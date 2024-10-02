Підвищення рівня моря: яким регіонам загрожує затоплення
Від Азії до Америки: через спричинене людиною глобальне потепління рівень моря підвищується в усьому світі. Які регіони перебувають під особливою загрозою - і як країни намагаються протидіяти цій небезпеці?
Тувалу: вигнання з раю
Острівна держава Тувалу розташована в південній частині Тихого океану. Але як довго ще? Експерти побоюються, що вода може повністю поглинути архіпелаг: за даними МГЕЗК, рівень світового океану в цьому столітті підніметься на один метр, що є фатальним для низинних територій, до яких належить і Тувалу. Країна уклала угоду з Австралією, згідно з якою 280 тувалуанців можуть емігрувати туди щороку.
Мальдіви: зведені на піску
Мальдіви - найнижча країна у світі - і може стати першою, яка зникне через підвищення рівня моря. Тому навколо столичного острова Мале, одного з найбільш густонаселених регіонів у світі, зараз наносять пісок. Так з'явився штучний острів Хулхумале. На нього зможе врятуватися населення в разі затоплення Мале.
Фіджі: сумні тропіки
За оцінками експертів, до кінця століття від підвищення рівня моря можуть постраждати 630 мільйонів людей в усьому світі. Це катастрофічно для острівних держав: не лише Тувалу, а й Кірибаті, Тонга і Самоа можуть зникнути під водою протягом кількох десятиліть, а їхнє населення залишиться без даху над головою. Для Фіджі (фото) це означатиме примусове переселення для понад 600 громад.
Індонезія: столиця під водою
В Азії рівень моря підвищується швидше, ніж у середньому по світу, і загрожує міським центрам на узбережжі. Індонезія вже зробила висновки з цього і перенесла столицю з Джакарти, чиї хмарочоси мерехтять над хвилями, на вищий острів Борнео. 40 відсотків території Джакарти розташовані нижче рівня моря. До 2050 року північні райони мегаполіса можуть повністю опинитися під водою.
Бангладеш: невдале розташування
Рибалити посеред міста: його розташування на березі Бенгальської затоки в дельті кількох великих річок робить Бангладеш вразливим до повеней. Підвищення рівня моря ще більш ускладнює ситуацію: це стосується всіх прибережних регіонів світу, але найбільше страждають країни, які не можуть собі дозволити укріпити узбережжя; Бангладеш - одна з найбідніших країн світу.
США: промочити ноги на Волл-стріт
Несприятлива комбінація: Нью-Йорк, який і без того розташований на висоті лише десяти метрів над рівнем моря, ще й щороку просідає на один міліметр, водночас рівень води підвищується на три-чотири міліметри. Мангеттен, який лежить особливо низько, в майбутньому ще більше потерпатиме від повеней. З цими проблемами зіштовхнулися й інші мегаполіси на східному узбережжі США, такі як Балтимор і Маямі.
Панама: прокляття Карибського моря
На шляху до нового життя: близько 300 сімей корінних жителів були змушені полишити маленький острів Гарді Сугдуб у травні 2024-го. Тепер вони житимуть у новозведеному поселенні на північному узбережжі Панами. За прогнозами експертів, Гарді Сугдуб зануриться в Атлантику до 2050 року. Як і в Азії, рівень моря в Латинській Америці та Карибському басейні зростає швидше, ніж у середньому по світу.
Венеція: Атлантида Адріатики
Acqua Alta, повінь, є частиною повсякденного життя у Венеції. Але є загроза, що до 2100 року площа Сан-Марко перебуватиме під водою постійно: згідно з прогнозами, рівень моря в регіоні підніметься більш ніж на один метр. Від екстремальних повеней Венецію нині захищає система "Мозе" з її 78 шлюзами - але експерти сумніваються, що "Мозе" зможе захистити місто-лагуну в довгостроковій перспективі.
Німеччина: дамби укріплюються
1000 кілометрів дамб захищають Німеччину лише на Північному морі - і вони залишаються заходом захисту узбережжя номер один. Однак на всьому узбережжі дамби укріплюються, їх планується розширити до так званих кліматичних дамб. Вони не лише вищі, але й пласкіші та ширші, що має мінімізувати шкоду від ударів хвиль під час штормових припливів.
Нідерланди: нижче рівня моря
Дві третини території Нідерландів знаходяться на рівні моря або навіть нижче. Країна вкладає значні кошти у захист від повеней, але чимало дамб можуть не витримати занадто сильного підвищення рівня моря. Бар'єр проти штормових хвиль Maeslant в Роттердамі, який був побудований в 1997 році, здатен захистити лише у випадку підвищення рівня моря не більше, ніж на пів метра.
Сенегал: "Африканська Венеція" йде під воду
Море залишило лише руїни: Сен-Луї в Сенегалі називають "африканською Венецією" через його розташування в лагуні та історичний центр міста. Однак, як і всесвітньо відоме італійське місто, Сен-Луї також має спільну з ним загрозу - підвищення рівня моря. 20 000 людей вже втратили тут свої домівки. Організація Об'єднаних Націй переселяє постраждалих у внутрішні райони країни.
"Світова катастрофа"
Генсек ООН Антоніу Гутерріш попереджає з огляду на підвищення рівня моря про "глобальну катастрофу". Якщо потепління вдасться обмежити півтора градусами, то, згідно з кліматичними моделями, підвищення рівня моря становитиме "лише" від 30 до 60 см - в іншому випадку мільйонам людей загрожує втрата домівок. Основна відповідальність лежить на індустріальних країнах, які спричиняють найбільше CO2.