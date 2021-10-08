Глобалізація

Навіть Давос хандрить через глобалізацію

Світова еліта під час форуму у Давосі багато часу приділяє питанню переоцінки цінностей. Але чи потрібно змінювати глобалізацію? І чи є Давос тим місцем, щоб дати відповідь на це питання?