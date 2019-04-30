Десятки поранених у жорстоких сутичках у Венесуелі

Після підтримки окремими військовими опозиції Венесуели та її лідера Хуана Гуайдо у столиці країни Каракасі у вівторок, 30 квітня, дійшло до насильницьких сутичок між демонстрантами та підрозділами, вірними уряду Ніколаса Мадуро.

Неподалік авіабази "Ла-Карлота" в Каракасі, де у відповідь на заклик тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо зібралися протестувальники, вони жбурляли каміння в нацгвардійців. Силовики відповідали сльозогінним газом. Прибічники опозиції із закритими обличчями, зокрема, напали на бронетранспортери, після чого одна з машин на швидкості в'їхала в натовп. Поки немає інформації стосовно загиблих чи травмованих внаслідок наїзду, повідомляє агентство dpa.

За інформацією американського телеканалу CNN, у місцевих лікарнях внаслідок сутичок опинилися вже щонайменше 52 людей. Зокрема, 32 особи було поранено гумовими кулями, а ще один потерпілий отримав вогнепальне поранення. Раніше інформаційне агентство Reuters з посиланням на представника медичного центру на сході столиці Венесуели Каракаса повідомляло про 36 поранених. За словами лікаря, більшість ушкоджень, яких зазнали протестувальники, спричинені гумовими кулями та дробом.

Опозицію Венесуели та Хуана Гуайдо підтримала частина військових

Раніше 30 квітня в інтерв'ю DW Гуайдо запевнив, що військові підтримують зміну влади в країні. До цього він оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення глави Венесуели Ніколаса Мадуро та закликав своїх прихильників збиратися біля авіабази "Ла-Карлота" в Каракасі.

США підтримали Гуайдо

У Вашингтоні заявили про сподівання, що спроба військового перевороту у Венесуелі призведе до відсторонення Мадуро від влади. Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон зазначив, що події у Каракасі "точно не є путчем", адже Сполучені Штати та багато інших країн визнають Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели. Також Болтон повідомив, що президент США Дональд Трамп "щохвилинно" стежить за подіями у Венесуелі та бажає мирної передачі влади. Радник Трампа зазначив, що не бажає коментувати можливі дії Вашингтона у зв'язку із подіями у Каракасі, але додав, що "розглядаються усі варіанти".

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав події у Каракасі "путчем". У МЗС РФ звинуватили прихильників Гуайдо у використанні насильницьких силових методів конфронтації та заявили про необхідність переговорів "без попередніх умов".

Відповідь Мадуро

Глава Венесуели Ніколас Мадуро 30 квітня виступив із заявою про його підтримку військовим командуванням.

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно також заявив, що збройні сили залишаються вірними "законному уряду" Ніколаса Мадуро. Він зазначив, що всі військові підрозділи по країні повідомили, що ситуація в їхніх казармах та на військових базах залишається нормальною.

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