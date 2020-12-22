 ДБР завершило розслідування авіакатастрофи Ан-26 біля Чугуєва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ДБР завершило розслідування авіакатастрофи Ан-26 біля Чугуєва

Внаслідок падіння літака у вересні 2020 року загинули 26 курсантів та офіцерів. Підозрюваним інкримінують порушення правил підготовки, проведення і безпеки польотів та недбалість.

На місці падіння літака Ан-26

На місці падіння літака Ан-26

Слідчі Державного бюро розслдіувань (ДБР) завершили розслідування кримінального провадження щодо катастрофи літака Ан-26 біля Чугуєва у Харківській області у вересні 2020 року, внаслідок якої загинули 26 військовослужбовців.

У незабезпеченні безпеки польотів на ввірених напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби підозрюють шістьох військовослужбовців, зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, оприлюдненому в четвер, 6 травня.

Ідеться про командувача Повітряних сил Збройних сил України, колишнього командира військової частини А4104 і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі "Чугуїв" та на той час виконувача обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба. 

Згідно з повідомленням, інкриміновані порушення мали системний характер і були допущені на стадії підготовки до польотів, оскільки на борту літака перебували особи, які взагалі не мали там бути. Також порушення були і під час здійснення польоту, який був дозволений із порушенням правил експлуатації літака і правил здійснення польотів. А коли сталася кризова ситуація, керівництво польотами не вжило достатніх адекватних заходів для уникнення авіакатастрофи.

Командувач Повітряних сил називав підозру "спробою дискредитації"

Один з підозрюваних - командувач Повітряних сил Сергій Дроздов - у грудні минулого року називав оголошену йому підозру "спробою дискредитації проукраїнських бойових генералів" і пояснював, що звинувачення з боку ДБР на його адресу стосуються військової дисципліни в бригаді, порядку організації та підготовки льотчиків, а також підготовки керівників польотів. "Є не тільки керівництво, а й люди, які контролюють льотну підготовку, підготовку екіпажів, безпеку польотів. У мене є три заступники, два підлеглі командувачі, Харківський університет, в якому є люди, які готують і рішення, і пропозиції, і програми, а всі ці перелічені заходи в повідомленні про підозру пред'являються особисто мені", - наголошував Дроздов. 

Після того, як усі підозрювані, їхні захисники та потерпілі (родичі загиблих) ознайомляться з матеріалами провадження, обвинувальний акт буде спрямований до суду. 

Нагадаємо, літак Ан-26 розбився 25 вересня 2020 року під час посадки на аеродромі військової частини в Чугєві в рамках планових навчальних польотів. На борту перебували 27 людей, з яких 20 були курсантами Харківського університетут Повітряних сил, а семеро офіцерів - членами екіпажу. Тоді на місці загинули 25 людей, двох потерпілих було госпіталізовано, один з них згодом помер

Також за темою

Ukraine | Absturz Militärflugzeug AN-26

Катастрофа Ан-26: суд взяв під варту командира військової частини в Чугуєві 22.12.2020

Командира військової частини в Чугуєві В'ячеслава Глазунова підозрюють у недбалості та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 з курсантами на борту.

Ukraine | Absturz Militärflugzeug AN-26

Розслідування катастрофи Ан-26: голова комісії заявив про "грубі порушення" 07.10.2020

Голова урядової комісії Олег Уруський повідомив про виявлення під час розслідування катастрофи літака Ан-26 грубих порушень у виконанні польотних завдань та організації польотів.

Ukraine | Absturz Militärflugzeug AN-26

Розслідування катастрофи Ан-26: ДБР допитало понад 40 свідків 28.09.2020

ДБР повідомило про перебіг розслідування катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині. Тим часом голова ХОДА Олексій Кучер заявив, що експертизи ДНК будуть проведені у термін до двох тижнів.

Реклама

Докладно

Кандидатка в канцлери від Зелених Анналена Бербок

Як ФРН хочуть захищати німецькі Зелені - зокрема і від Росії

На зміну Анґелі Меркель може прийти політикиня з іншої партії: Анналена Бербок. Зовнішню політику вона уявляє інакше.  

Загострення в відносинах між ЄС і Китаєм

ЄС прагне захиститися від нечесної конкуренції з Китаю

Єврокомісія представила законопроєкт, що ускладнює доступ до контрактів для фірм, що отримують держсубсидії.  