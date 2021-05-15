Даркнет (DarkNet) - це анонімна та неконтрольована частина інтернету. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "даркнет".

Даркнет фактично недоступний звичайним пошуковим системам на кшталт Google. Він працює децентралізовано, доступ до нього здійснюється через спеціальні браузери, такі як Tor. Вони маршрутизують зашифровані повідомлення через декілька серверів, щоб замаскувати локацію користувача. Таким чином користувачі можуть зберігати практично повну анонімність. Крім того, виходить, що фактично в один і той самий час може існувати не один, а безліч даркнетів. На цьому шляху є і додаткові перешкоди: нових користувачів мають порекомендувати так звані "перевірені" користувачі або особи з особливим привілейованим статусом. Усе це ще більше ускладнює для правоохоронних органів спостереження за даркнетом. Основним засобом розрахунку в даркнеті є криптовалюти, такі як біткоін, що також забезпечує анонімність сторін. Завдяки цьому даркнет може існувати практично автономно. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.