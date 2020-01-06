 Денісова закликала світ втрутитися у ситуацію українськими політв′язнями в РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2020

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Денісова закликала світ втрутитися у ситуацію українськими політв'язнями в РФ

Українська омбудсмена закликала міжнародну спільноту відреагувати на порушення прав утримуваних у Росії українських політв'язнів, зокрема кримських татар.

Людмила Денісова

Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про порушення прав українських політв'язнів у Росії та закликала міжнародну спільноту відреагувати на ці факти. Про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 17 січня.

"Рустем Шейхалієв, Владлен Абдулкадиров - поміщені в психіатричну лікарню, Олега Приходька ізольовано від зовнішнього світу, Тофік Абдулгазієв та Джеміль Гафаров - залишені помирати в СІЗО. Усі ці кричущі факти я з'ясувала за останню добу", - зазначила українська омбудсмена.

Вона уточнила, що Рустем Шейхалієв та Владлен Абдулкадиров перебувають у психлікарні з цілодобовим відеонаглядом для проведення психіатричної експертизи, попри наявні проблеми зі здоров'ям. Олега Приходька звинуватили у вчиненні ще одного злочину, що в майбутньому дає підставу суду посилити міру покарання. "Він повністю ізольований від зовнішнього світу, адже йому відмовлено у побаченнях з дружиною, а всі судові засідання проводяться у закритому режимі - туди допускають лише адвоката", - пояснила Денсіова.

Своєю чергою Тофіка Абдулгазієва, у якого днями виявили зараження крові, після тривалого перебування в психлікарні, знову помістили в ту ж саму загальну камеру, "яка кишить блохами, клопами та комахами". А Джемілю Гафарову відмовили у скасуванні рішення суду першої інстанції про продовження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. "Кримський татарин має хронічні захворювання нирок четвертої стадії, а також страждає на ішемічну хворобу серця. Зважаючи на стан його здоров'я, рішення суду може стати фатальним для громадянина України та призвести до смерті", - наголосила українська омбудсменка.

DW.COM

Навіть після повернення в Україну 35 бранців в РФ та анексованому Криму за ґратами залишається щонайменше 86 українців. Ще сотні - ув'язнені у непідконтрольній Києву частині Донбасу. (11.09.2019)

В Офісі президента України Володимира Зеленського повідомили про завершення обміну утримуваними особами з сепаратистами Донбасу. (29.12.2019)

Вона закликала Верховну комісарку ООН з прав людини Мішель Бачелет, голову ОБСЄ Еді Раму, комісарку Ради Європи з прав людини Дуню Міятович і представників усіх дипломатичних місій "використати всі механізми та відреагувати на факти порушення прав громадян України".

Нагадаємо, останній обмін утримуватими особами між Україною та Росією відбувся у вересні 2019 року. Тоді Москва передала Україні 35 осіб, зокрема кримського режисера Олега Сенцова. Однак ув'язненими в РФ досі залишаються українські громадяни, зокрема, представники кримських татар.

Разом з тим, 29 грудня відбувся обін полоненими між Києвом та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" - 76 утримуваних там осіб оміняли на 127 осіб, утримуваних в Україні.

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