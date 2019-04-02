ДБР відкрило справу через політ Медведчука і Бойка до Москви

Державне бюро розслідувань (ДБР) України відкрило кримінальне провадження через можливе зловживання з боку посадових осіб Державної прикордонної служби та Державної авіаційної служби, пов'язане із авіаподорожжю до Москви лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука та кандидата у президенти Юрія Бойка. Про це у ДБР повідомили у вівторок, 2 квітня.

Справу відкрито київським територіальним управлінням Державного бюро розслідувань на підставі доручення Генеральної прокуратури України. У ДБР з'ясовують, чи були в діях посадових осіб Держприкордонслужби та Державіаслужби зловживання при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України в російському напрямку, повідомили у бюро. У ДБР наголошують, що кримінальне провадження є "фактовим" і поки що не йдеться про жодні підозри.

Як повідомлялося раніше, 22 березня Медведчук та Бойко зустрілися у Москві із російським прем'єром Дмитром Медвєдєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Під час цієї зустрічі вони обговорювали газові питання у відносинах України і РФ.

Раніше у Державній прикордонній службі України заявили, що Медведчук та Бойко могли безперешкодно перетнути кордон, якщо їхні документи були чинними, а правоохоронні органи не накладали на них обмеження на виїзд.

Однак 27 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державіаслужбі, Держприкордонслужбі та іншим відомствам перевірити, де були порушені закони України під час подорожі Медведчука та Бойка. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, в свою чергу, повідомив, що проти них буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону.