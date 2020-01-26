 У Німеччині розмірковують про повернення до обов′язкового призову до армії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2020

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Новини

У Німеччині розмірковують про повернення до обов'язкового призову до армії

На тлі виявлення випадків правого екстремізму в лавах Бундесверу Німеччині варто повернутися до практики обов'язкового військового призову, вважають у Бундестазі. Утім, цьому має передувати дискусія.

Бундесвер

Нова уповноважена Бундестагу з питань армії Єва Геґль (Eva Högl) воліє обговорити можливість повернення до загальної військової повинності. Про це вона сказала в інтерв'ю журналістам німецької групи видань Funke, опублікованому в суботу, 4 липня. Її заява стала відповіддю на нещодавні повідомлення ЗМІ про виявлення осередку правого екстремізму в Бундесвері.

"Гадаю, що це величезна помилка, що обов'язкову військову службу скасували, - пояснила політикиня. - Навіть тоді існували побоювання, що правий екстремізм потужніше розвиватиметься в професійній армії, ніж в армії за призовом". 

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Геґль вважає, що повернення до військової повинності ускладнить поширення правого екстремізму серед військових.

Рівноправ'я в збройних силах

Однак можливе повернення до обов'язкової військової служби має бути справедливим, і необхідно обговорювати питання про обов'язкову службу в рівній мірі і для чоловіків, і для жінок, наголосила уповноважена Бундестагу. Наступного року вона хоче досить інтенсивно обговорити це питання з німецькими законодавцями. Саме 2021 рік знаменує десяту річницю призупинення обов'язкової військової служби.

На заяву Геґль відразу відреагували з опозиційного табору. Лідер фракції Лівої партії у Бундестзі Дітмар Бартш (Dietmar Bartsch) заперечив, що "правоекстремізм та терористичні фантазії насильства" у Бундесвері не перебувають у причинно-наслідковому зв'язку зі скасуванням обов'язкової військової служби. "Радше, це пов'язано з тією культурою у Бундесвері, яка десятиліттями допускала і толерувала це", - прокоментував Бартш. 

У Вільній демократичній партії заявили, що військова повинність, з безпекової точки зору, не принесе жодних переваг. "Вона лише споживатиме великі кадрові та фінансові ресурси", - пояснив партійний експерт з безпекових питань Тобіас Лінднер (Tobias Lindner).

Нагадаємо, нещодавно німецькі ЗМІ повідомили про виявлення випадків правого екстремізму в спецпідрозділі Бундесверу.

 

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