 Глава уряду Шотландії: Борис Джонсон прагне Brexit без угоди з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Глава уряду Шотландії: Борис Джонсон прагне Brexit без угоди з ЄС

Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що новий прем'єр Великобританії Борис Джонсон дотримується курсу на вихід з ЄС без угоди. У Шотландії продовжують підготовку до нового референдуму про незалежність.

Борис Джонсон і Нікола Стерджен

Борис Джонсон і Нікола Стерджен

Перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен у понеділок, 29 липня, висловила думку, що новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступає за Brexit без договору з Євросоюзом. Заява прозвучала за підсумками зустрічі глави Шотландії з Джонсоном у Единбурзі, інформує агенція Reuters.

Незрозуміло, додала Стерджен, як Джонсон хоче переконати ЄС переглянути умови договору про Brexit, адже Брюссель неодноразово наголошував, що не буде цього робити. "Незалежно від того, що на публіці він говорить про прихильність до угоди, я роблю висновок, що він дійсно прагне Brexit без договору", - зазначила глава уряду Шотландії, додавши, що вважає курс Джонсона на вихід з Євросоюзу небезпечним для Шотландії зокрема і Великобританії загалом.

Адміністрація британського прем'єр-міністра заявила, що Джонсон в розмові зі Стерджен підтвердив свою точку зору, згідно з якою він має намір вести переговори з ЄС про новий договір по Brexit. Наразі сторони виходять з того, що Великобританія за будь-яких обставин залишить ЄС 31 жовтня.

Тим часом Стерджен повідомила, що шотландський уряд продовжить підготовку до чергового референдуму про незалежність. В результаті першого голосування з цього питання, проведеного в 2014 році, 55 відсотків шотландців виступили проти виходу зі складу Великобританії. Однак на референдумі щодо Brexit в червні 2016 року шотландці переважно голосували за те, щоб Великобританія залишилася в ЄС.

 

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