Державний секретар США

Співробітники посольства США в Україні ночуватимуть у Польщі - Блінкен

Як повідомив Держсекретар США, американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, регулярно ночуватимуть у Польщі, втім і далі працюватимуть в Україні.