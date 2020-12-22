ДБР завершило розслідування авіакатастрофи Ан-26 біля Чугуєва

Слідчі Державного бюро розслдіувань (ДБР) завершили розслідування кримінального провадження щодо катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва у Харківській області у вересні 2020 року, внаслідок якої загинули 26 військовослужбовців.

У незабезпеченні безпеки польотів на ввірених напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби підозрюють шістьох військовослужбовців, зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, оприлюдненому в четвер, 6 травня.

Ідеться про командувача Повітряних сил Збройних сил України, колишнього командира військової частини А4104 і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі "Чугуїв" та на той час виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Згідно з повідомленням, інкриміновані порушення мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не мали там бути. Також порушення були і під час здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літака і правил здійснення польотів. А коли сталася кризова ситуація, керівництво польотами не вжило достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи.

Командувач Повітряних сил називав підозру "спробою дискредитації"

Один з підозрюваних - командувач Повітряних сил Сергій Дроздов - у грудні минулого року називав оголошену йому підозру "спробою дискредитації проукраїнських бойових генералів" і пояснював, що звинувачення з боку ДБР на його адресу стосуються військової дисципліни в бригаді, порядку організації та підготовки льотчиків, а також підготовки керівників польотів. "Є не тільки керівництво, а й люди, які контролюють льотну підготовку, підготовку екіпажів, безпеку польотів. У мене є три заступники, два підлеглі командувачі, Харківський університет, в якому є люди, які готують і рішення, і пропозиції, і програми, а всі ці перелічені заходи в повідомленні про підозру пред'являються особисто мені", - наголошував Дроздов.

Після того, як усі підозрювані, їхні захисники та потерпілі (родичі загиблих) ознайомляться з матеріалами провадження, обвинувальний акт буде спрямований до суду.

Нагадаємо, літак Ан-26 розбився 25 вересня 2020 року під час посадки на аеродромі військової частини в Чугєві в рамках планових навчальних польотів. На борту перебували 27 людей, з яких 20 були курсантами Харківського університетут Повітряних сил, а семеро офіцерів - членами екіпажу. Тоді на місці загинули 25 людей, двох потерпілих було госпіталізовано, один з них згодом помер.