Денис Пушилін - підприємець з Макіївки, один з лідерів проросійських сепаратистів на Донбасі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Денис Пушилін". У квітні 2014 року Денис Пушилін організовував проросійські мітинги в Донецьку. Згодом почав представлятися заступником самопроголошеного "народного губернатора" Донеччини Павла Губарєва. За даними Центрально виборчої комісії, Пушилін свого часу намагався потрапити в українську політику й балотувався на довиборах до Верховної Ради 2012 року від партії "Ми маємо мету" (МММ) у 94-му окрузі у Київській області. Але провально програв, набравши 0,08 % голосів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.