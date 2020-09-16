 Данія дозволила експлуатацію газогону ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2020

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Новини

Данія дозволила експлуатацію газогону "Північний потік-2"

"Північний потік-2" можна запустити тоді, коли щонайменше одна з ліній газопроводу буде випробувана, вирішили в Данському енергетичному агентстві.

Північний потік-2

Труби для "Північного потоку-2" в німецькому Сассніці

Влада Данії дозволила експлуатацію газогону "Північний потік-2" на своєму континентальному шельфі. Відповідний дозвіл компанії Nord Stream 2 AG видало в четвер, 1 жовтня, Данське енергетичне агентство.

Дозвіл на експлуатацію пов'язаний із низкою умов, які мають гарантувати безпечну роботу газопроводу. Запустити його зможуть тоді, коли щонайменше одна з ліній буде випробувана й верифікована, пише інформагенція dpa.

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Данія схвалила будівництво ділянки "Північного потоку-2" у своїх  територіальних водах у жовтні 2019 року. Компанія Nord Stream 2 AG чекала цього дозволу понад півтора року.

Будівництво газогону призупинили

Дном Балтійського моря залишилося прокласти близько 160 кілометрів труб російського газогону, однак роботи призупинили через санкції США щодо європейських підрядників. Заходи, які набули чинності у грудні 2019 року, передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни. На початку червня 2020 року республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про розширення санкцій щодо "Північного потоку-2".

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Через загрозу санкцій швейцарська компанія Allseas призупинила участь у проєкті. Судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні, але данська влада заборонила тоді будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм, пояснивши це нерестом тріски.

США в вересні оголосили, що створюють коаліцію для зупинки будівництва "Північного потоку-2". "Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу та загрожує Україні, заявив держсекретар США Майк Помпео. Критики закидають США, що таким чином вони прагнуть підвищити попит на американський газ у Європі.

  • Судно-трубоукладач швейцарської компанії Allseas

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Коли добудують "Північний потік-2"?

    Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.

  • Українська газокомпресорна станція

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Україна зберегла газовий транзит

    Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.

  • Прокладання газопроводу Eugal

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Eugal збитки не загрожують

    Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.

  • Путін і Ердоган на введенні в дію Турецького потоку

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    "Турецький потік" поки недозавантажений

    Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

  • Символічна труба інтерконектора Греція-Болгарія

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Азербайджанський газ для Болгарії

    Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

  • Турецький міністр та грецький прем'єр святкують початок будівництва TAP

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    TAP продовжує TANAP

    У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

  • Лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дають старт газопроводу EastMed

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    EastMed: ізраїльський газ для ЄС

    2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.

  • Бурові платформи в Норвегії

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Baltic Pipe: норвезький газ для Польші

    Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

  • Будівництво газопроводу Balticconnector

    2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи

    Фінський ринок газу став конкурентним

    У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.

    Автор: Андрій Гурков, Олена Губар


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