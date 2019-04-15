Держбюро розслідувань порушило справу щодо глави НАБУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом одержання директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником хабара. Про це в середу, 17 квітня, написала речниця Генеральної прокуратури України (ГПУ) Лариса Сарган на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Сарган, у порушеному ще 16 квітня розслідуванні йдеться про одержання Ситником хабара від колишнього народного депутата Верховної Ради України Дмитра Крючкова та інших невстановлених осіб. Сарган повідомила, що директор НАБУ отримав неправомірну вигоду "із використанням наданої влади чи службового становища".

Як повідомлялось, 17 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Крючкову в вигляді 45 діб перебування під вартою з альтернативою застави в сім мільйонів гривень. На засіданні суду він заявив, що директор НАБУ Ситник отримував від компанії "Енергомережа" хабара. "Пан Ситник дійсно від нас отримував 0,5 мільйона доларів, ...за сприяння в слідстві", - сказав Крючков, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".

Самого Крючкова НАБУ підозрює в організації масштабних злочинних схем розкрадання державних підприємств, зокрема "Запоріжжяобленерго" і "Черкасиобленерго". Підозрюваний з січня 2015 року по лютий 2016 року, будучи головою правління холдингової компанії "Енергомережа", незаконно заволодів коштами на суму близько 439 мільйонів гривень.

Державні обленерго переуступали компанії Крючкова право вимоги коштів за спожиту електроенергію. Крючков отримував гроші, а обленерго залишалися ні з чим. Масштаби зловживань в подальшому перебігу розслідування можуть виявитися значно вищими.

Крючкова затримали в Баварії 18 квітня 2018 року на підставі міжнародного ордера на арешт. 15 квітня 2019 року відбулася його екстрадиція до України. Того ж дня його затримали співробітники НАБУ.