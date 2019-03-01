Голова Huawei про мережу 5G в Європі, санкції США і звинувачення у шпигунстві

Відтоді, як Вашингтон у травні 2019 року звинуватив китайський телекомунікаційний концерн Huawei у шпигунстві на користь уряду КНР, а міністерство торгівлі США внесло компанію в чорний список загроз національній безпеці, в Євросоюзі не раз порушували питання про припустимість участі Huawei у створенні європейської інфраструктури для мобільного широкосмугового зв'язку в форматі 5G.

Головний редактор DW Інес Поль (Ines Pohl) відвідала китайське місто Шеньчжень, де зустрілася в кампусі Huawei з головою ради директорів компанії Лян Хуа. В ексклюзивній розмові з DW він прокоментував висунуті проти концерну в США звинувачення в шпигунстві, розповів про переваги і недоліки використання технології з розпізнавання осіб в громадських місцях і дав оцінку ролі канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) в дискусії провпровадження комунікаційного стандарту 5G в Європі.

За умов санкцій США головна задача Huawei - вижити

Відповідаючи на питання про те, наскільки сильно "підкосили" його компанію санкції США, Лян Хуа відверто зізнається: "Зараз наше головне завдання - вижити". Проте він налаштований оптимістично: "Коли США внесли нас в чорний список, компанія Huawei виглядала як літак, який зрешетили кулі винищувача. Однак ми зуміли безпечно повернути його на домашній аеродром".

Голова ради директорів Huawei Лян Хуа

За оцінкою Лян Хуа, концерн продовжить зростання навіть без можливості вести бізнес в Сполучених Штатах. Торговельна війна між Китаєм і США не вплинула на розвиток Huawei, стверджує він. За словами Лян Хуа, найближчим часом концерн планує сконцентруватися на розвитку бізнесу в країнах і регіонах, де він досі зберігає присутність, наприклад, в Євросоюзі.

Однак зробити це, судячи з усього, буде не надто просто. Адже Вашингтон продовжує тиснути на своїх європейських партнерів, домагаючись заборони участі Huawei в розгортанні європейських комунікаційних мереж формату 5G. Кількість критиків Huawei, які виступають за посилення вимог безпеки щодо цифрової інфраструктури, є особливо великою у Франції, Великобританії та Німеччині. В Іспанії ж, навпаки, концерн Huawei вже задіяний у створенні мережі 5G.

Можливості технології 5G

Ця технологія забезпечує надшвидкісну передачу даних і використовується, окрім іншого, в безпілотних автомобілях, у сфері так званого "інтернету речей" і для створення "розумних міст". У квітні 2019 року Південна Корея стала першою країною, яка запустила комерційні послуги п'ятого покоління - 5G. Саме тоді, коли технологія 5G активно тестується у всьому світі, китайський концерн Huawei вже забезпечив собі одну з чільних позицій в цій галузі на світовому ринку.

У ФРН компоненти виробництва Huawei сьогодні використовуються в мережах формату 4G. Однак можливість залучення китайської технології до створення німецьких мереж нового покоління викликає в країні суперечки. Зараз партії ХДС/ХСС і СДПН у Бундестазі обговорюють програмний документ щодо розвитку мережі 5G в Німеччині.

Питання участі Huawei у створенні мережі 5G розкололо політиків у ЄС

За інформацією німецької економічної газети Handelsblatt, правила технічного сертифікування телекомунікаційного обладнання для мереж 5G, на яких наполягають законодавці з партії соціал-демократів, в разі їх затвердження урядом Німеччини, призвели б до відсторонення таких підприємств, як китайський Huawei, від цього сегмента ринку мобільного зв'язку.

Суперечка про участь Huawei в розгортанні мережі 5G в Німеччині

Водночас, побоюючись конфлікту з Пекіном, канцлерка ФРН Анґела Меркель виступає за застосування чисто технічних критеріїв безпеки до постачальників телекомунікаційного обладнання для розвитку мережі 5G - без урахування політичної ситуації в країні, яка це обладнання виробляє, вказує газета Handelsblatt.

У компанії Huawei вважають такий підхід справедливим. Під керівництвом канцлерки Меркель уряд Німеччини не концентрується на країні походження техніки та ставиться однаково до всіх постачальників, зазначає Лян Хуа. "Цей підхід позитивно впливає на розвиток телекомунікаційної інфраструктури в Німеччині", - каже він. Очікується, що остаточний варіант програмного документа щодо розвитку мережі 5G в Німеччині буде представлений в січні 2020 року.

Недовіра до концерну Huawei в Європі

Причиною недовіри до Huawei в Європі є, в першу чергу, чинний в Китаї закон про спецслужби, згідно з яким влада КНР може примусити китайські підприємства збирати інформацію про своїх клієнтів і передавати її уряду в Пекіні.

Коментуючи цю проблему, Лян Хуа заявив DW, що "компанія Huawei ще ніколи не отримувала вказівки передавати дані державі". "Навіть якщо в майбутньому концерн отримає таку вказівку, ми їй не слідуватимемо", - підкреслив голова ради директорів Huawei.

Технологія Huawei з розпізнавання облич викликає у Європі багато суперечок

За його словами, Huawei виконує законодавство щодо захисту даних всіх держав, де працює концерн. Крім того, будучи постачальником обладнання, компанія не має доступу до даних користувачів, запевняє він.

Huawei і технологія розпізнавання облич

При цьому загроза шпигунства на користь Пекіна - не єдина проблема, внаслідок якої концерн Huawei дедалі частіше наражається на критику. Адже компанія є також важливим постачальником технології для розпізнавання облич, яка використовується в Китаї, окрім іншого, для контролю над уйгурами в провінції Синьцзян. Лян Хуа вважає суперечки про правомірність застосування будь-якої нової технології звичайною справою.

Адже головне для Huawei - це технічний прогрес і підвищення загального добробуту суспільства, стверджує він. А тут технологія розпізнаванню облич може зіграти важливу роль - наприклад, щодо підвищення продуктивності праці і поліпшення соціальної політики, вважає китайський підприємець.

Наостанок Інес Поль сказала Лян Хуа: "DW, тобто медіакомпанія, на яку я працюю, блокується в Китаї. Хіба не було б здорово, якби це інтерв'ю можна було б подивитися на екранах смартфонів Huawei?" "Так, це було б здорово", - відповів голова ради директорів компанії Huawei.