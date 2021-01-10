 Поліція ФРН викрила найбільший торговельний майданчик в даркнеті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2021

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Новини

Поліція ФРН викрила найбільший торговельний майданчик в даркнеті

Німецька поліція також заарештувала ймовірного керівника цього нелегального торговельного майданчика в даркнеті. До припинення його роботи цей майданчик налічував майже 500 тисяч користувачів та понад 2400 продавців.

Поліція ФРН викрила великий торговельний майданчик в даркнеті

Поліція ФРН викрила великий торговельний майданчик в даркнеті

Німецькі поліцейські викрили, ймовірно, найбільший у світі нелегальний торговельний майданчик в даркнеті та заарештували його вірогідного керівника. Про це у вівторок, 12 січня, повідомила генеральна прокуратура німецького міста Кобленц, передає інформагенція dpa.

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Прокуратура уточнила, що 11 січня була припинена робота цього торговельного майданчика під назвою DarkMarket, а його сервери вимкнуті. Крім того, було заарештовано 34-річного австралійця біля німецько-данського кордону. Він - ймовірний керівник цього нелегального торговельного майданчика в даркнеті.

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"До моменту закриття DarkMarket був, мабуть, найбільшим у світі торговельним майданчиком в даркнеті з майже 500 тисячами користувачів та понад 2400 продавцями", - заявили у прокуратурі Кобленца.

Розслідування проводили Центральна кримінальна інспекція в Ольденбурзі та земельне управління з питань кіберзлочинності генеральної прокуратури Кобленца. Також до розслідування залучили представників правоохоронних органів іноземних країн.

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