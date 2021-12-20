Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Гонконг

Більшість жителів Гонконгу проігнорували суперечливі вибори

Більшість жителів Гонконгу проігнорували суперечливі вибори 20.12.2021

Явка на парламентських виборах у Гонконгу виявилася рекордно низькою. Балотуватися могли лише "патріоти", лояльні до Пекіна.
На виборах у Гонконзі зафіксована рекордно низька явка

На виборах у Гонконзі зафіксована рекордно низька явка 19.12.2021

За пів дня на виборах у Гонконзі проголосувало менше 20 відсотків тих, хто має право голосу. Це найнижчий показник з 1997 року, коли Великобританія повернула цей адміністративний район Китаю.
У Гонконзі демократичних активістів засудили до позбавлення волі

У Гонконзі демократичних активістів засудили до позбавлення волі 13.12.2021

Суд у Гонконзі присудив вісьмом продемократичним активістам 14 місяців ув'язнення кожному. Їх обвинуватили в організації і участі в акції з вшанування пам’яті жертв протестів на площі Таньаньмень у 1989 році.
Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея) 07.12.2021

За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
Найдорожчі міста світу

Найдорожчі міста світу 07.12.2021

За даними британського тижневика The Economist, життя у багатьох містах стало дорожчим. Серед причин - зокрема й пандемія. Ізраїльський Тель-Авів замінив Париж на вершині рейтингу найдорожчих міст світу.
Китай обіцяє мирне возз'єднання з Тайванем, острів відстоюватиме незалежність

Китай обіцяє "мирне возз'єднання" з Тайванем, острів відстоюватиме незалежність 09.10.2021

На тлі напруження ситуації з Тайванем лідер КНР Сі Цзіньпін анонсував "мирне історичне возз'єднання" за аналогією з Гонконгом. Влада острову певна, що його мешканці мають самі обирати майбутнє.
Evergrande - катастрофа а-ля Lehman Brothers по-китайськи?

Evergrande - катастрофа а-ля Lehman Brothers по-китайськи? 22.09.2021

У КНР другий гравець на місцевому ринку нерухомості - компанія Evergrande - опинився на межі банкрутства. Колапс може серйозно вдарити по китайській економіці. Але які будуть наслідки за межами країни?
США надаватимуть захист вихідцям з Гонконгу

США надаватимуть захист вихідцям з Гонконгу 05.08.2021

Президент США підписав меморандум про надання гонконгцям тимчасового притулку на півтора року. Таким чином він демонструє їм підтримку на тлі репресій з боку Китаю.

У Гонконгу винесений перший вирок за законом про нацбезпеку

У Гонконгу винесений перший вирок за законом про нацбезпеку 27.07.2021

24-річного колишнього офіціанта визнали винним у тероризм та закликах до відокремлення Гонконгу за законом про національну безпеку. Йому загрожує довічне ув'язнення, а ця судова справа може стати показовою для інших.
У Гонконгу закрилася критична до Пекіна газета, останній номер розмітають

У Гонконгу закрилася критична до Пекіна газета, останній номер розмітають 24.06.2021

Жителі Гонконгу стояли у чергах, щоб придбати останній номер видання Apple Daily, власник якого Джиммі Лай раніше був засуджений до кількох тюремних термінів за підтримку продемократичного руху.
Пекін засудив західні консульства в Гонконгу за акцію пам'яті жертв на площі Тяньаньмень

Пекін засудив західні консульства в Гонконгу за акцію пам'яті жертв на площі Тяньаньмень 05.06.2021

Встановлення свічок у вікнах американського та європейських консульств у Гонконгу з нагоди річниці протесту на площі Тяньаньмень Китай назвав "грубим політичним шоу".
Суд у Гонконгу знову засудив вже ув'язненого медіамагната

Суд у Гонконгу знову засудив вже ув'язненого медіамагната 28.05.2021

Суд у Гонконгу засудив до 14-18 місяців ув'язнення декількох опозиціонерів та активістів, включно з медіамагнатом Джиммі Лаєм, який вже перебуває у в'язниці.
Продемократичних активістів у Гонконзі визнали винними

Продемократичних активістів у Гонконзі визнали винними 01.04.2021

Суд у Гонконзі визнав активістів винними у їхній участі в несанкціонованих зборах у серпні 2019 року. Серед них - медіамагнат Джиммі Лай, якого раніше звинувачували у таємних домовленостях з "іноземними силами".
Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади

Китай оголосив про санкції проти чиновників з США і Канади 27.03.2021

Особам, проти яких запроваджено санкції, заборонено відвідувати материковий Китай, Гонконг або Макао і мати будь-які відносини з китайськими фінансовими організаціями.
Китай посилює контроль над Гонконгом шляхом виборчої реформи

Китай посилює контроль над Гонконгом шляхом виборчої реформи 11.03.2021

Учасники Всекитайських зборів народних представників схвалили виборчу реформу в Гонконгу. Ухвалені зміни надають Пекіну більше впливу і можливостей, щоб ввести прихильників Китаю до місцевої Законодавчої ради Гонконгу.
У Гонконгу судитимуть майже 50 активістів за суперечливим законом про безпеку

У Гонконгу судитимуть майже 50 активістів за суперечливим законом про безпеку 28.02.2021

Китайська влада звинувачує 47 прихильників демократичної опозиції Гонконгу в порушеннях закону про безпеку й створенні загрози для держави.
Інші статті