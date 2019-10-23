Глава німецького МЗС відвідає Донбас

Під час візиту в Україну міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) відвідає Донбас, повідомив у понеділок, 18 листопада, речник німецького зовнішньополітичного відомства. Міністр прилетить у Харків ввечері у понеділок. Після цього він відвідає район лінії розмежування на Донбасі.

У німецькому МЗС зазначили, що за п'ять років після початку конфлікту на Сході України досі не знайдено остаточного рішення для його розв'язання. На Донбасі ледь не щодня мають місце бойові дії, однак за останні кілька тижнів вперше за довгий час відбулися "зрушення". "Ми хотіли б використовувати цей імпульс", - сказав речник МЗС Німеччини, цитує агентство новин AFP.

У зв'язку з цим Маас планує вивчити ситуацію на місці. Представник німецького міністерства також зазначив, що, провівши розведення військ в окремих населених пунктах на Сході України, "український уряд продемонструвуав мужність".

19 листопада Маас зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та очільником українського МЗС Вадимом Пристайко. Глава МЗС Німеччини планує обговорити подальші кроки, які можна було б втілити під час саміту "нормандської четвірки", який заплановано на 9 грудня в Парижі. У ньому візмуть участь лідери України, Росії, Німеччини та Франції. Раніше у понеділок Кремль підтвердив участь Путіна у саміті.