 Дельта-варіант коронавірусу став домінантним у Європі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

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Новини

Дельта-варіант коронавірусу став домінантним у Європі

У більшості країн Європи дельта-варіант коронавірусу став панівним, медичні організації закликають активізувати боротьбу з пандемією.

Дельта-варіант коронавірусу швидко поширюється у Європі

Дельта-варіант коронавірусу швидко поширюється у Європі

Дельта-варіант коронавірусу домінує наразі у більшості країн Європи, повідомили у п'ятницю, 23 липня, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) та європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). ECDC збирає інформацію з 27 країн-членів ЄС та ще з трьох європейських країн.

Згідно з даними, зібраними між 28 червня та 11 липня, дельта-варіант домінував у 19 з 28 країн, що надали достатньо інформації. В середньому, частка випадків дельта-варіанту коронавірусу у цих 19 країнах складає 68,3 відсотка, тоді як на альфа-варіант, що був найбільш поширеним раніше, тепер припадає лише 22,3 відсотка випадків інфікування. 

Медичні організації звертають увагу на необхідність знову активізувати зусилля для запобігання поширення коронавірусу. Протягом минулих чотирьох тижнів число підтверджених випадків інфікування в Європі постійно зростало, особливо швидко поширюється коронавірус серед молодих людей. Дельта-варіант виявлений майже в усіх європейських країнах і продовжить поширюватися та витісняти інші варіанти.

Відповідно до нинішніх тенденцій, дельта-варіант стане домінантним в усьому світу у найближчі місяці. "Хороша новина полягає в тому, що дані чітко показують, що отримання повного щеплення значно знижує ризик важкого перебігу хвороби та смерті", - зазначив регіональний директор ВООЗ Ганс Клюґе.

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Тим часом німецький уряд та Інститут імені Роберта Коха (RKI) віднесли Іспанію, Нідерланди та Грузію до регіонів із високим рівнем захворюваності коронавірусом. Для цих країн діятимуть більш суворі правила в'їзду та карантину. Для Грузії вони почнуть діяти з 24 липня, а для Іспанії та Нідерландів - з 27 липня.

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