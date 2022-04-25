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Державний секретар США

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "держсекретар США".

Державний секретар США очолює державний департамент США, тобто зовнішньополітичне відомство країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Блінкен: Росія зазнає невдачі, а Україна досягає успіху (25.04.2022) 25.04.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяли Києву додаткову військову допомогу у розмірі 322 млн доларів.

До Києва прибули держсекретар США та глава Пентагону - Арестович

До Києва прибули держсекретар США та глава Пентагону - Арестович 24.04.2022

60-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події неділі, 24 квітня.
Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт

Померла колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт 24.03.2022

Дочка емігранта із Чехословаччини Мадлен Олбрайт була першою жінкою, яка очолила зовнішньополітичне відомство США.
Блінкен: США, Європа розглядають заборону імпорту нафти з РФ

Блінкен: США, Європа розглядають заборону імпорту нафти з РФ 06.03.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон проводить консультації з європейськими союзниками щодо можливого ембарго на імпорт російської нафти. Обговорення зараз у "дуже активній фазі", додав він.
Блінкен: США й Польща активно працюють над питанням винищувачів для України

Блінкен: США й Польща активно працюють над питанням винищувачів для України 06.03.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон активно працює над питанням поповнення запасів польських винищувачів, щоб Варшава могла надати Україні свої бойові літаки. Йдеться про винищувачі радянського зразка.
Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном на польському кордоні

Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном на польському кордоні 05.03.2022

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Вашингтон надавати Києву більше зброї для відсічі російської агресії. Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці.
Блінкен: США щодня думають над тим, яку ще зброю надати ЗСУ

Блінкен: США щодня думають над тим, яку ще зброю надати ЗСУ 04.03.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон із союзниками зосереджені на тому, які озброєння Україна могла б застосувати ефективно у захисті від агресії Росії.
Співробітники посольства США в Україні ночуватимуть у Польщі - Блінкен

Співробітники посольства США в Україні ночуватимуть у Польщі - Блінкен 22.02.2022

Як повідомив Держсекретар США, американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, регулярно ночуватимуть у Польщі, втім і далі працюватимуть в Україні.
Блінкен: Росія дотримується сценарію вторгнення в Україну

Блінкен: Росія дотримується сценарію вторгнення в Україну 20.02.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляє, що Росія дотримується сценарію нападу на Україну, але сподівається, що дипломатія зможе запобігти війні.
Блінкен: РФ готується до нападу на Україну найближчими днями

Блінкен: РФ готується до нападу на Україну найближчими днями 17.02.2022

Держсекретар США вказує на відсутність ознак відведення військ РФ від України. Натомість у США бачать підготовку військ до вторгнення вже найближчими днями.
США: Визнання Росією ДНР і ЛНР буде відмовою від мінських угод

США: Визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" буде відмовою від мінських угод 16.02.2022

Держсекретар США Ентоні Блінкен також пригрозив Росії "швидкою реакцією" у разі ще більшого підриву суверенітету і територіальної цілісності України.
Блінкен обговорив з Лавровим ризики вторгнення РФ в Україну

Блінкен обговорив з Лавровим ризики вторгнення РФ в Україну 12.02.2022

Держсекретар США попередив Москву, що агресія Росії призведе до "рішучої, масштабної та спільної трансатлантичної відповіді". Лавров звинуватив Вашингтон у розгортанні "пропагандистської кампанії".
Блінкен вважає вторгнення РФ в України можливим у будь-який момент

Блінкен вважає вторгнення РФ в України можливим "у будь-який момент" 11.02.2022

Росія може почати нову агресію проти України ще до закінчення зимової Олімпіади в Пекіні, заявив у Мельбурні держсекретар США Ентоні Блінкен.
США запроваджують нові візові санкції проти низки громадян Білорусі

США запроваджують нові візові санкції проти низки громадян Білорусі 04.02.2022

Обмежувальні заходи стосуватимуться білорусів, причетних до переслідування дисидентів за кордоном, заявив держсекретар США. Напередодні Олімпіади в Китаї Блінкен нагадав про тиск Лукашенка на спортсменів Білорусі.
Блінкен закликав Росію відвести війська від кордонів України

Блінкен закликав Росію відвести війська від кордонів України 01.02.2022

У телефонній розмові з главою МЗС Росії Лавровим держсекретар США Блінкен закликав Москву негайно розпочати деескалацію кризи навколо України. Того ж дня Путін звинуватив Захід в "ігноруванні занепокоєнь РФ".
Письмово і без оголошення деталей: США відповіли РФ щодо безпеки в Європі

Письмово і без оголошення деталей: США відповіли РФ щодо безпеки в Європі 26.01.2022

У відповіді США містяться пропозиції щодо взаємних заходів забезпечення прозорості щодо розміщення сил, заявив держсекретар США Блінкен. Він очікує розмови з главою МЗС РФ.

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