Дебати без опонента: Порошенко прибув на "Олімпійський"

Чинний президент України та кандидат на посаду голови держави Петро Порошенко у неділю, 14 квітня, прибув на стадіон "Олімпійський" для того, щоб взяти участь в дебатах. "Дебати сьогодні мають відбутися саме тут… Країна має обрати справжнього президента, справжнього верховного командувача, який проводитиме рух нашої країни до Європейського Союзу і до НАТО", - заявив Порошенко перед натовпом зі сцени, встановленій перед стадіоном.

Другий кандидат в президенти Володимир Зеленський, якого Порошенко раніше запрошував на дебати, на "Олімпійському", на стадіон поки не прибув. Порошенко заявив, що чекатиме його до 15:00. "Я дуже сподіваюсь що тут буде пан Зеленський... Я дуже сподіваюсь, що якщо він прийде, якщо для нього Україна є понад усе, десятки українців зможуть побачити відповіді на складні питання", - заявив Порошенко. Після цього він почав відповідати на питання журналістів. Прес-конференція відбувається не на самому стадіоні, а в одному з приміщень спорткомплексу"Олімпійського".

Як повідомлялося, Володимир Зеленський пропонує провести дебати з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня. Під час візиту до Парижа 12 квітня він заявив, що "ніколи в житті не змінює правила" і збирається на дебати 19 квітня. Натомість Порошенко наголошував, що хоче провести дебати на "Олімпійському" 14 квітня, а 19 квітня пропонує провести ще одні дебати вже у ефірі Суспільного мовлення. Він також погодився провести дебати на стадіоні 19 квітня, якщо час цієї дискусії не збігатиметься з часом дебатів у телестудії.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.