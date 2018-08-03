 Держсекретар США Майк Помпео наполягає на виконанні Києвом вимог МВФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2018

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Новини

Держсекретар США Майк Помпео наполягає на виконанні Києвом вимог МВФ

Очільник Держдепартаменту США Майк Помпео привітав президента України Петра Порошенка із ухваленням законодавства про антикорупційний суд та нагадав про необхідність виконання інших вимог МВФ.

Майк Помпео

Майк Помпео

Президент України Петро Порошенко ввечері у вівторок, 7 серпень, провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео. "Держсекретар привітав нещодавнє ухвалення в Україні законодавства щодо антикорупційного суду і закону про національну безпеку", - йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту. Своєю чергою, Порошенко подякував Майку Помпео "за історичну декларацію (25 липня. - Ред.) про невизнання спроби анексії українського Криму російським агресором", зазначається на сайті українського президента.

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Міжнародний валютний фонд підтримав закон про Вищий антикорупційний суд України з останніми поправками. Таким чином Київ виконав одну з трьох основних вимог для отримання наступного транша. (25.07.2018)

254 депутати Верховної Ради підтримали в цілому законопроект, яким вносяться зміни до закону про антикорупційний суд у частині про апеляцію. На ухваленні цих змін наполягали, зокрема, ЄС та МВФ. (12.07.2018)

Помпео закликав Україну виконати вимоги Міжнародного валютного фонду, які є необхідними для отримання Києвом наступного кредитного траншу обсягом у два мільярди доларів США. Створення антикорупційного суду було однією із таких вимог. Серед інших вимог - підвищення цін на газ для населення, скорочення видатків та пошуки можливостей поповнити бюджет, щоб покрити нестачу надходжень на початку поточного року.

Серед інших тем, які обговорювали Порошенко та Помпео, перспектива розміщення міжнародних миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, звільнення українців, ув'язнених Росією, безпекові виклики, спричинені проектом "Північний потік-2".

Нагадаємо, за поточною програмою МВФ на загальну суму 17,5 мільярдів доларів Київ отримав лише половину грошей. Останній транш надійшов у квітні минулого року. Впродовж найближчих двох років Київ має повернути 15 мільярдів доларів боргу.

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