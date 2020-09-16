Данія дозволила експлуатацію газогону "Північний потік-2"

Влада Данії дозволила експлуатацію газогону "Північний потік-2" на своєму континентальному шельфі. Відповідний дозвіл компанії Nord Stream 2 AG видало в четвер, 1 жовтня, Данське енергетичне агентство.

Дозвіл на експлуатацію пов'язаний із низкою умов, які мають гарантувати безпечну роботу газопроводу. Запустити його зможуть тоді, коли щонайменше одна з ліній буде випробувана й верифікована, пише інформагенція dpa.

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Данія схвалила будівництво ділянки "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах у жовтні 2019 року. Компанія Nord Stream 2 AG чекала цього дозволу понад півтора року.

Будівництво газогону призупинили

Дном Балтійського моря залишилося прокласти близько 160 кілометрів труб російського газогону, однак роботи призупинили через санкції США щодо європейських підрядників. Заходи, які набули чинності у грудні 2019 року, передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни. На початку червня 2020 року республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про розширення санкцій щодо "Північного потоку-2".

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Через загрозу санкцій швейцарська компанія Allseas призупинила участь у проєкті. Судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні, але данська влада заборонила тоді будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм, пояснивши це нерестом тріски.

США в вересні оголосили, що створюють коаліцію для зупинки будівництва "Північного потоку-2". "Північний потік-2" загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу та загрожує Україні, заявив держсекретар США Майк Помпео. Критики закидають США, що таким чином вони прагнуть підвищити попит на американський газ у Європі.