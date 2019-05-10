 Депутати ВР готуються визначити дату інавгурації Володимира Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Депутати ВР готуються визначити дату інавгурації Володимира Зеленського

У Верховній Раді немає єдності щодо дати інавгурації новообраного президента. Сам Володимир Зеленський наполягав на проведенні церемонії 19 травня.

Верховна Рада України

Цього тижня члени Верховної Ради України визначатимуться з датою майбутнього проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Це підтвердив голова ВР Андрій Парубій у понеділок, 13 травня, на засіданні погоджувальної ради парламенту.

"Цього тижня ми маємо розглянути постанови про призначення інавгурації. Станом на сьогодні зареєстровано п'ять постанов, одну відкликано в суботу", - сказав Парубій, якого цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Раніше сам Зеленський наполягав на проведенні церемонії інавгурації 19 травня.

Найбільші фракції поки не визначилися з датою

Тим часом голова найбільшої на сьогодні парламентської фракції - "Блок Петра Порошенка" - Артур Герасимов повідомив, що фракція ще не визначилась, за який проект постанови щодо дати проведення інавгурації вона голосуватиме.

"Відразу після рішення відповідного профільного (парламентського. - Ред.) комітету ми терміново збираємо (фракцію. - Ред.) і визначаємося з тим, за що будемо голосувати", - повідомив Герасимов журналістам. Профільним комітетом зазначається комітет з питань регламенту та організаційної роботи.

Натомість у "Народному фронті" виступили проти проведення церемонії інавгурації Зеленського 19 травня. Того дня Україна згадуватиме жертв політичних репресій, наголосив голова фракції Максим Бубрак. "Новий президент Володимир Зеленський повинен скласти присягу глави держави в урочистій атмосфері. Для цього підійде й інший день", - сказав Бубрак.

DW.COM

Українці дізнаються про позицію новообраного президента України щодо можливості розпуску парламенту лише з отриманням ним повноважень, заявив Володимир Зеленський. (04.05.2019)

Під час консультацій з головами парламентських фракцій новообраний президент України Володимир Зеленський наполягатиме саме на 19 травня як даті для проведення інавгурації. (04.05.2019)

Володимир Зеленський звинуватив український парламент у затягуванні призначення дати його інавгурації та порівняв Петра Порошенка з туристом, який вдається до дрібних крадіжок в готелі. (10.05.2019)

"Самопоміч" та "Батьківщина" готові підтримати пропозицію Зеленського

Водночас голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий повідомив, що фракція "Самопомочі" у парламенті підтримає ту дату інавгурації, яку запропонує новообраний президент. Про це Садовий написав у блозі на сторінці онлайн-видання "Українська правда".

Так само фракція "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" підтримує будь-яку дату інавгурації президента. Про це повідомила лідерка фракції Юлія Тимошенко під час засідання погоджувальної ради. "Ми будемо голосувати за будь-яку постанову: 19, 20, 28 (травня. - Ред.), 1, 2 червня", - сказала Тимошенко.

Щодо лідера Радикальної партії та однойменної фракції у парламенті Олега Ляшка, то він ще раніше написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що вважає питання визначення дати інавгурації "другорядним".

Опоблок хоче якнайшвидше пройти етап інавгурації

У фракції партії "Опозиційний блок" наголосили на необхідності якнайшвидшого проходження етапу інавгурації. Про це зокрема заявив голова фракції Вадим Новинський. "Затягування з визначенням (інавгурації. - Ред.) дати приведення до присяги перетворює питання інавгурації із суто технічного на політичне", - застеріг політик.

Дивитись відео 02:11

Зі спільного між Україною та Росією лише кордон? (09.05.2019)

Аудіо й відео до теми

Зі спільного між Україною та Росією лише кордон? (09.05.2019)  

Також за темою

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Volodymyr Selenskyi bei seiner Pressekonferenz

Зеленський вимагає від Ради призначити інавгурацію на 19 травня 10.05.2019

Володимир Зеленський звинуватив український парламент у затягуванні призначення дати його інавгурації та порівняв Петра Порошенка з туристом, який вдається до дрібних крадіжок в готелі.

Ukraine Kiew Parlament Gesetzesentwurf zur Amtssprache

Верховна Рада в очікуванні Зеленського і розпуску парламенту 23.04.2019

Верховна Рада України висунула вимоги новообраному президенту і очікує реакції Володимира Зеленського. Депутати хочуть закон про імпічмент президента та не хочуть дострокових виборів.

Ukraine Präsidenschaftwahl 2019 Wahlkampagne Volodymyr Zelensky

Після виборів: рівняння на Гройсмана і Зеленського 23.04.2019

У політичному ландшафті України негайно після президентських виборів почалися масштабні зміни. До майбутніх парламентських виборів країна, вочевидь, побачить чимало сюрпризів.

Реклама

Докладно

Вибори до Європарламенту відбудуться з 23 по 26 травня

Млява передвиборна кампанія в Європі

Невідомі публіці кандидати та теми, обмежені національним порядком денним - DW про кампанію до виборів у Європарламент.  

Symbolbild | Autobahn (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Майже 300 тисяч жителів ФРН їздять на роботу за кордон

Серед лідерів у ФРН за показниками маятникової міграції - землі Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія та Баварія.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  