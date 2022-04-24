Делі – місто в Індії, має статус союзної території.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Делі". Кількість населення Делі перевищує 16 мільйонів осіб. Таким чином Делі є другим за величиною містом Індії після Мумбая. Делі має статус союзної території. Повна назва – Національна столична територія Делі. Район Нью-Делі, який входить до складу Делі, є офіційною столицею Індії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.