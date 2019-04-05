 Дебати без опонента: Порошенко прибув на ″Олімпійський″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

Дебати без опонента: Порошенко прибув на "Олімпійський"

Президент України Петро Порошенко прибув для дебатів на стадіон, де він чекатиме на свого суперника, іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського. Поки президент відповідає на питання журналістів.

Президент України Петро Порошенко на Олімпійському

Президент України Петро Порошенко на "Олімпійському"

Чинний президент України та кандидат на посаду голови держави Петро Порошенко у неділю, 14 квітня, прибув на стадіон "Олімпійський" для того, щоб взяти участь в дебатах. "Дебати сьогодні мають відбутися саме тут… Країна має обрати справжнього президента, справжнього верховного командувача, який проводитиме рух нашої країни до Європейського Союзу і до НАТО", - заявив Порошенко перед натовпом зі сцени, встановленій перед стадіоном.

Другий кандидат в президенти Володимир Зеленський, якого Порошенко раніше запрошував на дебати, на "Олімпійському", на стадіон поки не прибув. Порошенко заявив, що чекатиме його до 15:00. "Я дуже сподіваюсь що тут буде пан Зеленський... Я дуже сподіваюсь, що якщо він прийде, якщо для нього Україна є понад усе, десятки українців зможуть побачити відповіді на складні питання", - заявив Порошенко. Після цього він почав відповідати на питання журналістів. Прес-конференція відбувається не на самому стадіоні, а в одному з приміщень спорткомплексу"Олімпійського".

DW.COM

Петро Порошенко оприлюднив новий відеоролик, в якому закликає свого опонента в виборчих перегонах Володимира Зеленського "не ховатися від виборців" і прийти на дебати на "Олімпійському" 14 квітня. (13.04.2019)

14 квітня Петро Порошенко готовий зустрітися з Володимиром Зеленським для дебатів на стадіоні "Олімпійський", а ввечері 19 квітня - провести офіційні дебати на "Суспільному". (10.04.2019)

Як повідомлялося, Володимир Зеленський пропонує провести дебати з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня. Під час візиту до Парижа 12 квітня він заявив, що "ніколи в житті не змінює правила" і збирається на дебати 19 квітня. Натомість Порошенко наголошував, що хоче провести дебати на "Олімпійському" 14 квітня, а 19 квітня пропонує провести ще одні дебати вже у ефірі Суспільного мовлення. Він також погодився провести дебати на стадіоні 19 квітня, якщо час цієї дискусії не збігатиметься з часом дебатів у телестудії.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.

Дивитись відео 02:06

Дебати про дебати, а по суті? (05.04.2019)

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Дебати про дебати, а по суті? (05.04.2019)  

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