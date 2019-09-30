 Данилюк пояснив свою відставку з поста секретаря РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2019

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Новини

Данилюк пояснив свою відставку з поста секретаря РНБО

Олександр Данилюк запевнив, що рішення скласти повноваження секретаря РНБО було "свідомим" і його власною ініціативою. Він закинув деяким політикам у новій владній команді "підкилимні ігри".

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк розкрив причини свого рішення піти з займаної посади. Про них він розповів у вівторок, 1 жовтня, в коментарі для українського видання "Гордон".

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку. Президент Володимир Зеленський розгляне її після повернення до Києва. (27.09.2019)

Звільнення секретаря РНБО Олександра Данилюка може стати тривожним сигналом для міжнародних партнерів України, переконані експерти. Серед причин відставки називають посилення однієї з владних груп впливу. (30.09.2019)

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). (30.09.2019)

За словами Данилюка, рішення піти з посади було його ініціативою. "Це було свідоме рішення, засноване на тому, що відбувається і як зараз формується політика. Мені просто нецікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі", - пояснив Данилюк. Він стверджує, що пропонував президенту України Володимиру Зеленському кілька варіантів вирішення ситуації, однак їм не вдалося дійти до єдиної позиції.

Данилюк також не виключив, що буде надалі "консультувати" президента Зеленського. Він також заявив про намір продовжити працювати в Україні , хоча має пропозиції з-за кордону. "Гадаю, це буде незалежна платформа", - зазначив політик.

Данилюк вказав на брак професіоналізму у багатьох представників нової владної команди. "Це - системна проблема, яка несе ризик", - зауважив Данилюк, висловивши сподівання, що Володимиру Зеленському вдасться внести корективи.

Нагадаємо, 27 вересня Офіс президента повідомив, що Данилюк написав заяву про свою відставку перед початком візиту Зеленського до Нью-Йорка, який відбувався минулого тижня на тлі скандалу довкола його розмови з президентом США Дональдом Трампом. Тоді Олександр Данилюк не пояснив причин свого кроку. 30 вересня Зеленський прийняв відставку Данилюка, підписавши відповідний указ і звільнивши його.

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