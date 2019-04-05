 Дебати: штаби Порошенка і Зеленського озвучили деталі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

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Новини

Дебати: штаби Порошенка і Зеленського озвучили деталі

Штаб Зеленського розповсюджує безкоштовні квитки у фан-зону на "Олімпійському", а штаб Порошенка обіцяє безкоштовні автобуси з регіонів. Наразі йдеться про початок дебатів о 19:00 19 квітня.

Порошенко і Зеленський дебатуватимуть 19 квітня о 19:00

Порошенко і Зеленський дебатуватимуть 19 квітня о 19:00

У виборчому штабі кандидата в президенти України Петра Порошенка у середу, 17 квітня, висловили побоювання, що прибічники кандидата Володимира Зеленського, які зберуться у фан-зоні НСК "Олімпійський", спробують зірвати дебати.

"Це створює певні підозри, що таким чином у фан-зоні планують сформувати групу агресивних прибічників Зеленського, які намагатимуться зірвати дискусію і перетворити дебати на шапіто", - цитує спікера виборчого штабу Олега Медведєва агенція "Інтерфакс-Україна". Медведєв нагадав, що вночі штаб Зеленського в односторонньому порядку почав "безкоштовно нібито поширювати квитки".

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Президент України Петро Порошенко прибув для дебатів на стадіон, де він чекатиме на свого суперника, іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського. Поки президент відповідає на питання журналістів. (14.04.2019)

Між тим команда кандидата у президенти України Володимира Зеленського повідомила на сторінці у Facebook про розповсюдження ними безкоштовних квитків у фан-зону в центрі стадіону. На 19 квітня, за їхніми даними, вже заброньовано 12 тисяч місць. У штабі Зеленського також повідомили, що вхід на стадіон відкривається о 16:00, за годину розпочнеться "програма" перед дебатами, а о 19:00 розпочнуться самі дебати між кандидатами на посаду президента України.

На сторінці спільноти "Порошенко2019" у соцмережах дебати між Порошенком і Зеленським також анонсовані на 19:00 19 квітня на "Олімпійському". "У зв'язку з посиленими заходами безпеки глядачів допускають на стадіон за попередньою реєстрацією. Початок дебатів о 19:00. Рамки будуть відкриті на вхід з 16:30, вхід за списками та посвідченнями особи", - наголошується у повідомленні. Також повідомляється, що для бажаючих підтримати Порошенка будуть організують безкоштовні автобуси з регіонів.

Нагадаємо, що ще напередодні ввчері узгодженості щодо часу проведення дебатів на стадіоні 19 квітня не було.

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