Держміністерка ФРН підтримала внесення Одеси до списку спадщини ЮНЕСКО

Державна міністерка ФРН з питань культури та ЗМІ Клаудія Рот (Claudia Roth) має намір підтримати Одесу під час подання заявки на включення міста до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Про це німецька політикиня, яка перебуває з дводенним візитом в Одесі, повідомила у понеділок, 6 червня, під час зустрічі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком та мером міста Геннадієм Трухановим.

"Німеччина підтримує цю заявку", - наголосила Клаудія Рот. За її словами, українське портове місто явно перебуває в екстреній ситуації, скрізь можна побачити, як захищають від обстрілу пам'ятки культури. "Ми хочемо показати, що ми тут. Ми хочемо показати, що культура зазнає нападу", - сказала вона журналістам.

Міністр культури України Олександр Ткаченко, у свою чергу, подарував німецькій колезі дві поштові марки із "російським військовим кораблем". На одній зображений український прикордонник, який показує середній палець російському крейсеру "Москва". Друга, що з'явилася після того, як судно затонуло, називається "Російський військовий корабель... ВСЕ!".

Міністр культури України Олександр Ткаченко подарував німецькій колезі Клаудії Рот поштові марки з російським військовим кораблем

Як Німеччина захищає культурні цінності України

Клаудія Рот, представниця партії "Союз-90/Зелені" - перша членкиня федерального уряду Німеччини, яка відвідала портове місто з початку війни Росії проти України. Раніше вона неодноразово виступала на захист українських митців, які знайшли притулок у Німеччині, а також на підтримку українських культурних установ.

У березні стало відомо, що уряд Німеччини створив мережу інституцій, націлену на захист культурних цінностей в Україні. Як пояснила тоді Клаудія Рот, ініціатива спрямована на збір, координацію та міжнародне поширення інформації про загрози культурі, а також про потребу у допомозі та пропозиціях її надання.

За словами Рот, українські культурні цінності перебувають під загрозою знищення, а разом із ними і культурна спадщина Європи. Центральним органом мережі стане Німецький національний комітет Міжнародної ради музеїв (ICOM). Серед організацій, що з ним співпрацюють - Німецька національна бібліотека, Федеральний архів та Німецька комісія ЮНЕСКО.

Хто ще з політиків ФРН побував останніми тижнями в Україні

Першою з німецьких високопосадовців, котрі відвідали Україну під час війни, стала голова німецького Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas). До Києва прибували голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та голова об'єднаної фракції німецьких консерваторів Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock), а наприкінці травня - міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze).

На відміну від інших глав західних держав та урядів, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) досі утримувався від відвідин України. Це рішення стало реакцією на те, що українська сторона спочатку відкинула візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) до Києва. На цю мить розбіжності щодо цього вважаються вирішеними.