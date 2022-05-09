Глобальне потепління

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Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
Лідери Великої двадцятки на саміті домовилися досягти вуглецевої нейтральності, утім конкретних термінів не погодили. Також зобов'язалися не вкладати гроші у вугільні електростанції, але лише за межами своїх країн.
В Ісландії запрацював найбільший у світі завод із вловлювання СО2. Він збирає повітря з атмосфери і витягує з нього вуглець. Його можна переробляти і заново використовувати. Схоже на чудовий інструмент у боротьбі зі зміною клімату. Однак дещо стоїть на заваді…
Незвичайна подія - дощ замість снігу пішов у найвищій точці льодовикового щиту в Гренландії цього місяця. Це уперше в історії метеоспостережень. Коли в Арктиці лід перетворюється на дощ, кліматичні зміни очевидні. Вчені застерігають, що насувається катастрофа.