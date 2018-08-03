 Денісова просить російську сторону швидше розглянути звернення матері Сенцова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

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Новини

Денісова просить російську сторону швидше розглянути звернення матері Сенцова

Українська омбудсменка Людмила Денісова закликала комісію з питань помилування в РФ якнайшвидше розглянути прохання матері Сенцова про помилування сина. Сенцов голодує вже 89-й день.

Плакат на підтримку Олега Сенцова (фото з архіву)

Плакат на підтримку Олега Сенцова (фото з архіву)

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у п'ятницю, 10 серпня, закликала комісію з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу Росії якнайшвидше розглянути прохання матері Олега Сенцова про помилування сина.

Як написала українська омбудсменка на своїй сторінці у мережі Facebook, звернення Людмили Сенцової про помилування її сина, українського режисера Олега Сенцова, передано для розгляду комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу. "Я звернулася до комісії з проханням розглянути це клопотання якомога швидше", - зазначила Денісова.

Із закликом звільнити Олега Сенцова 10 серпня вкотре виступив і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Сьогодні 89-день голодування Олега Сенцова, ув'язненого в РФ. Олег перебуває на межі життя і смерті. Кожного дня може статися непоправне. Як людина та громадянин України я прошу всіх підтримати Олега та вимагати від Росії звільнити Сенцова. Солідарність не має меж, а життя людини - має", - написав Клімкін у Twitter.

Олег Сенцов, якого утримують у колонії міста Лабитнангі, оголосив 14 травня голодування з вимогою звільнити всіх українців, яких незаконно ув'язнили в Росії з політичних мотивів. Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан 8 серпня повідомила, що він почувається дуже погано. Про погіршення стану Сенцова поінформував і адвокат політв'язня Дмитро Дінзе.

Людмила Денісова пропонувала російській стороні обговорити будь-які умови обміну ув'язненого в РФ Олега Сенцова, щоб врятувати його. За повідомленням Денісової, російська омбудсменка Тетяна Москалькова відхилила ідею обміну ув'язненого в Україні Олексія Седікова на Олега Сенцова, оскільки у РФ режисера вважають своїм громадянином.

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Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018)  

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За словами Людмили Денісової, російська сторона відмовляється обмінювати Олега Сенцова на громадян Росії, оскільки вважає режисера також російським громадянином.

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