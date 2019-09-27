Демократи вимагають від Помпео надати документи, пов'язані з Україною

Представники Демократичної партії США в Палаті представників вимагають від держсекретаря Майка Помпео надати документи, пов'язані з Україною, для їхнього розслідування в рамках можливої процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Голови трьох комітетів Палати представників, які очолюють демократи, - із закордонних справ, з розвідки та з нагляду - в п'ятницю, 27 вересня, направили Помпео відповідний зобов'язувальний запит щодо надання матеріалів. Голови комітетів відвели Помпео час до 4 жовтня, зазначивши, що він проігнорував попередні прохання про надання документів.

"Комітети розслідують, якою мірою президент Трамп ставив під загрозу національну безпеку, тиснучи на Україну з метою втручання в наші вибори 2020 року, та затримуючи надання фінансової допомоги, виділеної Конгресом, аби допомогти Україні протистояти російській агресії", - йдеться у запиті керівників комітетів до держсекретаря США.

Вони наголосили, що якщо Помпео не надасть документи, то такі дії розцінять як перешкоджання розслідуванню.

Скандал із інформатором у Білому домі

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Американському президенту закидали, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

Крім того, комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року.

Очільник американської розвідки Джозеф Магвайр підтримав інформатора. Інформатор є агентом Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомило видання The New York Times з посиланням на три джерела, яким відома його особа.

24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.

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