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Гомофобія

У Росії оштрафували Meta та Tik Tok через ЛГБТ-пропаганду

У Росії оштрафували Meta та Tik Tok через "ЛГБТ-пропаганду" 26.04.2022

За відмову видаляти публікації про ЛГБТ-спільноту російський суд наклав штрафи на Meta та TikTok у розмірі чотирьох мільйонів та двох мільйонів рублів відповідно.
ПАРЄ: Злочини на ґрунті гомофобії в РФ залишаються безкарними

ПАРЄ: Злочини на ґрунті гомофобії в РФ залишаються безкарними 25.01.2022

ПАРЄ заявляє про "кричущі порушення" прав ЛГБТК в Росії і закликає у своїй резолюції країни Європи надавати притулок усім, хто змушений тікати з РФ через переслідування на ґрунті сексуальної орієнтації.
Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут

Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут 24.01.2022

125 священників-католиків, референтів громад, викладачів та працівників церковної адміністрації заявили про свою приналежність до спільноти ЛГБТК+.
Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту

Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту 20.12.2021

"Як нас визначають наші таємниці, коли ми мусимо утаювати щось нереально красиве - любов до іншої людини?" - Ганна Улюра, спеціально для DW.

В Італії відхилили закон про кримінальну відповідальність за гомофобію

В Італії відхилили закон про кримінальну відповідальність за гомофобію 28.10.2021

Італійський Сенат провалив голосування за законопроєкт, який передбачав запровадження кримінальної відповідальності за гомофобію.

ЛГБТ-спільнота в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті

ЛГБТ-спільнота в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті 13.10.2021

Глузування, презирство, загроза кримінального переслідування. За влади талібів життя ЛГБТ-спільноти в Афганістані стало ще складнішим, ніж раніше. DW вислухала історії двох молодих людей, яким вдалося залишити країну.
Фатальні наслідки: Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони

"Фатальні наслідки": Єврокомісія карає копійкою гомофобні польські регіони 10.09.2021

Єврокомісія заморожує виділення коштів із фонду ЄС окремим польським регіонам та містам. Причиною є низка ухвалених там дискримінаційних постанов і рішень, спрямованих проти ЛГБТК-спільноти. А що кажуть у самій Польщі?
Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео)

Світові бренди у кольорах веселки проти гомофобії (відео) 20.08.2021

Від Volkswagen та Ikea до польського бренду одягу Risk: дедалі більше підприємств, навіть у консервативній Польщі, використовують кольори веселки як стейтмент на підтримку ЛГБТК. Чи має це вплив на обороти компаній?
Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео)

Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео) 27.07.2021

Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців. Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд?

ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021)

ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021) 23.07.2021

Як живеться представникам спільноти ЛГБТК у Німеччині? Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд? Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців.

Європарламент розкритикував новий закон Угорщини щодо ЛГБТК

Європарламент розкритикував новий закон Угорщини щодо ЛГБТК 08.07.2021

Закон про обмеження доступу до інформації про гомосексуальність підриває демократію в Угорщині, наголошується в ухваленій резолюції Європарламенту. Єврокомісія закликає до правових заходів проти Будапешта.
Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери

Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери 08.07.2021

В Угорщині набрав чинності гомофобний закон за прикладом Росії під виглядом боротьби з педофілією - попри масові протести. Прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує тему ЛГБТІК у власних політичних інтересах.
ЛГБТК-марш у Тбілісі скасували через напади гомофобів

ЛГБТК-марш у Тбілісі скасували через напади гомофобів 05.07.2021

Журналісти й оператори низки ЗМІ постраждали в результаті нападів радикально налаштованих противників прайд-параду в Тбілісі. Через спалах насильства організатори скасували захід незадовго до його проведення.
Меркель: В ЄС існує серйозна проблема з Угорщиною

Меркель: В ЄС існує "серйозна проблема" з Угорщиною 25.06.2021

Анґела Меркель вважає, що у Брюсселя і Будапешта є глибокі розбіжності, але з Угорщиною потрібно говорити. Будапешт критикують за закон щодо інформації про ЛГБТІК для дітей і молоді.
ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео)

ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео) 25.06.2021

Коли війна прийшла в Луганськ, Влад Мірошниченко був ще підлітком. У 20 років він виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут. Каже, життя в окупації навчило цінувати свободу.

Переселенець з Луганська, солдат, відкритий гей: історія Влада Мірошниченка (25.06.2021) 25.06.2021

Влад Мірошниченко з Луганська у 20 років виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут перед товаришами - каже, життя в окупації навчило його цінувати свободу.
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