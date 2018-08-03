Держсекретар США Майк Помпео наполягає на виконанні Києвом вимог МВФ

Президент України Петро Порошенко ввечері у вівторок, 7 серпень, провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео. "Держсекретар привітав нещодавнє ухвалення в Україні законодавства щодо антикорупційного суду і закону про національну безпеку", - йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту. Своєю чергою, Порошенко подякував Майку Помпео "за історичну декларацію (25 липня. - Ред.) про невизнання спроби анексії українського Криму російським агресором", зазначається на сайті українського президента.

Помпео закликав Україну виконати вимоги Міжнародного валютного фонду, які є необхідними для отримання Києвом наступного кредитного траншу обсягом у два мільярди доларів США. Створення антикорупційного суду було однією із таких вимог. Серед інших вимог - підвищення цін на газ для населення, скорочення видатків та пошуки можливостей поповнити бюджет, щоб покрити нестачу надходжень на початку поточного року.

Серед інших тем, які обговорювали Порошенко та Помпео, перспектива розміщення міжнародних миротворців ООН на всій території окупованого Донбасу, звільнення українців, ув'язнених Росією, безпекові виклики, спричинені проектом "Північний потік-2".

Нагадаємо, за поточною програмою МВФ на загальну суму 17,5 мільярдів доларів Київ отримав лише половину грошей. Останній транш надійшов у квітні минулого року. Впродовж найближчих двох років Київ має повернути 15 мільярдів доларів боргу.