 Гуайдо закликав парламент Венесуели оголосити надзвичайний стан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2019

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Новини

Гуайдо закликав парламент Венесуели оголосити надзвичайний стан

Парламенту Венесуели слід зібратися на позачергове засідання в понеділок і оголосити надзвичайний стан, вважає Хуан Гуайдо. Глава Венесуели Ніколас Мадуро знову звинуватив у відключенні електрики по всій країні США.

Хуан Гуайдо

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в неділю, 10 березня, закликав парламент країни - Національну асамблею - оголосити надзвичайний стан у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня. Парламенту слід зібратися на позачергове засідання в понеділок і оголосити надзвичайний стан, вважає Гуайдо, який є також головою Національної асамблеї. Він також знову закликав військових країни перейти на бік опозиції, передає інформагенція dpa.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що відключення електрики - результат хакерських атак зі США, та що його уряд працює над відновленням стабільного постачання. Мадуро написав про це у соцмережі Twitter.

Мадуро не вперше звинуватив іноземні уряди у виникненні проблем із електропостачанням у країні. Опозиція натомість закидає уряду корумпованість і некомпетентність.

У Венесуелі намагаються відновити електропостачання, однак воно залишається нестабільним, а справа просувається повільно. Чимало крамниць зачинені, метро в Каракасі і міжнародний аеропорт Майкетія працюють із перервами. 

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Прихильники опозиції й уряду Ніколаса Мадуро одночасно провели демонстрації в Каракасі. Вулиці столиці Венесуели посилено патрулюють поліцейські та військові. Країна третю добу лишається без світла. (09.03.2019)

Влада Венесуели каже про кібератаку на компанію-найбільшого виробника електроенергії в країні. Мадуро винуватить "американський імперіалізм". Гуайдо закликає до нових протестів. (09.03.2019)

За даними громадської організації Médicos por la Salud ("Медики за здоров'я"), унаслідок відключення електрики в лікарнях країни померли щонайменше 17 пацієнтів.

Нагадаємо, напередодні Гуайдо закликав своїх прихильників до маршу на столицю країни Каракас.

Останніми місяцями Венесуела переживає політичну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

Більшість членів ЄС, а також США, Канада, Австралія, чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


Дивитись відео 01:35

Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)

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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Скотовози замість маршруток - нові реалії Венесуели (20.07.2018)  

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