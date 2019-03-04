Гуайдо закликав парламент Венесуели оголосити надзвичайний стан

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в неділю, 10 березня, закликав парламент країни - Національну асамблею - оголосити надзвичайний стан у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня. Парламенту слід зібратися на позачергове засідання в понеділок і оголосити надзвичайний стан, вважає Гуайдо, який є також головою Національної асамблеї. Він також знову закликав військових країни перейти на бік опозиції, передає інформагенція dpa.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що відключення електрики - результат хакерських атак зі США, та що його уряд працює над відновленням стабільного постачання. Мадуро написав про це у соцмережі Twitter.

Мадуро не вперше звинуватив іноземні уряди у виникненні проблем із електропостачанням у країні. Опозиція натомість закидає уряду корумпованість і некомпетентність.

У Венесуелі намагаються відновити електропостачання, однак воно залишається нестабільним, а справа просувається повільно. Чимало крамниць зачинені, метро в Каракасі і міжнародний аеропорт Майкетія працюють із перервами.

За даними громадської організації Médicos por la Salud ("Медики за здоров'я"), унаслідок відключення електрики в лікарнях країни померли щонайменше 17 пацієнтів.

Нагадаємо, напередодні Гуайдо закликав своїх прихильників до маршу на столицю країни Каракас.

Останніми місяцями Венесуела переживає політичну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість членів ЄС, а також США, Канада, Австралія, чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни.

Венесуела: боротьба за владу і протести Курс конфронтації Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

Венесуела: боротьба за владу і протести Загиблі під час протестів Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

Венесуела: боротьба за владу і протести Вісник надії Гуайдо Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

Венесуела: боротьба за владу і протести "Люди вимагають свободи і правової захищеності" Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

Венесуела: боротьба за владу і протести Мадуро мобілізує своїх прихильників На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

Венесуела: боротьба за владу і протести Прапори Венесуели за кордоном Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели. Автор: Інес Айзеле

