Держдеп США оприлюднить кореспонденцію Джуліані щодо України

Державний департамент США погодився оприлюднити архів документів, що стосується кореспонденції адвоката американського президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані у позв'язаних з Україною питаннях. Про це в четвер, 31 жовтня, повідомило видання The Hill з посиланням на документи федерального суду.

Рішення ухвалене у відповідь на позов американської правозахисної організації American Oversight, що розслідує діяльність адміністрації Трампа і стежить за дотриманням американського закону про свободу інформації.

Суддя постановив, що у зовнішньополітичного відомства США є 30 днів, аби надати відповідні документи.

Позивачів, в першу чергу, цікавлять записи, що стосуються контактів між Джуліані, його колегами Вікторією Тонсінг, Джозефом ді Дженова і держсекретарем Майклом Помпео.

У Держдепартаменті пообіцяли до 22 листопада "обробити і надати" документи, попередньо виключивши з них низку даних, про які не можна повідомляти широкій громадськості.

Відомство також погодилося надати кореспонденцію Джуліані з деякими помічниками Помпео, зокрема радником Ульріхом Брехбюлем, і його колишнім старшим радником Майклом Маккінлі. До пакета документів долучать текстові повідомлення, листування в месенджерах, електронні листи і записи в календарі.

Раніше члени Палати представників Конгресу США підтримали пакет правил розслідування в рамках підготовки до процедури імпічменту Трампа. Завдяки ухваленому рішенню відтепер демократи зможуть влаштовувати публічні слухання нинішніх та колишніх посадовців, пов'язаних із Трампом. Раніше ці слухання проводились виключно за закритими дверима.

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ почати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в листопаді 2020 року Джозефа Байдена - Хантера, призупинивши виплату Україні схваленої раніше Конгресом військової допомоги. Трамп відкидає звинувачення.