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Глобалізація

Процес глобалізації

Під "глобалізацією" розуміють процес дедалі більшої міжнародної інтеграції в різних сферах – економіці, політиці, культурі, довкіллі, комунікації. Збільшення зв'язків та взаємозалежності відбувається на найрізноманітніших рівнях - між окремими особами, між суспільствами, структурами, державами.

Дефіцит компонентів як причина подорожчання авто

Дефіцит компонентів як причина подорожчання авто 08.10.2021

У Німеччині набирає обертів інфляція. Одна з причин - дорожнеча окремих товарів через перебої у глобальних ланцюгах поставок. Через цю проблему навіть тимчасово закрився один з німецьких заводів Opel.
Рух суден Суецьким каналом відновлено

Рух суден Суецьким каналом відновлено 29.03.2021

Після вдалої спроби відбуксирування контейнеровоза Ever Given рух суден Суецьким каналом відновлено, повідомили в адміністрації каналу.
Заблокований Суецький канал: чого чекати світовій економіці

Заблокований Суецький канал: чого чекати світовій економіці 26.03.2021

Через заблокований рух через Суецький канал зросла нервозність на світових біржах. Особливо від нинішньої ситуації може постраждати Європа, зокрема й Німеччина.
Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - Європа у фокусі (відео)

Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - "Європа у фокусі" (відео) 02.06.2020

Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.

Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - "Європа у фокусі" (02.06.2020) 02.06.2020

Внаслідок карантину лондонці відкривають для себе велосипед. Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.
Як змінюється культура праці в сучасному світі

Як змінюється культура праці в сучасному світі 11.02.2020

Глобалізація та діджиталізація зачепили й трудові відносини. Нині підприємства вишукують різноманітні стратегії, щоб адекватно реагувати на ці зміни. Тож які нові підходи до душі нинішнім працедавцям?
Чи інфікує коронавірус глобальну економіку?

Чи інфікує коронавірус глобальну економіку? 05.02.2020

Падіння споживання, зупинка виробництва на заводах, зірваний ланцюжок поставок. Як коронавірус може вплинути на економіку, у тому числі й українську? Докладніше - у матеріалі DW.
У Давосі відкрився Всесвітній економічний форум

У Давосі відкрився Всесвітній економічний форум 22.01.2019

Всесвітній економічний форум відкрився у швейцарському Давосі. 23 січня на ньому має виступити канцлерка ФРН Анґела Меркель.
Еліти в снігу: чого очікувати від чергового форуму в Давосі

Еліти в снігу: чого очікувати від чергового форуму в Давосі 21.01.2019

У швейцарському Давосі цього тижня відбудеться щорічний Всесвітній економічний форум. На ньому буде Анґела Меркель та Петро Порошенко, але не буде Дональда Трампа та Еммануеля Макрона.
Голова Світового банку несподівано оголосив про свою відставку

Голова Світового банку несподівано оголосив про свою відставку 07.01.2019

1 лютого 2019 року президент Світового банку Джим Йонг Кім залишить свою посаду. Його обов'язки тимчасово буде виконувати директорка банку Крісталіна Георгієва.
Опитування: Німці прагнуть більшого захисту від наслідків глобалізації

Опитування: Німці прагнуть більшого захисту від наслідків глобалізації 19.04.2018

Більшість німців позитивно ставиться до зростання міжнародної торгівлі. Водночас вони бажають кращого захисту від негативних наслідків глобалізації.

Макрон закликав у Давосі до справедливішої глобалізації

Макрон закликав у Давосі до справедливішої глобалізації 24.01.2018

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав розробити десятирічний план, який посилить позицію ЄС у світі.
Навіть Давос хандрить через глобалізацію

Навіть Давос хандрить через глобалізацію 24.01.2018

Світова еліта під час форуму у Давосі багато часу приділяє питанню переоцінки цінностей. Але чи потрібно змінювати глобалізацію? І чи є Давос тим місцем, щоб дати відповідь на це питання?

Зустріч у Давосі: очікування від Всесвітнього економічного форуму

Зустріч у Давосі: очікування від Всесвітнього економічного форуму 23.01.2018

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі обговорюється дедалі більше політичних тем, тож і політиків там значно побільшало. Цього року це швейцарське курортне містечко відвідає й президент США Дональд Трамп.
У Давосі з промови прем'єра Індії розпочався Всесвітній економічний форум

У Давосі з промови прем'єра Індії розпочався Всесвітній економічний форум 23.01.2018

У Швейцарії з промови індійського прем’єра Нарендри Моді розпочався Всесвітній економічний форум. На ньому очікуються понад три тисячі учасників, серед яких канцлерка Німеччини та президенти США, Франції і України.
Європейська преса про саміт G20 та насильство в Гамбурзі: Потрібен інший формат таких зустрічей

Європейська преса про саміт G20 та насильство в Гамбурзі: Потрібен інший формат таких зустрічей 09.07.2017

Проведений у Гамбурзі саміт Великої двадцятки опинився в центрі уваги ЗМІ всього світу. DW пропонує стислий огляд коментарів європейської преси.
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