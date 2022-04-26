Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео)

Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК. Чи має це вплив на обороти компаній?