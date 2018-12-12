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Дмитро Дінзе

Дмитро Дінзе - адвокат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Дінзе".

Дмитро Дінзе - російський адвокат. Дмитро Дінзе є адвокатом міжнародної правозахисної групи "Агора". Дмитро Дінзе представляв інтереси українського режисера Олега Сенцова, коли той перебував в ув'язненні в Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сестра Сенцова: Ми боремося за всіх українських політв'язнів (12.12.2018) 12.12.2018

Премію Сахарова замість Олега Сенцова до Страсбурга приїхала отримувати його двоюрідна сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе. Про здоров'я, психологічний стан і надію на звільнення ув'язненого режисера в інтерв'ю DW розповіла Наталя Каплан.
Денісова просить російську сторону швидше розглянути звернення матері Сенцова

Денісова просить російську сторону швидше розглянути звернення матері Сенцова 10.08.2018

Українська омбудсменка Людмила Денісова закликала комісію з питань помилування в РФ якнайшвидше розглянути прохання матері Сенцова про помилування сина. Сенцов голодує вже 89-й день.

Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018) 09.08.2018

Ув’язнений у Росії Олег Сенцов голодує вже 88 днів у колонії "Лабитнангі" на Уралі. За словами його адвоката, через спеку в Олега знизився тиск, серце стало гірше працювати. Ось, що ще відомо про стан українського режисера.

Адвокат Сенцова: Фізичний стан Олега значно погіршився

Адвокат Сенцова: "Фізичний стан Олега значно погіршився" 09.08.2018

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про погіршення його стану, а також про те, чому російська влада зволікає з помилуванням або звільненням українця.
Адвокат Олега Сенцова заперечив заяву Росії про задовільний стан українця

Адвокат Олега Сенцова заперечив заяву Росії про задовільний стан українця 07.08.2018

Стан Олега Сенцова, який голодує у російський в'язниці, є поганим. Він втратив 30 кілограмів ваги, повідомив адвокат Дмитро Дінзе. Втім, режисер не планує припиняти голодування.
Денісова: Стан здоров'я Сенцова суттєво погіршився

Денісова: Стан здоров'я Сенцова суттєво погіршився 19.07.2018

Олег Сенцов не орієнтується в датах. Режисер пішов на компроміс із лікарями, повідомив його адвокат уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій.
Стан Сенцова відносно стабільний - адвокат

Стан Сенцова відносно стабільний - адвокат 05.07.2018

За словами адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе, ув'язнений режисер тримається на вітамінах та глюкозі. Олег Сенцов зустрівся в російській колонії із двоюрідною сестрою Наталією Каплан.
Путіну надійшло два клопотання про помилування Сенцова - адвокат

Путіну надійшло два клопотання про помилування Сенцова - адвокат 29.06.2018

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявляє, що російська влада отримала два клопотання про помилування українця. Одне з них надійшло з Європи.

Що відомо про стан Олега Сенцова (25.06.2018) 25.06.2018

Після понад 40 днів голодування Олега Сенцова російська омбудсменка заявляє, що його стан задовільний. Водночас за твердженнями лікарів колонії в селищі Лабитнангі на півострові Ямал в Арктиці, криза здоров'я може статися в будь-яким момент, повідомляє адвокат Дмитро Дінзе. DW зібрала факти.

Сенцов не проситиме помилування у Путіна - адвокат

Сенцов не проситиме помилування у Путіна - адвокат 22.06.2018

Олегу Сенцову важко рухатися, каже його адвокат. Тим часом відвідування його Людмилою Денісовою гальмується бюрократичними процедурами в Росії.
Адвокат Сенцова: Він зневірився і йтиме до кінця

Адвокат Сенцова: Він зневірився і йтиме до кінця 21.05.2018

Засуджений в Росії український кінорежисер Олег Сенцов тримає восьмий день безстрокового голодування у в'язниці. Українець вимагає звільнення 64 українських політв'язнів Кремля.

Стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - адвокат

Стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - адвокат 16.11.2017

Через тривале переохолодження у незаконно засудженого Росією українського режисера Олега Сенцова погіршився стан здоров'я, повідомив його адвокат.

Адвокат Сенцова: Сьогодні Олег багато посміхався

Адвокат Сенцова: Сьогодні Олег багато посміхався 24.11.2015

Як Олег Сенцов поставився до рішення Верховного суду РФ, який залишив без зміни його вирок до 20 років ув'язнення, DW розповів його адвокат Дмитро Дінзе.
Адвокат Олега Сенцова: З мого підзахисного вибивали зізнання

Адвокат Олега Сенцова: З мого підзахисного вибивали зізнання 11.05.2015

DW поговорила з Дмитром Дінзе, адвокатом українського кінорежисера Олега Сенцова, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Уже в кінці місяця справу Сенцова можуть передати до суду.
Російські слідчі пред'явили Сенцову остаточне обвинувачення

Російські слідчі пред'явили Сенцову остаточне обвинувачення 16.04.2015

В остаточному варіанті обвинувачення українського режисера Олега Сенцова російські слідчі додали, крім уже інкримінованих діянь, незаконне зберігання зброї.