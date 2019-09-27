 Демократи вимагають від Помпео надати документи, пов′язані з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2019

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Новини

Демократи вимагають від Помпео надати документи, пов'язані з Україною

Демократи хочуть змусити держсекретаря США Майка Помпео надати документи, пов'язані з Україною, для їхнього розслідування в рамках можливої процедури імпічменту Дональда Трампа.

Демократи вимагають від Майка Помпео оприлюднити документи, пов'язані з Україною

Демократи вимагають від Майка Помпео оприлюднити документи, пов'язані з Україною

Представники Демократичної партії США в Палаті представників вимагають від держсекретаря Майка Помпео надати документи, пов'язані з Україною, для їхнього розслідування в рамках можливої процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Голови трьох комітетів Палати представників, які очолюють демократи, - із закордонних справ, з розвідки та з нагляду - в п'ятницю, 27 вересня, направили Помпео відповідний зобов'язувальний запит щодо надання матеріалів. Голови комітетів відвели Помпео час до 4 жовтня, зазначивши, що він проігнорував попередні прохання про надання документів.

"Комітети розслідують, якою мірою президент Трамп ставив під загрозу національну безпеку, тиснучи на Україну з метою втручання в наші вибори 2020 року, та затримуючи надання фінансової допомоги, виділеної Конгресом, аби допомогти Україні протистояти російській агресії", - йдеться у запиті керівників комітетів до держсекретаря США.

Вони наголосили, що якщо Помпео не надасть документи, то такі дії розцінять як перешкоджання розслідуванню.

DW.COM

Проти президента США Дональда Трампа розпочато офіційну процедуру імпічменту - початок процесу, який теоретично може коштувати йому нинішньої посади. DW пояснює, як все це працює. (25.09.2019)

Адміністрація президента США оприлюднила стенограму телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. У ній очільник Білого дому закликає українського президента до розслідування справи щодо Байдена. (25.09.2019)

Скандал із інформатором у Білому домі

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Американському президенту закидали, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Крім того, комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора. Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа.

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал. 

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