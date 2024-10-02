Несприятлива комбінація: Нью-Йорк, який і без того розташований на висоті лише десяти метрів над рівнем моря, ще й щороку просідає на один міліметр, водночас рівень води підвищується на три-чотири міліметри. Мангеттен, який лежить особливо низько, в майбутньому ще більше потерпатиме від повеней. З цими проблемами зіштовхнулися й інші мегаполіси на східному узбережжі США, такі як Балтимор і Маямі.