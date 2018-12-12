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Дмитро Дінзе - адвокат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Дінзе".
Дмитро Дінзе - російський адвокат. Дмитро Дінзе є адвокатом міжнародної правозахисної групи "Агора". Дмитро Дінзе представляв інтереси українського режисера Олега Сенцова, коли той перебував в ув'язненні в Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Премію Сахарова замість Олега Сенцова до Страсбурга приїхала отримувати його двоюрідна сестра Наталя Каплан і адвокат Дмитро Дінзе. Про здоров'я, психологічний стан і надію на звільнення ув'язненого режисера в інтерв'ю DW розповіла Наталя Каплан.
Ув’язнений у Росії Олег Сенцов голодує вже 88 днів у колонії "Лабитнангі" на Уралі. За словами його адвоката, через спеку в Олега знизився тиск, серце стало гірше працювати. Ось, що ще відомо про стан українського режисера.
Після понад 40 днів голодування Олега Сенцова російська омбудсменка заявляє, що його стан задовільний. Водночас за твердженнями лікарів колонії в селищі Лабитнангі на півострові Ямал в Арктиці, криза здоров'я може статися в будь-яким момент, повідомляє адвокат Дмитро Дінзе. DW зібрала факти.