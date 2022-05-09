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Глобальне потепління

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу

Австралія виділить 700 мільйонів доларів на порятунок Великого бар'єрного рифу 28.01.2022

Уряд Австралії надасть додаткові кошти обсягом 700 мільйонів доларів США на покращення стану унікальної екосистеми. Останні роки Великий бар'єрний риф страждає від змін клімату.
Чого варті кліматичні обіцянки України?

Чого варті кліматичні обіцянки України? 02.12.2021

План України по зменшенню парникових викидів і декарбонізації економіки почав розвалюватися за лічені тижні після презентації на кліматичній конференції ООН у Глазго. Чому ніхто не хоче за нього платити, розбиралася DW.

Зміна клімату: як на Мальдівах вуглекислий газ під водою утримують (10.11.2021) 10.11.2021

Морські трави уловлюють СО2 значно швидше, ніж тропічні ліси. Тому збереження підводних лук має неабияке значення, щоб запобігти глобальному потеплінню.
У Глазго тисячі кліматичних активістів вийшли на протест

У Глазго тисячі кліматичних активістів вийшли на протест 05.11.2021

Активісти Fridays for Future протестують у шотландському місті, де нині відбувається кліматична конференція ООН. Вони критикують бездіяльність світових лідерів у боротьбі зі зміною клімату.
Понад 100 країн зобов'язалися скоротити викиди метану

Понад 100 країн зобов'язалися скоротити викиди метану 02.11.2021

Понад сто країн на кліматичній конференції ООН підтримали ініціативу зі скорочення викидів метану до 2030 року на 30 відсотків порівняно з рівнем минулого року.

Генсек ООН на кліматичній конференції в Глазго: Ми риємо собі могилу

Генсек ООН на кліматичній конференції в Глазго: "Ми риємо собі могилу" 01.11.2021

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав учасників конференції ООН з питань клімату до негайних дій, адже людство, за його словами, наближається до кліматичної катастрофи.
Підсумкова декларація саміту G20: нечіткі терміни вуглецевої нейтральності

Підсумкова декларація саміту G20: нечіткі терміни вуглецевої нейтральності 31.10.2021

Лідери Великої двадцятки на саміті домовилися досягти вуглецевої нейтральності, утім конкретних термінів не погодили. Також зобов'язалися не вкладати гроші у вугільні електростанції, але лише за межами своїх країн.

Світова авіація прагнутиме скоротити викиди CO2 до нуля до 2050 року

Світова авіація прагнутиме скоротити викиди CO2 до нуля до 2050 року 04.10.2021

Під тиском регуляторів авіаперевізники погоджуються на додаткові заходи із захисту клімату. Галузь тим часом ще оговтується від збитків через пандемію коронавірусу.

Fridays for Future: у Німеччині пройшов національний кліматичний страйк

Fridays for Future: у Німеччині пройшов національний кліматичний страйк 24.09.2021

На акції руху Fridays for Future за радикальніші заходи проти глобального потепління вийшли сотні тисяч людей у майже пів тисячі міст Німеччини.

Навіщо корів навчили користуватися туалетом? (14.09.2021) 14.09.2021

Аби привчити малюків до туалету, необхідні місяці, а іноді й роки. Але коровам, як запевняють дослідники, для цього потрібно всього 15 днів. Навіщо науковці привчають рогату худобу ходити в туалет? І до чого тут захист довкілля?
США і ЄС мають намір скоротити викиди метану на 30 відсотків

США і ЄС мають намір скоротити викиди метану на 30 відсотків 14.09.2021

США та ЄС хочуть скоротити до 2030 року на 30 відсотків викиди метану. До їхньої ініціативи можуть приєднатися понад 20 країн.

Найбільший у світі завод із вловлювання СО2 (09.09.2021) 09.09.2021

В Ісландії запрацював найбільший у світі завод із вловлювання СО2. Він збирає повітря з атмосфери і витягує з нього вуглець. Його можна переробляти і заново використовувати. Схоже на чудовий інструмент у боротьбі зі зміною клімату. Однак дещо стоїть на заваді…
Підвищення цін заради захисту клімату? За що німці готові платити більше

Підвищення цін заради захисту клімату? За що німці готові платити більше 31.08.2021

На які матеріальні жертви і зміни у своєму способі життя готові піти жителі Німеччини заради скорочення викидів парникових газів, з'ясували соціологи Allensbach і FOM.

Дощ й тепле літо у Гренландії: глобальне потепління вже не зупинити? (26.08.2021) 26.08.2021

Незвичайна подія - дощ замість снігу пішов у найвищій точці льодовикового щиту в Гренландії цього місяця. Це уперше в історії метеоспостережень. Коли в Арктиці лід перетворюється на дощ, кліматичні зміни очевидні. Вчені застерігають, що насувається катастрофа.
Гольфстрім втрачає силу. Що це означає для клімату в Європі?

Гольфстрім втрачає силу. Що це означає для клімату в Європі? 17.08.2021

Актуальні наукові дослідження вказують на ослаблення циркуляції морських течій в Атлантичному океані. Це загрожує непередбачуваними наслідками для природи та людини, застерігають вчені.
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