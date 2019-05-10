Депутати ВР готуються визначити дату інавгурації Володимира Зеленського

Цього тижня члени Верховної Ради України визначатимуться з датою майбутнього проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Це підтвердив голова ВР Андрій Парубій у понеділок, 13 травня, на засіданні погоджувальної ради парламенту.

"Цього тижня ми маємо розглянути постанови про призначення інавгурації. Станом на сьогодні зареєстровано п'ять постанов, одну відкликано в суботу", - сказав Парубій, якого цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Раніше сам Зеленський наполягав на проведенні церемонії інавгурації 19 травня.

Найбільші фракції поки не визначилися з датою

Тим часом голова найбільшої на сьогодні парламентської фракції - "Блок Петра Порошенка" - Артур Герасимов повідомив, що фракція ще не визначилась, за який проект постанови щодо дати проведення інавгурації вона голосуватиме.

"Відразу після рішення відповідного профільного (парламентського. - Ред.) комітету ми терміново збираємо (фракцію. - Ред.) і визначаємося з тим, за що будемо голосувати", - повідомив Герасимов журналістам. Профільним комітетом зазначається комітет з питань регламенту та організаційної роботи.

Натомість у "Народному фронті" виступили проти проведення церемонії інавгурації Зеленського 19 травня. Того дня Україна згадуватиме жертв політичних репресій, наголосив голова фракції Максим Бубрак. "Новий президент Володимир Зеленський повинен скласти присягу глави держави в урочистій атмосфері. Для цього підійде й інший день", - сказав Бубрак.

"Самопоміч" та "Батьківщина" готові підтримати пропозицію Зеленського

Водночас голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий повідомив, що фракція "Самопомочі" у парламенті підтримає ту дату інавгурації, яку запропонує новообраний президент. Про це Садовий написав у блозі на сторінці онлайн-видання "Українська правда".

Так само фракція "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" підтримує будь-яку дату інавгурації президента. Про це повідомила лідерка фракції Юлія Тимошенко під час засідання погоджувальної ради. "Ми будемо голосувати за будь-яку постанову: 19, 20, 28 (травня. - Ред.), 1, 2 червня", - сказала Тимошенко.

Щодо лідера Радикальної партії та однойменної фракції у парламенті Олега Ляшка, то він ще раніше написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що вважає питання визначення дати інавгурації "другорядним".

Опоблок хоче якнайшвидше пройти етап інавгурації

У фракції партії "Опозиційний блок" наголосили на необхідності якнайшвидшого проходження етапу інавгурації. Про це зокрема заявив голова фракції Вадим Новинський. "Затягування з визначенням (інавгурації. - Ред.) дати приведення до присяги перетворює питання інавгурації із суто технічного на політичне", - застеріг політик.