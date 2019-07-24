Глава Міноборони ФРН проти повернення призову до армії

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) не підтримує ідею повернення до обов'язкового військового призову у старому форматі. Про це вона заявила у суботу, 4 червня, у Берліні.

"Йдеться не про те, щоб просто повернути військову повинність у старому форматі, і особливо йдеться не про те, щоб бачити у цьому наступ на права. Йдеться про питання стосовно того, що нас об'єднує у цьому суспільстві, що йде не так, і як ми зміцнюємо тих, хто для цього суспільства щось справді хоче зробити", - заявила Крамп-Карренбауер, коментуючи питання повернення до загальної військової повинності, передає агенція новин dpa.

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Глава Міноборони ФРН натомість анонсувала роботу над концепцією нової добровольчої служби в Бундесвері. У цій службі молоді люди мають пройти шестимісячну базову військову підготовку неподалік від місця їхнього проживання, після чого потім протягом шести місяців вони можуть бути залучені до виконання поставлених завдань як резервісти.

За словами Крамп-Карренбауер, нова служба буде альтернативною програмою на додачу до вже існуючої добровольчої служби в Бундесвері. Нині німецькі юнаки та дівчата, яким виповнилося 17 років і які закінчили середню школу, мають змогу пройти добровольчу службу у Бундесвері терміном від семи до 23 місяців. При цьому їх можуть залучати до виконання завдань по всій території ФРН, а також у місіях за кордоном. Крамп-Карренбауер пояснила, що у Міноборони вже давно працюють над питанням надання альтернативи для тих молодих людей, які зацікавлені в проходженні добровільної військової служби, але для яких поточний формат здається занадто обтяжливим.

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Як повідомлялося, нещодавно німецькі ЗМІ повідомили про виявлення випадків правого екстремізму в спецпідрозділі Бундесверу. На цьому тлі нова уповноважена Бундестагу з питань армії Єва Геґль (Eva Högl) в інтерв'ю журналістам німецької групи видань Funke заявила про бажання повернутися до обговорення питання повернення до загальної військової повинності. Вона вважає, повернення призову ускладнить поширення правого екстремізму серед військових.

"Гадаю, що це величезна помилка, що обов'язкову військову службу скасували. Навіть тоді існували побоювання, що правий екстремізм потужніше розвиватиметься в професійній армії, ніж в армії за призовом", - заявила політикиня.