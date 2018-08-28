Гра на випередження: чому Москва заявила про підготовку хімічної атаки в Сирії

В суботу, 25 серпня, міністерство оборони Росії попередило міжнародну спільноту: сирійські повстанці - члени ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" - начебто готують хімічну атаку в провінції Ідліб, що у північно-західній частині Сирії. Це угрупування, за словами офіційного представника російського міноборони Ігоря Конашенкова, інсценує напад, щоб звинуватити в скоєному сирійську владу на чолі з Башаром Асадом.
Задля цього, заявили у Москві, повстанці вже нібито привезли кілька ємкостей з хлором у селище неподалік міста Джиср-еш-Шугур. А також нібито залучили іноземну компанію, щоб вона допомогла з інсценуванням хімічної атаки проти мирного населення. При цьому деякі виконавці начебто будуть замасковані під активістів сирійської гуманітарної організації "Білі шоломи", щоб рятувати "жертв" інсценованого нападу.
За версією Конашенкова, мета усієї цієї операції очевидна: повстанці сподіваються дати привід США, Великобританії та Франції для повітряного удару по об'єктах сирійського режиму, котрий після низки суттєвих перемог готується за підтримки російських військ повернути собі контроль і над провінцією Ідліб.
"Брехня і безпідставні звинувачення"
Російські закиди недовго залишалися без спростування: Cирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, назвав заяву Москви "брехнею". Цей центр хоч і близький до повстанців, проте користується міжнародним авторитетом.
"Це безпідставні звинувачення, мета яких - розпочати боротьбу за Ідліб", - заявив голова центру Рамі Абдель Рахман. За його словами, хлорин привезли із зовсім іншою метою. "Цю речовину час від часу замовляють заради дезінфекції води на місцевій насосній станції", - пояснив він.
Російське міністерство оборони мало б розраховувати на недовіру та зустрічні запитання у відповідь на свою заяву. Найперше і найпростіше запитання висловив лондонський інтернет-портал Al-Araby Al-Jadeed: відколи російські військові почали допускати теракти, про які вони заздалегідь знають?
"Білі шоломи" виносять поранених в місті Ідліб у грудні 2016 року
"Росіяни не довіряють Асаду"
Наступне запитання: чому Москва взагалі публічно виступила з таким попередженням, адже очевидно, що зараз усі задіяні у цьому конфлікті сторони, зокрема і представники міжнародних організацій, з посиленою увагою стежать за ситуацією у Сирії?
"Ймовірно, росіяни також не довіряють режиму Асада", - робить висновок Еліас Перабо, представник організації Adopt a Revolution, яка зокрема опікується підтримкою сирійської опозиції. В Москві, вочевидь, й самі не впевнені, що Асад відмовився від застосування хімічної зброї, припустив Перабо у розмові з DW. "В минулому інспектори ООН розслідували 34 випадки застосування хімічної зброї у Сирії. З них у 28 випадках відповідальним визнали режим Асада. При чому йдеться не лише про хлор, але й зарин та інші речовини", - нагадує Перабо.
З огляду на це, не виключено, що і в Ідлібі уряд вдається до бойових отруйних речовини. Саме в цій провінції розташована одна з чотирьох так званих зон деескалації, передбачених угодою про припинення вогню задля захисту цивільного населення. Проте у Ідлібі закріпилися і опозиційні сирійські угрупування, перш за все - ісламістський "Фронт ан-Нусра".
Хімічна зброя та психологічна війна
На початку серпня урядові сили завдали серйозного удару по "Фронту ан-Нусра", проте остаточної перемоги не досягли: повстанці продовжують чинити опір. Через це, припускає Еліас Перабо, Асад може застосувати хімічну зброю. Бойові отруйні речовини вбивають дуже швидко, пояснює Перабо. Саме цього, за його словами, люди бояться найбільше: "В такий спосіб людям дають зрозуміти, що вони ніде не можуть почуватися в безпеці - ані в бункері, ані деінде". Оскільки газ переважно стелиться землею, він легко потрапляє у бомбосховища. Тож люди виявляються абсолютно незахищеними. Це, на думку Перабо, має величезний психологічний вплив, бо деморалізує - зокрема та перш за все цивільне населення.
Дитині надають допомогу в лікарні після хімічної атаки у Східній Гуті у квітні 2018 року
Режим Асада, очевидно, не має жодних етичних вагань для того, щоб застосувати хімічну зброю. На його думку, вона також є ефективною з військової точки зору. Оскільки досі використання бойових отруйних газів залишалося безкарним. Попередження колишнього президента США Барака Обами, з яким він вступив ще влітку 2013 року, про те, що, вдавшись до застосування хімічної зброї в передмісті Дамаска, режим Асада перетнув "червону лінію", не мало жодних наслідків.
Попередження з Вашингтона
Проте тепер вже радник президента США з питань безпеки Джон Болтон застеріг Дамаск від застосування хімічної зброї. Якщо це таки станеться, попередив Болтон Дамаск, США дадуть "дуже річушу відповідь". І попередження Москви щодо ймовірної підготовки хімічної атаки повстанцями могло бути реакцією на цю заяву Вашингтона.
Хоча залишається незрозумілим, якої реакції з Білого дому варто очікувати, якщо газова атака таки відбудеться. На що піде Вашингтон, залишається по суті незрозумілим - попри те, що США вже два роки як провдять операцію у Сирії. Зокрема, ще й тому, що пряма конфронтація з режимом Асада може легко вилитись у зіткнення з Росією, яка підтримує сирійську владу. Тож досі незрозуміло, чи готова до такого кроку адміністрація Дональда Трампа.
Тому унеможливити наступні хімічні атаки слід іншим способом, вважає Еліас Перабо. На його думку, треба чітко дати зрозуміти Володимиру Путіну, що подальше застосування бойових отруйних газів перекреслить можливість фінансування відбудови Сирії. "Будь-який випадок використання хімічної зброї або зброї масового ураження повинно бути покараним незалежно від того, хто це зробить. Поки Росія відмовляється забезпечити розслідування подібних випадків, співпраця з цією країною неможлива", - каже Перабо.
Козирна карта Заходу: гроші
Якщо сирійська армія візьме під контроль провінцію Ідліб, таким чином впаде останній бастіон повстанців. Це стане поворотним моментом, після якого йтиметься вже не так про воєнний, як про економічний аспект війни. Після кількох років інтервенції у Сирії фінансові можливості Росії вичерпані. Потенціал Ірану - іншого союзника Башара Асада - суттєво обмежений після виходу Дональда Трампа з ядерної угоди та поновлення санкцій.
Досі західні країни доволі стримано вели військові дії в Сирії. Проте у майбутніх перемовинах вони зможуть задіяти те, що справді є їхньою сильною стороною: економічні важелі.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Від "весни" до війни
На початку 2011 року "арабська весна" докотилася до Сирії, але перші мирні демонстрації були жорстоко придушені поліцією. Починаючи з березня 2011-го, по всій країні почали спалахувати масові акції протесту з вимогою відставки уряду Башара Асада. Навряд чи можна було собі уявити, що ті події покладуть початок затяжній війні, яка вже забрала 480 тисяч життів.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Сторони конфлікту
Після того, як хвиля масових протестів прокотилася країною, президент Асад почав залучати для їх придушення армію. Своєю чергою, противники режиму були вимушені взяти до рук зброю. До конфлікту долучилися також загони національних меншин (наприклад, курдів) та ісламістські терористичні угруповання, серед яких окремо слід виділити так звану "Ісламську державу".
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
"Халіфат" терористів
У квітні 2013 року до громадянської війни в Сирії долучилися бойовики терористичної організації ІДІЛ, утвореної із підрозділу "Аль-Каїди". У червні 2014-го угруповання оголосило про перейменування на "Ісламську державу" (ІД) та проголосило "халіфат". За деякими даними, у 2015 році під контролем ІД перебувало близько 70 відсотків території Сирії, а чисельність бойовиків складала 60 тисяч осіб.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Культурна спадщина як ціль терористів
Руйнування античного міста-оази Пальміри стало символом варварського поводження ІД з об'єктами культурної спадщини. Усього ж за час громадянської війни у Сирії зруйновані близько 300 археологічних пам'яток. У лютому 2016 року Рада Безпеки ООН прирівняла знищення бойовиками ІД предметів історичної, культурної та релігійної цінності до терактів.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Криза біженців
За даними ООН, за останні сім років років понад п'ять мільйонів сирійців втекли з країни. Більшість із них знайшли прихисток у сусідній Туреччині (понад 3,5 мільйона), Лівані (близько мільйона), Йорданії (понад 650 тисяч). Але можливості цих країн з прийому біженців виявилися практично вичерпаними. Сотні тисяч сирійців також вирушили шукати порятунку в Європі, спричинивши кризу біженців у ЄС.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Міжнародна коаліція проти ІД
У вересні 2014 року президент США Барак Обама оголосив про створення міжнародної коаліції проти ІД, до якої увійшли понад 60 держав. Учасники коаліції завдають авіаударів по позиціях бойовиків, ведуть підготовку місцевих сухопутних військ, а також надають гуманітарну допомогу мирному населенню.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Ісламська антитерористична коаліція
А у грудні 2015 року Саудівська Аравія представила свою антитерористичну коаліцію, до складу якої увійшли 34 ісламські країни. Частина з них, як і сама Саудівська Аравія, є також членами міжнародної коаліції під проводом США.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Участь Росії
З осені 2015 року російські бомбардувальники також завдають ударів у Сирії - як запевняє Москва, лише по позиціях ІД. За даними ж НАТО, 80 відсотків авіанальотів спрямовані на противників Асада з поміркованої опозиції. У листопаді 2017 року Путін заявив про швидке завершення місії у Сирії. Контингент мали скоротити, але в розпорядженні РФ залишилися дві військові бази і деякі інші структури.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Мирні переговори
14 березня 2016 року, напередодні п'ятиріччя громадянської війни в Сирії, у Женеві стартували переговори з мирного урегулювання конфлікту під егідою ООН. Перша подібна спроба на початку лютого завершилася провалом на тлі наступу армії Асада на Алеппо.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Застосування хімічної зброї
Згідно зі спільною доповіддю ООН та Організації із заборони хімічної зброї, режим Асада несе відповідальність за застосування отруйної речовини "зарин" у Хан-Шейхуні 4 квітня 2017 року. А "Ісламська держава" застосовувала сірчистий іприт під час атаки в населеному пункті Ум-Хош у вересні 2016 року.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Домовленість про зони безпеки
Із січня 2017 року в столиці Казахстану за ініціативою Росії, Туреччини та Ірану проходять паралельні женевським міжсирійські переговори з урегулювання у Сирії. На них уперше за одним столом зустрілися представники режиму Башара Асада та опозиційних сил. У травні 2017 року в Астані підписаний меморандум про створення чотирьох зон деескалації у північній, центральній та південній частинах Сирії.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Звільнення від ісламістів
Протягом 2017 року бойовиків ІД витіснили з більшості територій у Сирії та Іраку. Ще у грудні 2016 року було звільнено мегаполіс Алеппо, навесні 2017-го - Хомс, а восени головний бастіон джихадистів у Сирії - Ракку, стратегічно важливий через нафту та близькість до Іраку Дейр-ез-Зор, Аль-Маядін та інші великі міста.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
"Трійка" в Анкарі
На початку квітня 2018 року лідери Росії, Ірану та Туреччини Володимир Путін, Хасан Роухані та Реджеп Таїп Ердоган зустрілися вдруге, щоб обговорити конфлікт у Сирії. За результатами тристороннього саміту в Анкарі очільники країн наголосили, що не допустять територіального розділення Сирії, та висловилися за довготривале припинення вогню.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Чергова хімічна атака
У ніч проти 7 квітня 2018 року вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума, що вважається останнім осередком опору в регіоні. У застосуванні хімічної зброї представники благодійних організацій "Білі шоломи" та UOSSM, а також бойовики угруповання "Джейш аль-Іслам" звинуватили режим Башара Асада. Натомість офіційний Дамаск звинувачення відкидає і називає їх дезінформацією.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Жертви атаки
Жертвами ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума, за даними гуманітарної організації "Союз медичних організацій допомоги Сирії", стали щонайменше 150 осіб, більшість з яких жінки та діти.
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Сім років війни у Сирії - загострення у відносинах між США та РФ
Протистояння США та Росії
Після імовірної хімічної атаки в Думі США не виключили військових кроків проти уряду Башара Асада. "Росія обіцяє збити будь-які ракети, випущені по Сирії. Росіє, готуйся, бо вони прилетять: гарні, нові та "розумні"!", - заявив Дональд Трамп, відреагувавши на висловлювання російського посла в Лівані Олександра Засипкіна про готовність Москви збити американські ракети у разі удару по Сирії.
Автор: Ілля Коваль, Ольга Войтович