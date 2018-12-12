Дмитро Дінзе

Сенцов голодує 88 днів: стан катастрофічний, обмін не розглядається (09.08.2018)

Ув’язнений у Росії Олег Сенцов голодує вже 88 днів у колонії "Лабитнангі" на Уралі. За словами його адвоката, через спеку в Олега знизився тиск, серце стало гірше працювати. Ось, що ще відомо про стан українського режисера.