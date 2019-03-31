Депутати Бундестагу: Українські вибори - сигнал Путіну

Політики у Берліні головним підсумком голосування у першому турі президентських виборів в Україні вважають його демократичність. У цьому, зокрема, депутат від соціал-демократів, що входять до правлячої коаліції, Нільс Шмід (Nils Schmid) вбачає чіткий сигнал Росії. "Головний сигнал полягає у тому, що Україна може проводити демократичні вибори попри війну на сході країни. Україна не поступиться ані військовому, ані економічному тиску Росії. Нехай це буде уроком (російському президентові - Ред.) Путіну", - зазначив Шмід в інтерв'ю DW.

Норберт Реттґен (ХДС) зізнається, що не знає, що являє собою Володимир Зеленський

"Демократія у дії"

"Демократією у дії" назвав українські вибори Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) - зовнішньополітичний речник Християнсько-демократичного союзу, який теж є частиною правлячої коаліції. Соратник Меркель так само вважає вільні вибори за умов війни і трансформації "неабиким досягненням". "За цих умов падає довіра. Це шанс для новачків. Саме трансформація системи дала шанс тим, хто прийшов "з вулиці" і обіцяє щось нове", - зазначив Реттґен. У розмові з DW німецький політик зізнався, що не знає, що являє собою переможець першого туру Володимир Зеленський. "Це може бути ризиком. Але є й ті, хто кажуть: ми знаємо інших українських політиків, то ж чому не ризикнути?". Депутат Бундестагу навіть висловив сумнів у тому, що сам Зеленський знає, що він робитиме у разі перемоги. На думку зовнішньополітичного речника німецьких лібералів Біжана Джир-Сарая (Bijan Djir-Sarai), у програші в першому турі новачку Володимиру Зеленському український президент винен сам, адже він не виконав низку своїх передвиборчих обіцянок. "Це голосування було протестом проти еліти. Намагання вивести на перший план нове обличчя".

"Вочевидь, українці втомилися від політичної еліти"

Загалом всі опитані німецькі народні обранці називають голосування за Володимира Зеленського ляпасом діючій українській владі, зокрема, з огляду на численні випадки корупції. "Очевидно, що українці втомилися від власної політичної еліти", - констатував представник Зелених Омід Нуріпур (Omid Nouripour).

Омід Нуріпур: Українці пручаються тиску Росії

Він також головним підсумком першого туру українських виборів називає їхню відповідність демократичним стандартам. "Я знаю не так вже й багато прикладів країн, які за умов такого сильного тиску від сусіда - як воєнного, так і економічного - проводили би вільні вибори і продовжували би реформи після революції. Українці пручаються цьому тиску і Росії час вже зрозуміти, що їм не варто більше недооцінювати волю українців", - зазначив німецький політик.

Відсутність програми - не завада

Так само як і політики у Берліні на протестний характер вказують і політичні оглядачі на шпальтах європейської преси. "Симпатичний анти-істеблішментський кандидат Зеленський символізує протест, відчай і надію. У своїх комедійних шоу він часто поводився із корумпованими політиками так, як вони на те і заслуговують: зі зневагою та насмішками. Поганий результат Порошенка і є зневагою від виборців", - констутує австрійська Die Presse.

Так само, як і чимало інших видань, Frankfurter Allgemeine Zeitung вказує на те, що Володимир Зеленський перемагає навіть попри те, що ніхто не знає його програми. "Програма коміка Володимира Зеленського складається із милозвучних загальностей про необхідні зміни. Політичної команди, знайомої суспільству, - немає, а від змістовних запитань журналістів він ухилився і в день виборів. Багато виборців голосували не стільки за нього, скільки за того щирого та ідеалістичного президента, якого вони знають із популярного телевізійного серіалу", - зауважує франкфуртське видання.

Шанси залишаються в обох кандидатів

Марсель Ретіґ (Marcel Röthig), голова представництва німецького Фонду Фрідріха Еберта в Україні, у розмові з DW висловив думку, що шанси на перемогу у другому турі зберігають обидва кандидати. Хоча президентові Петру Порошенку буде нелегко, враховуючи його високий антирейтинг. Шанси чинного глави держави, вважає оглядач, можуть збільшити телевізійні дебати, якщо шоумен і політичний новачок припускатиметься на них помилок. "Якщо Порошенко покаже більше змісту, ніж Зеленський, і буде більш переконливим у розумінні проблем, то йому цілком може вдатися повернути ситуацію на свою користь. ", - зазначив Ретіґ. Володимирові Зеленському, на думку німецького оглядача, для перемоги, перш за все, треба буде перед другим туром показати сильну команду нових облич.