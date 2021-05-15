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Даркнет

Даркнет (DarkNet) - це анонімна та неконтрольована частина інтернету. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "даркнет".

Даркнет фактично недоступний звичайним пошуковим системам на кшталт Google. Він працює децентралізовано, доступ до нього здійснюється через спеціальні браузери, такі як Tor. Вони маршрутизують зашифровані повідомлення через декілька серверів, щоб замаскувати локацію користувача. Таким чином користувачі можуть зберігати практично повну анонімність. Крім того, виходить, що фактично в один і той самий час може існувати не один, а безліч даркнетів. На цьому шляху є і додаткові перешкоди: нових користувачів мають порекомендувати так звані "перевірені" користувачі або особи з особливим привілейованим статусом. Усе це ще більше ускладнює для правоохоронних органів спостереження за даркнетом. Основним засобом розрахунку в даркнеті є криптовалюти, такі як біткоін, що також забезпечує анонімність сторін. Завдяки цьому даркнет може існувати практично автономно. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кібератака у США: хакери DarkSide втратили доступ до своїх же серверів

Кібератака у США: хакери DarkSide втратили доступ до своїх же серверів 15.05.2021

Група хакерів ймовірно з Росії, яка атакувала трубопровід Colonial Pipeline у США, втратила доступ до частини своїх серверів та грошей, отриманих завдяки кібератакам.
Поліція ФРН викрила найбільший торговельний майданчик в даркнеті

Поліція ФРН викрила найбільший торговельний майданчик в даркнеті 12.01.2021

Німецька поліція також заарештувала ймовірного керівника цього нелегального торговельного майданчика в даркнеті. До припинення його роботи цей майданчик налічував майже 500 тисяч користувачів та понад 2400 продавців.
У США та Європі затримали понад 170 людей за наркоторгівлю в даркнеті

У США та Європі затримали понад 170 людей за наркоторгівлю в даркнеті 22.09.2020

В рамках спецоперації були виявлені мільйони доларів, 500 кілограмів наркотиків та зброя. Міністерство юстициї США назвало дії правоохоронців найбільшою операцією проти злочинців в даркнеті.
У Німеччині судять причетних до найбільшої в країні наркоплатформи в інтернеті

У Німеччині судять причетних до найбільшої в країні наркоплатформи в інтернеті 06.08.2020

Викрита 2019 року онлайн-платформа накродилерів Chemical Revolution була найбільшою в Німеччині. Операція із викриття і затримання підозрюваних злочинців - чистої води сюжет детективу.
Що відомо про найбільшу мережу педофілів, розкриту в Німеччині

Що відомо про найбільшу мережу педофілів, розкриту в Німеччині 03.07.2020

За даними слідства, онлайн-мережа педофілів налічувала близько 30 тисяч анонімних користувачів. Вони обмінювалися дитячою порнографією й обговорювали свої злочинні дії. Подробиці - у DW.
У ФРН викрили один за найбільших торговельних майданчиків даркнету

У ФРН викрили один за найбільших торговельних майданчиків даркнету 03.05.2019

Німецькі слідчі затримали адміністраторів Wall Street Market - одного з найбільших за розміром торговельних майданчиків даркнету. Там продавали наркотики і викрадену інформацію.
Творців платформи з дитячим порно у ФРН засудили до ув'язнення

Творців платформи з дитячим порно у ФРН засудили до ув'язнення 07.03.2019

Чотирьох чоловіків із різних куточків Німеччини ув'язнять за створення у даркнеті сайту Elysium, через який поширювалася дитяча порнографія.
Даркнет: там, де злочинці почуваються у безпеці

Даркнет: там, де злочинці почуваються у безпеці 14.08.2018

Два гучні процеси цього літа збурили німецьке суспільство. В обох випадках йшлося про звинувачення у педофілії, а інструментом злочинців був даркнет. Виходить, що анонімний інтернет - зло?
У Німеччині засудили пару за зґвалтування та сутенерство власної дитини

У Німеччині засудили пару за зґвалтування та сутенерство власної дитини 07.08.2018

Жінка на півдні Німеччини ґвалтувала та примушувала до проституції нині 10-річного сина. Разом зі своїм партнером вона поширювала відео зґвалтувань у "даркнеті". Зловмисників засудили до понад 12 років ув'язнення.
У Німеччині судять творців платформи з дитячим порно

У Німеччині судять творців платформи з дитячим порно 02.08.2018

Чотирьох чоловіків з різних куточків Німеччини судять за створення у "даркнеті" сайту Elysium, через який поширювалася дитяча порнографія.
Мюнхенський стрілок заплатив за зброю для нападу понад чотири тисячі євро

"Мюнхенський стрілок" заплатив за зброю для нападу понад чотири тисячі євро 17.08.2016

Слідчі допитали затриманого торговця зброєю та знайшли в нього ще інше озброєння. Правоохоронці також встановили, за яку суму "мюнхенський стрілок" придбав пістолет та набої для скоєння злочину.
Поліція заарештувала ймовірного постачальника зброї мюнхенському стрільцю

Поліція заарештувала ймовірного постачальника зброї мюнхенському стрільцю 16.08.2016

31-річного торговця зброєю, заарештованого у Марбурзі, підозрюють у тому, що він ще у травні продав пістолет винуватцю стрілянини в Мюнхені.
Боротьба з кіберзлочинністю: німецькі слідчі беруть даркнет у поле зору

Боротьба з кіберзлочинністю: німецькі слідчі беруть "даркнет" у поле зору 29.07.2016

На тлі того, що злочинець з Мюнхена придбав свою зброю саме в "паралельному інтернеті", питання боротьби з кіберзлочинністю для німецьких правоохоронців стало особливо актуальним. На скільки ж великі масштаби проблеми?