 Держдеп США оприлюднить кореспонденцію Джуліані щодо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Держдеп США оприлюднить кореспонденцію Джуліані щодо України

Державний департамент США до 22 листопада опублікує листування адвоката Трампа Рудольфа Джуліані щодо українських питань.

Рудольф Джуліані, персональний адвокат Дональда Трампа

Рудольф Джуліані, персональний адвокат Дональда Трампа

Державний департамент США погодився оприлюднити архів документів, що стосується кореспонденції адвоката американського президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані у позв'язаних з Україною питаннях. Про це в четвер, 31 жовтня, повідомило видання The Hill з посиланням на документи федерального суду.

Рішення ухвалене у відповідь на позов американської правозахисної організації American Oversight, що розслідує діяльність адміністрації Трампа і стежить за дотриманням американського закону про свободу інформації.

Суддя постановив, що у зовнішньополітичного відомства США є 30 днів, аби надати відповідні документи.

DW.COM

Позивачів, в першу чергу, цікавлять записи, що стосуються контактів між Джуліані, його колегами Вікторією Тонсінг, Джозефом ді Дженова і держсекретарем Майклом Помпео.

У Держдепартаменті пообіцяли до 22 листопада "обробити і надати" документи, попередньо виключивши з них низку даних, про які не можна повідомляти широкій громадськості.

Відомство також погодилося надати кореспонденцію Джуліані з деякими помічниками Помпео, зокрема радником Ульріхом Брехбюлем, і його колишнім старшим радником Майклом Маккінлі. До пакета документів долучать текстові повідомлення, листування в месенджерах, електронні листи і записи в календарі.

Раніше члени Палати представників Конгресу США підтримали пакет правил розслідування в рамках підготовки до процедури імпічменту Трампа. Завдяки ухваленому рішенню відтепер демократи зможуть влаштовувати публічні слухання нинішніх та колишніх посадовців, пов'язаних із Трампом. Раніше ці слухання проводились виключно за закритими дверима.

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ почати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в листопаді 2020 року Джозефа Байдена - Хантера, призупинивши виплату Україні схваленої раніше Конгресом військової допомоги. Трамп відкидає звинувачення.

Дивитись відео 01:52

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)  

Також за темою

Italien Rom | Mike Pompeo auf Staatsbesuch in Rom

Помпео запевнив, що Держдепартамент відповів на запит Конгресу щодо документів 05.10.2019

Майк Помпео заявив, що Держдепартамент США надав відповідь на запит комітетів Конгресу щодо документів, пов'язаних з Україною, в рамках розслідуванням щодо імпічменту Дональда Трампа.

USA | Das Kapitol in Washington

Волкер та Йованович свідчитимуть у Конгресі у справі про імпічмент Трампа 02.10.2019

Колишній спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер та експосолка США в Україні Марі Йованович погодилися давати свідчення в Конгресі в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

USA US-Außenminister Mike Pompeo

Демократи вимагають від Помпео надати документи, пов'язані з Україною 28.09.2019

Демократи хочуть змусити держсекретаря США Майка Помпео надати документи, пов'язані з Україною, для їхнього розслідування в рамках можливої процедури імпічменту Дональда Трампа.

Реклама

Докладно

Deutschland Justitia bei Sonnenaufgang (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Як в Україні (знову) каратимуть за незаконне збагачення

ВР відновила відповідальність за незаконне збагачення. Що буде з посадовцями, щодо яких уже проводили розслідування?  

Верховна Рада підтримала законопроєкт про відокремлення ГТС від Нафтогазу

Рада ухвалила закон про відокремлення ГТС від "Нафтогазу"

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про відокремлення газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  