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Денис Пушилін

Денис Пушилін - підприємець з Макіївки, один з лідерів проросійських сепаратистів на Донбасі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Денис Пушилін". У квітні 2014 року Денис Пушилін організовував проросійські мітинги в Донецьку. Згодом почав представлятися заступником самопроголошеного "народного губернатора" Донеччини Павла Губарєва. За даними Центрально виборчої комісії, Пушилін свого часу намагався потрапити в українську політику й балотувався на довиборах до Верховної Ради 2012 року від партії "Ми маємо мету" (МММ) у 94-му окрузі у Київській області. Але провально програв, набравши 0,08 % голосів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну

Війна, мобілізація, призов: як Донецьк переживає вторгнення Росії в Україну 26.04.2022

Напередодні повномасштабної російської агресії в Україну в сепаратистських "республіках" Донбасу оголосили загальну мобілізацію. До чого вона призвела, DW розповіли жителі регіону.
Очільник самопроголошеної ДНР вважає, що ЗСУ має піти з Донбасу

Очільник самопроголошеної "ДНР" вважає, що ЗСУ має піти з Донбасу 23.02.2022

Українська армія має добровільно залишити територію Донецької області, вважає очільник самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін.
Звернення очільників ДНР та ЛНР про евакуацію записали завчасно

Звернення очільників "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію записали завчасно 19.02.2022

Bellingcat із посиланням на метадані відео ватажків "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію повідомив, що їх записали 16 лютого. При цьому Пушилін заявив, що евакуація проводилася 18 лютого.
Коментар: Виступ на російському телебаченні - добриво для мови ворожнечі

Коментар: Виступ на російському телебаченні - добриво для мови ворожнечі 16.02.2021

Виступаючи на прокремлівському телеканалі в Росії та говорячи із ватажком "ДНР", Леонід Кравчук підіграє мові ворожнечі та легітимізує тих, кого Україна звинувачує в тероризмі, вважає Лариса Денисенко.
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив в ефірі російського телеканалу

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив в ефірі російського телеканалу 16.02.2021

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук взяв участь у програмі російського телеканалу, де в прямому ефірі під час включення поспілкувався з ватажком "ДНР". Це викликало неоднозначну реакцію в Україні.
ДНР знову закрила КПВВ на лінії розмежування

"ДНР" знову закрила КПВВ на лінії розмежування 28.06.2020

Причини закриття роботи пунктів пропуску на лінії розмежування не пояснюються.

Звільнення полонених: Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна

Звільнення полонених: Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна 27.06.2019

Віктор Медведчук чомусь обмінює полонених лише перед виборами, а МЗС ігнорує главу держави в зовнішній політиці, заявив президент України Володимир Зеленський. Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна.
Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для переможців (відео)

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (відео) 12.11.2018

Євросоюз вважає незаконними "псевдовибори" на окупованих територіях Донбасу і погрожує новими санкціями.
СБУ оприлюднила розмови лідерів ДНР після вбивства Захарченка

СБУ оприлюднила розмови лідерів "ДНР" після вбивства Захарченка 24.09.2018

Оприлюднені записи розмов керівників самопроголошеного уряду "ДНР", на думку СБУ, свідчать про міжусобну боротьбу серед сепаратистів та узгодження ними своїх дій з Владиславом Сурковим.
Кучма: Вибори на Донбасі загрожують Мінському процесу

Кучма: Вибори на Донбасі загрожують Мінському процесу 07.09.2018

Вибори ватажків та "депутатів" самопроголошених утворень на Донбасі ставлять під загрозу Мінський процес, заявив представник Києва на переговорах Леонід Кучма. Донецькі сепаратисти призначили нового ватажка.
Лисенко: Кількість обстрілів з боку бойовиків знизилась

Лисенко: Кількість обстрілів з боку бойовиків знизилась 16.09.2016

У штабі АТО зниження активності обстрілів пов'язують з візитом на Донбас європейських міністрів.
Сепаратисти погоджуються на вибори до липня цього року

Сепаратисти погоджуються на вибори до липня цього року 23.03.2016

"ДНР" підтримує позицію міністра закордонних справ ФРН щодо необхідності проведення виборів до липня 2016 року. Тему виборів мають обговорювати на зустрічі контактної групи в Мінську.
Донецькі сепаратисти проти ідеї введення миротворців ООН на Донбас

Донецькі сепаратисти проти ідеї введення миротворців ООН на Донбас 09.01.2016

Проросійські сепаратисти в Донецьку негативно відреагували на намір України домагатися введення миротворців на Донбас під егідою ООН. Вони вважають ідею Києва "ревізією" мінських домовленостей.
Попри підпал автомобілів, ОБСЄ не планує згортати діяльність в Донецьку

Попри підпал автомобілів, ОБСЄ не планує згортати діяльність в Донецьку 09.08.2015

В ОБСЄ вважають, що відповідальність за захист співробітників та майна місії у Донецьку несуть представники так званої "ДНР".
У Мінську не вдалося домовитися з бойовиками про обмін полоненими

У Мінську не вдалося домовитися з бойовиками про обмін полоненими 04.08.2015

Представник так званої "ДНР" Денис Пушилін закликав Україну до обміну за принципом "всіх на всіх". При цьому він додав, що у бойовиків Донбасу знаходяться 45 українських військовополонених.
Бойовики планують призупинити обмін полоненими

Бойовики планують призупинити обмін полоненими 05.04.2015

Обмін полоненими з українською стороною має бути призупинений, заявив один з лідерів "ДНР" Денис Пушилін. За його словами, це треба зробити до узгодження складу робочих груп з виконання мінських домовленостей.
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