 Десятки поранених у жорстоких сутичках у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

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Новини

Десятки поранених у жорстоких сутичках у Венесуелі

У столиці Венесуели Каракасі спалахнули сутички між прибічниками опозиції та проурядовими силами. Кількість паранених вже перевищила півсотні.

Сутички із правоохоронцями у Каракасі

Травми кількох людей міг спричинити наїзд бронетранспортера на натовп протестувальників у Каракасі

Після підтримки окремими військовими опозиції Венесуели та її лідера Хуана Гуайдо у столиці країни Каракасі у вівторок, 30 квітня, дійшло до насильницьких сутичок між демонстрантами та підрозділами, вірними уряду Ніколаса Мадуро.

Неподалік авіабази "Ла-Карлота" в Каракасі, де у відповідь на заклик тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо зібралися протестувальники, вони жбурляли каміння в нацгвардійців. Силовики відповідали сльозогінним газом. Прибічники опозиції із закритими обличчями, зокрема, напали на бронетранспортери, після чого одна з машин на швидкості в'їхала в натовп. Поки немає інформації стосовно загиблих чи травмованих внаслідок наїзду, повідомляє агентство dpa.

За інформацією американського телеканалу CNN, у місцевих лікарнях внаслідок сутичок опинилися вже щонайменше 52 людей. Зокрема, 32 особи було поранено гумовими кулями, а ще один потерпілий отримав вогнепальне поранення. Раніше інформаційне агентство Reuters з посиланням на представника медичного центру на сході столиці Венесуели Каракаса повідомляло про 36 поранених. За словами лікаря, більшість ушкоджень, яких зазнали протестувальники, спричинені гумовими кулями та дробом.

Опозицію Венесуели та Хуана Гуайдо підтримала частина військових

Опозицію Венесуели та Хуана Гуайдо підтримала частина військових

Раніше 30 квітня в інтерв'ю DW Гуайдо запевнив, що військові підтримують зміну влади в країні. До цього він оголосив про початок "останньої фази" плану щодо повалення глави Венесуели Ніколаса Мадуро та закликав своїх прихильників збиратися біля авіабази "Ла-Карлота" в Каракасі.

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США підтримали Гуайдо

У Вашингтоні заявили про сподівання, що спроба військового перевороту у Венесуелі призведе до відсторонення Мадуро від влади. Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон зазначив, що події у Каракасі "точно не є путчем", адже Сполучені Штати та багато інших країн визнають Гуайдо легітимним тимчасовим президентом Венесуели. Також Болтон повідомив, що президент США Дональд Трамп "щохвилинно" стежить за подіями у Венесуелі та бажає мирної передачі влади. Радник Трампа зазначив, що не бажає коментувати можливі дії Вашингтона у зв'язку із подіями у Каракасі, але додав, що "розглядаються усі варіанти".

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав події у Каракасі "путчем". У МЗС РФ звинуватили прихильників Гуайдо у використанні насильницьких силових методів конфронтації та заявили про необхідність переговорів "без попередніх умов".

Відповідь Мадуро

Глава Венесуели Ніколас Мадуро 30 квітня виступив із заявою про його підтримку військовим командуванням.

Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно також заявив, що збройні сили залишаються вірними "законному уряду" Ніколаса Мадуро. Він зазначив, що всі військові підрозділи по країні повідомили, що ситуація в їхніх казармах та на військових базах залишається нормальною.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


Дивитись відео 01:35

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

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