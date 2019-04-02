ДБР відкрило справу через політ Медведчука і Бойка до Москви

Державне бюро розслідувань України перевіряє можливість зловживань прикордонників та посадовців Державної авіаційної служби, які дозволили виліт Юрія Бойка та Віктора Медведчука до Москви.
Державне бюро розслідувань (ДБР) України відкрило кримінальне провадження через можливе зловживання з боку посадових осіб Державної прикордонної служби та Державної авіаційної служби, пов'язане із авіаподорожжю до Москви лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука та кандидата у президенти Юрія Бойка. Про це у ДБР повідомили у вівторок, 2 квітня.
Справу відкрито київським територіальним управлінням Державного бюро розслідувань на підставі доручення Генеральної прокуратури України. У ДБР з'ясовують, чи були в діях посадових осіб Держприкордонслужби та Державіаслужби зловживання при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України в російському напрямку, повідомили у бюро. У ДБР наголошують, що кримінальне провадження є "фактовим" і поки що не йдеться про жодні підозри.
Як повідомлялося раніше, 22 березня Медведчук та Бойко зустрілися у Москві із російським прем'єром Дмитром Медвєдєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Під час цієї зустрічі вони обговорювали газові питання у відносинах України і РФ.
Раніше у Державній прикордонній службі України заявили, що Медведчук та Бойко могли безперешкодно перетнути кордон, якщо їхні документи були чинними, а правоохоронні органи не накладали на них обмеження на виїзд.
Однак 27 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державіаслужбі, Держприкордонслужбі та іншим відомствам перевірити, де були порушені закони України під час подорожі Медведчука та Бойка. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, в свою чергу, повідомив, що проти них буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону.