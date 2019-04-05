Дебати: штаби Порошенка і Зеленського озвучили деталі

У виборчому штабі кандидата в президенти України Петра Порошенка у середу, 17 квітня, висловили побоювання, що прибічники кандидата Володимира Зеленського, які зберуться у фан-зоні НСК "Олімпійський", спробують зірвати дебати.

"Це створює певні підозри, що таким чином у фан-зоні планують сформувати групу агресивних прибічників Зеленського, які намагатимуться зірвати дискусію і перетворити дебати на шапіто", - цитує спікера виборчого штабу Олега Медведєва агенція "Інтерфакс-Україна". Медведєв нагадав, що вночі штаб Зеленського в односторонньому порядку почав "безкоштовно нібито поширювати квитки".

Між тим команда кандидата у президенти України Володимира Зеленського повідомила на сторінці у Facebook про розповсюдження ними безкоштовних квитків у фан-зону в центрі стадіону. На 19 квітня, за їхніми даними, вже заброньовано 12 тисяч місць. У штабі Зеленського також повідомили, що вхід на стадіон відкривається о 16:00, за годину розпочнеться "програма" перед дебатами, а о 19:00 розпочнуться самі дебати між кандидатами на посаду президента України.

На сторінці спільноти "Порошенко2019" у соцмережах дебати між Порошенком і Зеленським також анонсовані на 19:00 19 квітня на "Олімпійському". "У зв'язку з посиленими заходами безпеки глядачів допускають на стадіон за попередньою реєстрацією. Початок дебатів о 19:00. Рамки будуть відкриті на вхід з 16:30, вхід за списками та посвідченнями особи", - наголошується у повідомленні. Також повідомляється, що для бажаючих підтримати Порошенка будуть організують безкоштовні автобуси з регіонів.

Нагадаємо, що ще напередодні ввчері узгодженості щодо часу проведення дебатів на стадіоні 19 квітня не було.