Двох учасників зустрічі з Лукашенком випустили із СІЗО

Члену ініціативної групи зі збору підписів на підтримку Віктора Бабарика, бізнесменові Юрію Воскресенському та директору IT-компанії PandaDoc Дмитру Рабцевичу змінили запобіжний захід. Про це повідомили на телеканалі "Білорусь 1", у неділю, 11 жовтня. За даними видання Onliner, їх випускають зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі в Мінську.

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Дружина Юрія Воскресенського - Алеся - підтвердила медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", що йому змінили запобіжний захід на домашній арешт.

До цього Олександр Лукашенко зустрівся з Воскресенським та Рабіцевічем в СІЗО. Всього за круглим столом, крім Лукашенка, були 12 учасників.

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Воскресенському доручили підготувати пропозиції щодо поправок до Конституції

На кадрах "Білорусь 1" видно, як Воскресенський дає інтерв'ю на тлі парку, найімовірніше біля будівлі Слідчого комітету Білорусі. Влада готова до діалогу не тільки "на словах, а й на ділі", заявив він. Бізнесмен нагадав, що розмова з Лукашенком тривав близько п'яти годин. "Вона була дуже продуктивною, деколи на підвищених тонах", але в підсумку закінчилася конструктивно, стверджує співрозмовник каналу.

Підприємець сказав, що йому доручили готувати пропозиції щодо поправок до Конституції і працювати над пропозиціями щодо звільнення людей, які "виявилися не так суспільно небезпечні для нашої країни, як здавалися на першому етапі".

Юрія Воскресенського затримали 12 серпня. Йому висунули звинувачення за статтею щодо масових заворушень. За словами дружини Воскресенського, в команді Бабарика він відповідав тільки за збирання підписів і роботу з волонтерами в Первомайському районі Мінська.

Рабцевіч продовжить займатися бізнесом

Дмитро Рабцевіч заявив, що планує продовжувати займатися бізнесом, тому що в структурі Парку високих технологій Білорусі "створені всі умови, щоб платити нормальні зарплати, розвиватися, будувати майбутнє разом". Він заявив, що вважає, що на зустрічі з Лукашенком 10 жовтня знайшлися точки дотику. За його словами, обговорювалися економічний розвиток і внесення поправок до конституції.

Чотири топменеджери PandaDoc - бухгалтер Юлія Шардико, директор Дмитро Рабцевіч, менеджер Віктор Кувшинов і Владислав Міхолап - були затримані оперативниками Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь. Їм закидають шахрайство, скоєне організованою групою або в особливо великому розмірі. Їх затримали після обшуків у мінському офісі компанії 2 вересня.