Глобальне потепління

Навіщо корів навчили користуватися туалетом? (14.09.2021)

Аби привчити малюків до туалету, необхідні місяці, а іноді й роки. Але коровам, як запевняють дослідники, для цього потрібно всього 15 днів. Навіщо науковці привчають рогату худобу ходити в туалет? І до чого тут захист довкілля?