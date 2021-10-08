Глобалізація

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Процес глобалізації
Під "глобалізацією" розуміють процес дедалі більшої міжнародної інтеграції в різних сферах – економіці, політиці, культурі, довкіллі, комунікації. Збільшення зв'язків та взаємозалежності відбувається на найрізноманітніших рівнях - між окремими особами, між суспільствами, структурами, державами.
Внаслідок карантину лондонці відкривають для себе велосипед. Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.