Данія дозволила експлуатацію газогону "Північний потік-2"
"Північний потік-2" можна запустити тоді, коли щонайменше одна з ліній газопроводу буде випробувана, вирішили в Данському енергетичному агентстві.
Труби для "Північного потоку-2" в німецькому Сассніці
Влада Данії дозволила експлуатацію газогону "Північний потік-2" на своєму континентальному шельфі. Відповідний дозвіл компанії Nord Stream 2 AG видало в четвер, 1 жовтня, Данське енергетичне агентство.
Дозвіл на експлуатацію пов'язаний із низкою умов, які мають гарантувати безпечну роботу газопроводу. Запустити його зможуть тоді, коли щонайменше одна з ліній буде випробувана й верифікована, пише інформагенція dpa.
Дном Балтійського моря залишилося прокласти близько 160 кілометрів труб російського газогону, однак роботи призупинили через санкції США щодо європейських підрядників. Заходи, які набули чинності у грудні 2019 року, передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни. На початку червня 2020 року республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про розширення санкцій щодо "Північного потоку-2".
Через загрозу санкцій швейцарська компанія Allseas призупинила участь у проєкті. Судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні, але данська влада заборонила тоді будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм, пояснивши це нерестом тріски.
США в вересні оголосили, що створюють коаліцію для зупинки будівництва "Північного потоку-2". "Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу та загрожує Україні, заявив держсекретар США Майк Помпео. Критики закидають США, що таким чином вони прагнуть підвищити попит на американський газ у Європі.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Коли добудують "Північний потік-2"?
Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Україна зберегла газовий транзит
Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Eugal збитки не загрожують
Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
"Турецький потік" поки недозавантажений
Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Азербайджанський газ для Болгарії
Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
TAP продовжує TANAP
У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
EastMed: ізраїльський газ для ЄС
2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Baltic Pipe: норвезький газ для Польші
Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.
2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи
Фінський ринок газу став конкурентним
У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді.