на захист клімату відбулися в Дюссельдорфі, Фрайбурзі, Штуттгарті та інших великих містах ФРН.

Нагадаємо, раніше цього дня Бундесрат заблокував деякі пункти ухваленого перед цим Бундестагом так званого "кліматичного пакета", що передбачає істотні податкові зміни та перегляд тарифів у енергетиці, житлово-комунальній та транспортній галузі.

Глобальна акція

Нинішні виступи в Німеччині стали частиною глобальної акції руху Fridays For Future, що розпочалася цього дня з Австралії. У Сіднеї, що вже кілька тижнів потерпає від густого диму внаслідок сильних лісових пожеж, сотні школярів і кліматичних активістів зібралися перед штаб-квартирою правлячої в країні Ліберальної партії.

Акція на захист клімату в Сіднеї

Протести спрямовані насамперед проти прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, який заперечує зв'язок між пожежами та кліматичними змінами.

Також масові акції на захист клімату відбулися в Японії, Індії та інших азійських країнах. У Європі аналогічні акції пройшли в Варшаві, Афінах, Римі, Копенгагені.

Нинішня акція передує глобальному кліматичному саміту в Мадриді, що відбуватиметься з 2 до 13 грудня.