 Голова Європарламенту вважає можливим перенесення термінів Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2019

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Новини

Голова Європарламенту вважає можливим перенесення термінів Brexit

Останнім терміном виходу Великобританії з ЄС може стати початок липня, заявив Антоніо Таяні. Brexit без угоди з Брюсселем, на його думку, стане катастрофою для британської економіки.

Антоніо Таяні

Антоніо Таяні

Термін виходу Великобританії зі складу ЄС може бути перенесений "не більше ніж на кілька тижнів". Про це голова Європарламенту Антоніо Таяні в суботу, 9 березня, заявив виданням німецької медіагрупи Funke. Останнім терміном для Brexit може стати тоді початок липня, додав він. При цьому британці "в будь-якому разі повинні назвати нам причину перенесення", зазначив Таяні. Він припустив, що може йтися про час, потрібний для нових виборів чи нового референдуму. 

Голова Європарламенту особливо наголосив на необхідності уникнути "найбільшої помилки" - хаотичного Brexit без угоди з Брюсселем. Подібна ситуація, на думку Таяні, стала б несприятливою для ЄС і "катастрофою для британської економіки". Водночас Таяні виключив можливість перегляду узгодженого в листопаді документа про вихід Сполученого Королівства з ЄС.

Як повідомлялося, 14 лютого Тереза Мей вкотре не спромоглася переконати парламентарів у Палаті громад підтримати її курс щодо Brexit. Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня. Сторони досі не затвердили угоду про відносини після виходу Великобританії з ЄС. Якщо цього не зроблять, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в ЄС.

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