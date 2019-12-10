Дев'ять годин переговорів: як у Парижі пройшов саміт "нормандської четвірки"

Саміт "нормандської четвірки", який відбувся у понеділок, 9 грудня, в Парижі, перевершив багато очікувань. Уже сам факт перших таких переговорів після трирічної перерви її учасники називали досягненням. Але саміт, на якому вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін, завершився досягненням конкретних домовленостей.

Обмін полонених та розведення військ

За підсумками дев'ятигодинних перемовин лідери України, РФ, Німеччини та Франції погодили комюніке, яке передбачає, зокрема, припинення вогню на Донбасі й обмін полоненими "всіх на всіх". Подібні домовленості не є новими, проте в документі вказуються конкретні терміни - обидва пункти мають бути втілені в життя ще до кінця поточного року. А першим кроком в обміні утримуваними буде звільнення всіх "встановлених" осіб. Як уточнив президент України, поки йдеться про утримуваних на Донбасі, хоча він порушував питання і щодо утримуваних осіб у Криму та в Росії.

Крім того, сторони домовилися про розведення сил на трьох додаткових ділянках. На яких саме - поки невідомо. За словами Зеленського, він дав вказівку начальнику Генштабу Руслану Хомчаку підготувати для цього "три найпростіші точки, які допоможуть гуманітарному напрямку та які не є небезпечними". Погоджувати ділянки буде контактна група в Мінську. Завершитися розведення має до кінця березня 2020 року. Також учасники переговорів у Мінську мають 30 днів, аби знайти ділянки, де мають відкрити нові пункти перетину лінії розмежування на Донбасі.

За результатами зустрічі лідери України, Німеччини та Франції та Росії оприлюднили спільну заяву

Що спершу - кордон чи вибори?

Усі чотири лідери держав "норманського формату" дали одну спільну пресконференцію, як і планував господар саміту, президент Франції Еммануель Макрон. На ній також панувала згода. Макрон назвав саміт "надзвичайно позитивним". Анґела Меркель (Angela Merkel) же запитала, "скам'яніли" мінські угоди чи їх можна "повернути до життя". І сама відповіла: на її думку, у них з'явився рух. Путін, який говорив останнім, заявив, що в цілому "приєднується" до попередніх виступів.

Очевидно, що з багатьох питань очільники України та Росії не погоджувалися. Однак вони про це відверто заявляли. Під кінець пресконференції Зеленський вказав, що у нього з Путіним різні погляди на те, коли можлива передача Києву контролю над кордоном з РФ на Донбасі. Президент Росії зазначив: "У нас з Володимиром Олександровичем позиції дійсно не збігаються. Ми за те, щоб виконувалися мінські домовленості". Путін майже зацитував Мінськ-2, де було домовлено, що Україна починає встановлювати контроль над кордоном наступного дня після місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської області (ОРДЛО) і завершує його після політичного урегулювання.

Але Зеленський з цим і не сперечався. Він лише пожалівся, що його попередник Петро Порошенко погодив таку послідовність. Уже згодом, на окремому брифінгу для українських ЗМІ президент України зазначив: "Ми - заручники Мінська. Незважаючи на це, я сказав, що ми на це (повернення кордону після місцевих виборів. - Ред.) не підемо. Він (Путін. - Ред.) сказав: Ми не бачимо іншого виходу. Але ми потім почали говорити про це, і він сказав: Окей, давайте говорити".

У підсумку ж у комюніке вдалося відобразити не лише гуманітарні та безпекові питання, але й політичні, хоча й у дуже загальних рисах. А саме: усі сторони висловили намір погодити "правові аспекти" особливого статусу місцевого самоврядування в ОРДЛО та прописати "формулу Штайнмаєра" в українському законодавстві. Також домовилися провести наступний саміт через чотири місяці, аби, зокрема, обговорити "політичні та безпекові умови" місцевих виборів на Донбасі.

Під час зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі відбулася перша двостороння зустріч Зеленського та Путіна

Як проходив саміт?

Дев'ять годин переговорів не перевершили рекордної зустрічі "нормандської четвірки" у 2015 році, але тривали набагато довше, ніж планували французи. І це при тому, що саміт почався практично без запізнень. Першою прибула канцлерка Німеччини Анґела Меркель, одразу за нею Зеленський. Хоча Путін відомий частими запізненнями, ще через десять хвилин прибув і він.

Макрон, який багато посміхався, зустрічав своїх гостей на подвір'ї Єлисейського палацу, де вишикувалася його почесна варта. Меркель її автомобіль підвіз прямо до входу в палац. Натомість Зеленського та Путіна їхні авто висадили одразу за воротами. Зеленський подвір'я перетинав з посмішкою на обличчі й у піднесеному настрої. Натомість Путін ішов поволі, трохи накульгуючи та не виказуючи жодних емоцій.

Почали лідери із двосторонніх зустрічей: поки Макрон говорив із Зеленським, Меркель спілкувалася з Путіним. Після цього президент Франції та канцлерка Німеччини помінялися співрозмовниками. Остання двостороння зустріч пройшла між Меркель і Макроном. Оскільки "двосторонки" затягнулися, то перемовини "четвірки" почалися із запізненням. І коли чотири лідери сідали за спільний стіл, атмосфера була вже не радісною, а радше напруженою. Лише Макрон зберігав посмішку ввічливості на обличчі.

Довгий час було неясно, чи відбудеться двостороння зустріч між Зеленським і Путіним. Остаточно її підтвердили у понеділок. Спершу цю зустріч планували провести після підсумкової пресконференції. Утім, вже під час саміту порядок змінили. Чотиристоронню зустріч перервали після двох годин для перемовин між президентами України та Росії. Вони тривали загалом близько години, із них 10-15 хвилин глави держав розмовляли віч-на-віч. Одразу після цього всі учасники саміту знову зібралися, уже за робочою вечерею.

Саміт викликав велетенський ажіотаж серед ЗМІ - на нього акредитувалися близько 450 журналістів. Запускати у Єлисейський палац почали за півтори години до початку зустрічі. Утім, коли лідери почали прибувати, всередину встигли потрапити лише близько половини журналістів. Решті довелося чекати за квартал від в'їзду на подвір'я палацу.

Для Зеленського цей саміт став першими переговорами такого рівня та складності. Багатьох журналістів цікавили його враження від Путіна. "Чи можна домовлятися з Путіним? Дуже складно (…) Він розбирає кожне питання на деталі та ми починаємо навіть кожне слово врегульовувати. А я інша людина, швидка. Ось думаю: раз, і домовилися", - зізнався президент України. За підсумками дев'яти годин саміту Зеленський, очевидно, зрозумів, що швидко домовитися з Путіним не вдасться.