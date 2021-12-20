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Явка на парламентських виборах у Гонконгу виявилася рекордно низькою. Балотуватися могли лише "патріоти", лояльні до Пекіна.
За пів дня на виборах у Гонконзі проголосувало менше 20 відсотків тих, хто має право голосу. Це найнижчий показник з 1997 року, коли Великобританія повернула цей адміністративний район Китаю.
Суд у Гонконзі присудив вісьмом продемократичним активістам 14 місяців ув'язнення кожному. Їх обвинуватили в організації і участі в акції з вшанування пам’яті жертв протестів на площі Таньаньмень у 1989 році.
За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
На тлі напруження ситуації з Тайванем лідер КНР Сі Цзіньпін анонсував "мирне історичне возз'єднання" за аналогією з Гонконгом. Влада острову певна, що його мешканці мають самі обирати майбутнє.
У КНР другий гравець на місцевому ринку нерухомості - компанія Evergrande - опинився на межі банкрутства. Колапс може серйозно вдарити по китайській економіці. Але які будуть наслідки за межами країни?
Президент США підписав меморандум про надання гонконгцям тимчасового притулку на півтора року. Таким чином він демонструє їм підтримку на тлі репресій з боку Китаю.
24-річного колишнього офіціанта визнали винним у тероризм та закликах до відокремлення Гонконгу за законом про національну безпеку. Йому загрожує довічне ув'язнення, а ця судова справа може стати показовою для інших.
Жителі Гонконгу стояли у чергах, щоб придбати останній номер видання Apple Daily, власник якого Джиммі Лай раніше був засуджений до кількох тюремних термінів за підтримку продемократичного руху.
Встановлення свічок у вікнах американського та європейських консульств у Гонконгу з нагоди річниці протесту на площі Тяньаньмень Китай назвав "грубим політичним шоу".
Суд у Гонконгу засудив до 14-18 місяців ув'язнення декількох опозиціонерів та активістів, включно з медіамагнатом Джиммі Лаєм, який вже перебуває у в'язниці.
Суд у Гонконзі визнав активістів винними у їхній участі в несанкціонованих зборах у серпні 2019 року. Серед них - медіамагнат Джиммі Лай, якого раніше звинувачували у таємних домовленостях з "іноземними силами".
Особам, проти яких запроваджено санкції, заборонено відвідувати материковий Китай, Гонконг або Макао і мати будь-які відносини з китайськими фінансовими організаціями.
Учасники Всекитайських зборів народних представників схвалили виборчу реформу в Гонконгу. Ухвалені зміни надають Пекіну більше впливу і можливостей, щоб ввести прихильників Китаю до місцевої Законодавчої ради Гонконгу.
Китайська влада звинувачує 47 прихильників демократичної опозиції Гонконгу в порушеннях закону про безпеку й створенні загрози для держави.
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