На виборах у Гонконзі зафіксована рекордно низька явка

За пів дня на виборах у Гонконзі проголосувало менше 20 відсотків тих, хто має право голосу. Це найнижчий показник з 1997 року, коли Великобританія повернула цей адміністративний район Китаю.