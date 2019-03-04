Гуайдо закликав парламент Венесуели оголосити надзвичайний стан

Парламенту Венесуели слід зібратися на позачергове засідання в понеділок і оголосити надзвичайний стан, вважає Хуан Гуайдо. Глава Венесуели Ніколас Мадуро знову звинуватив у відключенні електрики по всій країні США.
Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо в неділю, 10 березня, закликав парламент країни - Національну асамблею - оголосити надзвичайний стан у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня. Парламенту слід зібратися на позачергове засідання в понеділок і оголосити надзвичайний стан, вважає Гуайдо, який є також головою Національної асамблеї. Він також знову закликав військових країни перейти на бік опозиції, передає інформагенція dpa.
Глава Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що відключення електрики - результат хакерських атак зі США, та що його уряд працює над відновленням стабільного постачання. Мадуро написав про це у соцмережі Twitter.
Мадуро не вперше звинуватив іноземні уряди у виникненні проблем із електропостачанням у країні. Опозиція натомість закидає уряду корумпованість і некомпетентність.
У Венесуелі намагаються відновити електропостачання, однак воно залишається нестабільним, а справа просувається повільно. Чимало крамниць зачинені, метро в Каракасі і міжнародний аеропорт Майкетія працюють із перервами.
За даними громадської організації Médicos por la Salud ("Медики за здоров'я"), унаслідок відключення електрики в лікарнях країни померли щонайменше 17 пацієнтів.
Нагадаємо, напередодні Гуайдо закликав своїх прихильників до маршу на столицю країни Каракас.
Останніми місяцями Венесуела переживає політичну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту невдовзі після того, як Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.
Більшість членів ЄС, а також США, Канада, Австралія, чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни.