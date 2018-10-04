 Демонстрації проти Кавано у Вашингтоні: сотні затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

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Новини

Демонстрації проти Кавано у Вашингтоні: сотні затриманих

Тисячі людей прийшли до американського Сенату, виступаючи проти призначення овинуваченого у домаганнях судді Бретта Кавано на посаду члена Верховного суду. Поліція затримала 300 демонстрантів.

Бретта Кавано обвинувачують у сексуальних домаганнях

Бретта Кавано обвинувачують у сексуальних домаганнях

У Вашингтоні у четвер, 4 жовтня, відбулася демонстрація проти планів затвердження обвинуваченого в сексуальних домаганнях судді Бретта Кавано на посаду члена Верховного суду. До будівлі Сенату США на Капітолійському пагорбі прийшли кілька тисяч протестувальників, передає агенція AFP. Вони вигукували "Жінки мають бути почуті", "Вірити жертвам" та "Кава-No". Під час акції поліція затримала понад 300 демонстрантів, у тому числі акторок Емі Шумер та Емілі Ратаковскі.

Тим часом у четвер стало відомо, що додаткова перевірка Федерального бюро розслідування не виявила доказів приписуваних Кавано сексуальних домагань, заявив голова комітету юстиції Сенату США Чак Грасслі. Однак деякі представники Демократичної партії США вважають розслідування недостатнім. Раніше комітет юстиції Сенату з перевагою в один голос висловився за призначення Кавано членом Верховного суду. Процедурне голосування щодо призначення Кавано має відбутися у Сенаті США вранці у п'ятницю, 5 жовтня, а остаточне голосування - наступного дня, 6 жовтня.

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Висунуту Трампом кандидатуру на посаду судді Верховного суду підтримали у юридичному комітеті Сенату США. Однак один з членів комітету зажадав перевірки з боку ФБР. (28.09.2018)

Дональд Трамп закликав Сенат голосувати за Бретта Кавано на посаду судді Верховного суду. Цьому заклику передували драматичні слухання в комітеті Сенату. (28.09.2018)

Бретта Кавано обвинувачують у сексуальних домаганнях. 27 вересня під час слухань в комітеті юстиції Сенату 51-річна професорка психології Крістін Блейз Форд в деталях описала спробу Кавано зґвалтувати її на молодіжній вечірці влітку 1982 року. 15-річна Форд відвідала вечірку в будинку в штаті Меріленд, на якій був присутній і 17-річний Кавано. За словами жінки, Кавано і його друг, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, заштовхнули її в кімнату, потім Кавано спробував зняти з Форд одяг. Але дівчині вдалося вирватися і залишити будинок.

Сам Кавано відкидає обвинувачення. Оглядачі критикують його за занадто емоційні виступи під час слухань. "Я, можливо, був часом надто емоційним… Дивлячись вперед, ви можете розраховувати на мене ... я буду працьовитим, відкритим, незалежним, працюватиму на благо конституції та суспільства", - написав він у колонці в The Wall Street Journal.

Суддя-консерватор Кавано відомий тим, що тривалий час співпрацював з республіканцями. Президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Кавано на посаду судді Верховного суду 9 липня цього року. Судді Верховного суду, які призначаються довічно, ухвалюють рішення з ключових питань, щодо яких суди нижчої юрисдикції часто не можуть дійти згоди. За останні роки рішення Верховного суду неодноразово означали масштабні суспільні зміни в США.

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